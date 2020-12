Von Volker Knopf

Roppenheim. Während in Deutschland seit Mittwoch fast alle Geschäfte außer den systemrelevanten und dem Lebensmittelhandel schließen mussten, haben im grenznahen Elsass die Geschäfte geöffnet. In Frankreich stehen die Zeichen nach zuvor wesentlich härteren Shutdowns als in Deutschland derzeit eher auf Lockerung. Das nutzen die Einkaufstouristen von der rechten Rheinseite. Zwar ist es noch relativ ruhig. Aber am Wochenende laden Verkaufsoffene Sonntage im Freiluft-"Markendorf" Roppenheim und in Straßburg zum Shoppen ein.

Seit vergangener Woche muss man in Frankreich keinen ausgefüllten Passagierschein mehr bei sich tragen. Die Grenzen sind offen. Auch muss niemand nach einem Einkaufsbummel im Elsass in Quarantäne. Bis zu 24 Stunden darf man sich im Nachbarland aufhalten, ohne sich anschließend in Selbstisolation zu begeben oder einen Corona-Test durchführen zu müssen. Die erste Anlaufstelle für Shopping-Touristen aus der Pfalz oder Mittelbaden ist normalerweise das Outlet Center Roppenheim direkt hinter der Staustufe Iffezheim bei Baden. Wer sich auf dem Parkplatz umschaut, sieht vor allem französische Kfz-Kennzeichen. Aber auch deutsche. DÜW, NW, BAD, HD oder RA sind zu sehen.

Am Eingang der Freiluft-Shopping-Mall des spanischen Betreibers Neinver sind die Regularien aufgelistet, an die sich die Besucher zu halten haben. So herrscht Maskenpflicht. Es gilt, die gekennzeichneten Wege einzuhalten. Desinfektionsmittel steht bereit. Kontrollen oder Security, welche die Situation im Auge behalten, sucht man allerdings vergeblich.

Im Inneren des elsässischen "Markendorfs" in Roppenheim geht es eher beschaulich zu, keine langen Schlangen sind zu sehen. Ob denn mehr Deutsche oder Franzosen aktuell einkaufen? Die Frage geht an die Verkäuferin eines Jeans-Ladens. "Normalerweise ist es etwa halb-halb. Aber jetzt sind schon etwas mehr Deutsche da", meint die Elsässerin schulterzuckend. Ein älteres Pärchen aus Bühl hat sich gerade mit Variationen edler Schokolade aus der Schweiz eingedeckt. Normalerweise hätten sie das in Baden-Baden getan. "Wir haben die Gunst der Stunde genutzt. Das ist immerhin besser als online einzukaufen. Außerdem ist man die meiste Zeit an der frischen Luft, im Gegensatz zu einem Einkaufszentrum", meint das Pärchen. Moralische Bedenken hätten sie nicht, ins Nachbarland zum Shoppen auszuweichen, während die Einkaufstour in Deutschland aufgrund der Pandemie verboten ist. Es sei weltfremd von Politikern, so etwas zu verlangen, schüttelt die Badenerin energisch den Kopf.

Frustriert über die aktuelle Situation ist Petra Lorenz, Präsidentin des Einzelhandelsverbands Nordbaden. "Dass so ein Einkaufstourismus entsteht, war zu befürchten. Auch wenn ich es den Händlern im Elsass gönne, ist das sicher der falsche Weg. Möglicherweise steckt sich jemand im Elsass an und trägt die Infektion dann zurück nach Deutschland", sagt die 53-Jährige, die zwei Geschäfte in der Karlsruher Innenstadt betreibt. Sie spricht von Wettbewerbsverzerrung und betont den hohen Aufwand für Hygiene-Konzepte, welche die Geschäfte in Deutschland betrieben hätten. Viel mehr als die offenen Geschäfte in Frankreich verärgert die Geschäftsfrau, dass kein Abhol-Handel für Einzelhandelsgeschäfte in Baden-Württemberg möglich ist.

Bisher sei der Andrang der Deutschen noch relativ verhalten, meint die Frau im Info-Büro des Style Outlet Centers in Roppenheim. Aber das wird sich am Wochenende bei den Verkaufsoffenen Sonntagen in Roppenheim und Straßburg wohl ändern, mutmaßt sie. "Dann könnte es richtig voll werden. Ich nehme an, dass viele deutsche Kunden kommen."

Das scheint auch die Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder zu ahnen. Sie ruft die Bürger im Grenzgebiet dazu auf, auf unnötige Fahrten ins Elsass zu verzichten: "Nur so können wir der Ausbreitung des Virus entgegensteuern, ohne die Grenzen schließen zu müssen", so Felder am Donnerstag.