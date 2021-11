Von Christian Berger

Speyer. Zum Abschluss der Sanierung der Salierbrücke bei Speyer ziehen die Rettungsdienste und der Shuttlebus-Betreiber überwiegend positive Bilanzen. Die einseitige Befahrbarkeit der Rheinquerung hat sich aus deren Sicht als richtig erwiesen. Vor dem Projektstart war die Regelung allerdings umstritten gewesen.

Vollsperrung und 20 Monate Sanierungsdauer oder einseitige Befahrbarkeit für Rettungsfahrzeuge im Notfalleinsatz sowie für Kleinbusse des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), dann aber mit 26 Monaten Bauzeit? Kaum ein Aspekt der Salierbrückensanierung hat so stark polarisiert wie diese Frage. Nicht zuletzt Gewerbetreibende in Speyer befürchteten mit jedem Monat mehr Sanierungszeit der "Alten Rheinbrücke" empfindlich höhere Umsatz- und Gewinneinbußen wegen fehlender Kunden aus Baden.

Am Ende überzeugten die Rettungsdienste mit ihrer Argumentation die Entscheider beim Regierungspräsidium Karlsruhe, bei dem die Bauplanung und -aufsicht für das Großprojekt liegt. Die gesetzliche Vorgabe, dass im medizinischen Notfall binnen 15 Minuten die Rettungskräfte zur Stelle sein müssen, erwies sich als schwerwiegender als geschäftliche Interessen. Bei Letzteren geht es durchaus auch um wirtschaftliche Existenzen. Bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder schwerem Verkehrsunfall etwa in Ketsch, Altlußheim und Neulußheim sowie im Umland steht jedoch das Leben der Betroffenen auf dem Spiel.

Nadine Pehlke, die Leiterin der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Speyer, berichtet von ungefähr zehn Einsatzfahrten durchschnittlich pro Woche über die Salierbrücke während der laufenden Sanierungsarbeiten. "Wir sind nur mit Notfallpatienten und Blaulicht im Schritttempo über die Brücke gefahren", sagt sie.

Die Speyerer Rettungswache gehört zur DRK Rettungsdienst Vorderpfalz GmbH in Ludwigshafen und verfügt an ihrem Standort in der Karl-Leiling-Allee, unweit vom Speyerer Dom und Festplatz, rund um die Uhr über zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.

Sicherheitsaspekte übertrafen Bedenken des Einzelhandels

"Die Ampel- und Schrankenanlagen haben nach anfänglichen Problemen gut funktioniert", blickt Pehlke auf die Sanierungszeit zurück, in der die DRK-Aktiven zu über 1300 Notfalleinsätzen am anderen Rheinufer ausrücken mussten. In den Rettungswagen und im Notarzteinsatzfahrzeug machten Magnetstreifen oder, falls es mit ihnen Probleme gab, Funkauslöser den Weg über die Salierbrücke frei. "Viele Patienten von Krankenhäusern in Speyer hatten vor Beginn der Sanierung große Angst davor, dass die Brücke ganz gesperrt wird. Einige haben Unterschriften für eine einspurige Befahrbarkeit durch die Rettungsdienste gesammelt", erinnert sich die Wachenleiterin.

Durchschnittlich fast vier Notfall-Einsatzfahrten von Rettungsfahrzeugen wöchentlich hat auf badischer Seite Felix Zurbrüggen, Sprecher des DRK Kreisverbands Rhein-Neckar/Heidelberg, für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September über die Salierbrücke verzeichnet. "80 Patienten wurden von uns in Rettungswagen nach Speyer gefahren. Außerdem hatten wir in diesen neun Monaten 53 Notarzteinsätze", teilt er mit.

"Die Fahrten über die Brücke mithilfe der Transponder verlief weitgehend problemlos", fügt Zurbrüggen hinzu. Vor zwei Jahren hatte er über ähnliche Durchschnittswerte berichtet, womit für seinen Kreisverband während der gesamten Sanierungszeit 450 bis 500 Einsatzfahrten zu Buche schlagen dürften.

Zigtausend Mal sind in den knapp drei Jahren die drei Shuttlebusse vom Typ Mercedes-Benz Sprinter mit 15 Sitz- und zehn Stehplätzen des Busunternehmens Hetzler aus Herxheim über den Rhein gefahren. Nach Auskunft von Hetzler-Mitarbeiter Martin Rapp waren im Schnitt vier Fahrer in drei Tag- und einer Nachtschicht zwischen dem badischen Luxhof und dem Speyerer Domplatz im Einsatz.

"Die Resonanz unserer Fahrgäste auf das Angebot war ganz positiv", sagt Rapp. Er schätzt, dass zwei Drittel der Passagiere mit Bussen der Linie 717 bis an die Brücke gefahren sind, nicht wenige davon Schüler. Die anderen Kunden seien mit Autos oder auf Fahrrädern an den Rhein gekommen. Die Sprinter sollen nach Ende des Brückeneinsatzes im Raum Herxheim laufen, teilt Rapp mit. Die Zukunft der Fahrer sei noch offen.

Speyers Feuerwehr-Chef, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann, berichtet über "wenige Anlässe, um mit unseren Leitungsfahrzeugen über die Salierbrücke zu fahren". Er sagt, dass bei den Einsätzen – ihre Zahl lag im unteren zweistelligen Bereich – die Schranken- und Ampelanlagen gut funktioniert hätten. "Wir haben dafür magnetische Auslöser an den Windschutzscheiben, außerdem Funkdrücker und auch einen Schlüssel zum manuellen Öffnen".

Ein Grund dafür, weshalb die Speyerer nicht so oft während der Sanierung über die Salierbrücke zu Einsätzen fahren mussten, war eine Absprache mit der Feuerwehr Hockenheim. Dazu Eymann: "Unsere Kollegen haben sich zuerst um Unfälle auf der A 61 zwischen dem Kreuz Speyer und der Anschlussstelle Hockenheim gekümmert. Das hat sehr gut geklappt."

Bei der Polizei-Inspektion Speyer sei keine Statistik darüber geführt worden, wie oft Beamte über die Salierbrücke fahren mussten, teilt deren Sprecher Aaron Löffler mit. Die Anzahl der Einsatzfahrten über den Rhein sei aber grundsätzlich recht gering – nicht zuletzt, weil ab der Brückenmitte die Kollegen in Baden zuständig seien.