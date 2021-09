Speyer/Altlußheim. (alb) Der im vergangenen Jahr auf der Südhälfte der Salierbrücke neu eingebaute Asphalt war mangelhaft und muss erneuert werden. Das teilte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe mit, in dessen Auftrag das Bauwerk, das die B 39 zwischen Speyer und Altlußheim über den Rhein führt, seit 2019 für 28,7 Millionen Euro saniert wird. Der Mangel sei bei Kontrollprüfungen nach dem Einbau aufgefallen und werde "auf Kosten des beteiligten Asphaltmischwerkes" behoben, teilte die Behörde mit.

Die gute Nachricht: Die Dauer der Arbeiten werde das zweite Asphaltieren nicht verlängern, weil parallel die Nordhälfte regulär ihren neuen Asphalt erhalte, sagte RP-Sprecherin Irene Feilhauer. Der Verkehr werde dabei so geregelt, dass der Rettungs- und Shuttle-Bus-Verkehr aufrechterhalten werden könne. Der konkrete Termin für die Verkehrsfreigabe stehe noch nicht fest. Er solle aber vor dem Jahresende liegen, so die bisherigen Aussagen.

Laut Regierungspräsidium stehen neben dem Einbau des Asphalts auf der Vorland- und der Strombrücke, der am Montag beginne, auch noch die Installation von Schutzeinrichtungen sowie die Erneuerung der Fahrbahn im direkten Anschluss an das Bauwerk auf rheinland-pfälzischer Seite an. "Hier ist noch ein Abschnitt von rund 300 Meter Länge zu sanieren", so Feilhauer. Die Schritte danach seien Restarbeiten, Markierungen und der Rückbau der Verkehrssicherung.

Update: Donnerstag, 2. September 2021, 20.11 Uhr

Auf der Rheinbrücke wird nun neuer Asphalt verlegt

Speyer/Altlußheim. (RNZ) Seit Januar 2019 führt das Regierungspräsidium Karlsruhe auf der Salierbrücke bei Speyer umfangreiche Sanierungs- und Ertüchtigungsarbeiten durch. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Im ersten Bauabschnitt hatten unerwartete Schadstoffe sowie Abweichungen zwischen den Bestandsplänen und der tatsächlichen Bausubstanz zu Verzögerungen im Bauablauf geführt.

Seit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes im August 2020 sind auch die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt auf der Nordseite mittlerweile weit fortgeschritten. Nachdem in den letzten Wochen die Abdichtungsarbeiten im Fahrbahnbereich der Vorland- und der Strombrücke fertiggestellt wurden, kann nun ab Montag, 6. September, mit dem Einbau des Asphaltes auf beiden Bauwerken begonnen werden.

Nach Abschluss dieser Arbeiten werden die neuen Schutzeinrichtungen installiert, die die Fußgänger und Radfahrer vom Fahrbahnbereich trennen. Danach wird die Fahrspur für die Rettungskräfte und den Shuttle-Bus-Verkehr auf die nördliche Fahrbahnhälfte umgelegt.

Bei dieser Gelegenheit wird auch der im ersten Bauabschnitt auf der Südhälfte eingebaute Asphalt durch neuen Asphalt ersetzt. Im Rahmen der Kontrollprüfungen nach dem Einbau in 2020 wurde festgestellt, dass der gelieferte Asphalt mangelhaft war. Daher wird dieser nun auf Kosten des beteiligten Asphaltmischwerkes erneuert. Zur Aufrechterhaltung des Rettungs- und Shuttle-Bus-Verkehrs wurde der Austausch am Ende der Gesamtmaßnahme eingeplant.

Nach dem Abschluss der Asphaltarbeiten auf der Brücke kann dann mit den Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn im direkten Anschluss an das Bauwerk auf rheinland-pfälzischer Seite begonnen werden. Hier ist noch ein Abschnitt von rund 300 Meter Länge zu sanieren.

Zum Abschluss der Maßnahme werden noch Restarbeiten erfolgen und die Markierung auf dem gesamten Streckenzug aufgebracht. Nach dem Rückbau der Verkehrssicherung kann die Salierbrücke dann wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Sobald der konkrete Termin für die Verkehrsfreigabe feststeht, wird das Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung darüber informieren. Bisher rechnet das Regierungspräsidium damit, dass die rund 29 Millionen Euro teure Sanierung Ende 2021 abgeschlossen sein wird.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Regierungspräsidiums.