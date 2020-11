Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Es ist ein schöner, sommerlicher Samstagabend an jenem 6. Juli. Eine gute Gelegenheit, die Seele in der reizvollen Landschaft an Bergstraße und Neckar baumeln zu lassen. Doch nach entspannen ist es den Erntehelfern nicht. Gemeinsam mit Mitarbeitern einer rumänischen Arbeitsagentur versperren die Frauen und Männer die Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb. Sie fühlen sich ausgenutzt.

Vor Ort ist damals auch die Anwältin Anetta Trufan von der Beratungsstelle "Faire Mobilität" des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB). Die Rumänin klärt regelmäßig ihre als Saisonarbeitskräfte arbeitenden Landsleute über deren Rechte auf und hat ein Gesprächsprotokoll von diesem Abend angefertigt. Einer ihrer Interviewpartner ist Marian L. Gegenüber Trufan klagt der Mann: "Wir haben kein Geld, um uns eine Rückreise zu leisten. Wir können uns auch keine Lebensmittel leisten." Die Erntehelfer müssten sofort den Hof verlassen, die Polizei könne ihnen nicht helfen.

Für die Schufterei auf dem Feld angeworben worden waren sie von einer Agentur, die auf ihrer Homepage deutschen Unternehmen Personal für sämtliche Branchen anbietet. L. sagt, ihm sei ein Monatslohn von 2200 Euro versprochen worden. Das Geld für die Hinreise habe er sich wie die anderen geliehen und an die Agentur gezahlt. In der Lohntüte geblieben sind L. am Ende 144,60 Euro, bei anderen war es noch weniger. Das geht aus Abrechnungen des Landwirtschaftsbetriebs hervor, die der RNZ vorliegen.

Danach hat L. im Juni für 117,38 Arbeitsstunden den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 9,35 Euro erhalten, was einen Bruttolohn von 1097,50 Euro ergibt. Davon gehen ab: Steuern und Sozialausgaben (375,90 Euro), zwei Vorschüsse (95 Euro), Unterkunft (26 mal sieben Euro), Mittagessen (25 mal fünf Euro), eine "Lohnabtretung" für Reisekosten (150 Euro) und die Endreinigung (25 Euro). Zudem hat L. eine sogenannte Ausgleichsquittung unterzeichnet.

Der Landwirt selbst kommuniziert nicht direkt mit der RNZ, sondern über den Anwalt einer Kölner Kanzlei, die sich auf Presserecht spezialisiert hat. Danach sei der Protest am 6. Juli von den Inhabern der rumänischen Agentur Szököcs organisiert worden, die zuvor die Mitarbeiter an den Betrieb vermittelt hatten. Der Blockade vorangegangen seien "unberechtigte Forderungen" gegenüber seines Mandanten, teilt Anwalt Ruben Engel mit.

Auch Landwirt verlor Geld

Nachdem sich der Landwirt geweigert habe, diesen nachzukommen, hätten die Szököcs-Inhaber damit gedroht, den Betrieb lahmzulegen und dessen Chef zu denunzieren. Diese Ankündigung hätten sie gemeinsam mit vier Erntehelfern – Trufan spricht von zwölf – wahr gemacht. "Da es sich um einen offenkundigen Erpressungsversuch handelt, wurde die Polizei gerufen", sagt Engel. Der Betrieb, so führt der Jurist allgemein aus, zahle allen Mitarbeitern ausnahmslos den gesetzlichen Mindestlohn (9,35), in vielen Fällen erhielten die Beschäftigten mehr und/oder Leistungszuschläge. Vorarbeiter notierten die geleistete Arbeitszeit, die nach anschließender Prüfung erfasst und verarbeitet würde. Arbeitszeiten und -pausen würden nach den gesetzlichen Vorgaben befolgt.

In der Regel zahle der Betrieb wöchentlich Vorschüsse an die Mitarbeiter aus, die bei der Endabrechnung abgezogen werden müssten. Die von den Erntehelfern zu tragenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung seien marktüblich, so Engel, die Quartiere entsprächen den gesetzlichen Bestimmungen und erfüllten alle Vorgaben für die jährliche "Gesamtzertifizierung" des Betriebs nach internationalen Standards. Die Reisekosten seien zunächst von Szököcs übernommen worden. Die vorgestreckten Ausgaben habe der Betrieb bei der Lohnabrechnung abgezogen und an die Agentur überwiesen. Dieses Vorgehen habe Szököcs zur Bedingung gemacht, um Erntehelfer zu vermitteln. Der Betrieb sei aber auch deshalb für die Erntehelfer ausnahmsweise in Vorlage getreten, da ihre Reisebedingungen wegen der Corona-Pandemie erheblich schwerer, die Abwicklung komplexer die Ausgaben höher als üblich gewesen seien.

Ob die Mitarbeiter, wie von den Protestierenden behauptet, auch selbst Reisekosten an die Agentur zahlten, ist dem Landwirt nicht bekannt. Auch weiß er nicht, welche Zusagen ihnen von den Vermittlern gemacht wurden. "Möglicherweise", sagt Anwalt Engel, seien die Erntehelfer mit falschen Erwartungen angereist und Vorleistungen des Landwirts missbräuchlich ausgenutzt worden. Damit der Betrieb die vorgestreckten Zahlungen zurückerhält, unterschrieben die Mitarbeiter "Verzichtserklärungen".

Aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr und der einzuhaltenden Formalitäten hätten fast alle der bisherigen Agenturen nicht zur Verfügung gestanden, weshalb der Betrieb andere Kooperationen eingehen musste. Die neuen Agenturen seien mit umfangreichen Informationen über die Anforderungen und Abläufe in dem Unternehmen ausgestattet worden, sagt Engel. Dass die Mitarbeiter zum Teil unvollständige Unterlagen vorgelegt hätten, lasse seinen Mandaten vermuten, dass die Aufklärung der Beschäftigten in ihrem Heimatland "zumindest lückenhaft" erfolgte. In einigen, wenigen Fällen hätte das Finanzamt deshalb (noch) keine Steuernummer erteilen können, weshalb der Betrieb gezwungen worden sei, bei den Betroffenen die Lohnsteuerklasse 6 anzusetzen, was sehr viele höhere Abzüge bedeutet. Die Erntehelfer könnten sich zu viel gezahlte Beträge zurückerstatten lassen. Dazu müssen sie sich jedoch an weitere Beratungsstellen wenden. "Und die verlangen natürlich auch wieder Geld", weiß Trufan.

Geld, viel Geld hat nach Angaben Engels auch der Betrieb verloren. Einige angeworbene Mitarbeiter, für die bereits Kosten für Flug, Transport vom Flughafen, erste Verpflegung und zum Teil schon Vorschüsse gezahlt worden waren, seien noch am Tag nach der Anreise oder am übernächsten Tag "verschwunden". Sie reisten zu ihren angestammten oder anderen Betrieben, oder hätten die Gelegenheit genutzt, um ins Land zu kommen. Laut Engel liegt der Schaden für den Landwirt im fünfstelligen Bereich. Ob Vermittler an diesem System mitverdienten, sei nach Einschätzung seines Mandanten nicht auszuschließen. Er prüfe jedenfalls rechtliche Schritte gegen die Agentur Szököcs.

Viele Saisonarbeitskräfte seien in den vergangenen Jahren von ihren Betrieben nicht rechtskonform angestellt worden. Sie hätten keine oder kaum Abgaben gezahlt. Seit diesem Jahr gehe das nicht mehr, erklärt Engel. Aus Sicht der Erntehelfer sei es unverständlich, dass sie bisher aufgrund der illegalen Konstruktion fast keine und nun vermeintlich hohe Abzüge hätten. Möglicherweise hofften sie, bei anderen Arbeitgebern "bessere"Abrechnungsmodalitäten zu erhalten, was jedoch rechtlich nicht möglich sei. "Interessanterweise gab es auch Mitarbeiter, die einige Zeit nach ihrem Verschwinden wieder in den Betrieb meines Mandanten zurückkommen wollten, da es dort wohl ,doch nicht so schlecht’ ist", berichtet Engel.

Wie fast alle größeren Erdbeerbetriebe sei auch jener seines Mandanten bei einer bundesweiten "Corona-Aktion" vom Zoll kontrolliert worden. Dabei und bei weiteren Untersuchungen der Behörden habe es keine Beanstandungen gegeben. Anetta Trufan hält die rumänische Agentur für "unseriös". Der Landwirt bewege sich in einer rechtlichen "Grauzone", er habe aber auch eine "moralische Verpflichtung" – gehe es doch hier um Menschen, die sich ohne Deutschkenntnisse "zwölf bis 14 Stunden" täglich in gleißender Hitze plagten, um ihre Familien zu Hause zu ernähren.