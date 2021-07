Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Wann, wenn nicht jetzt?", fragte man sich vor zwei Jahren in Schwetzingen. Oberbürgermeister René Pöltl betonte damals bei einer Bürgerinformationsveranstaltung im Palais Hirsch: "Zehn bis zwölf Millionen Euro sind eine erhebliche Summe. Aber wir erhalten damit ein ansprechendes Gebäude, das die Besucher unserer Stadt empfängt und verbessern damit unsere Willkommenskultur. Die Kassenlage unserer Stadt ist gegenwärtig gut. Wir können uns das leisten."

Heute sieht die Situation jedoch ganz anders aus. Von einer guten Kassenlage kann in Coronazeiten keine Rede sein. Auch wenn es Schwetzingen finanziell noch immer relativ gut geht, blickt man mit Sorge auf die gebeutelten Haushalte anderer Kommunen. Deshalb standen bei der Fassung eines Grundsatzbeschlusses zu Sanierung und Umbau des Rothackerschen Hauses am Alten Messplatz in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch vor allem die Kosten im Mittelpunkt.

Der Vorentwurf, der dem Gemeinderat nun präsentiert wurde, sieht einen Umzug des Karl-Wörn-Hauses in den neugestalteten Gebäudekomplex am Standort des Rothackerschen Hauses vor. Ebenfalls geplant sind Räumlichkeiten für die kulturtragenden Schwetzinger Vereine, eine Museumsgastronomie und neue Räume für die Touristinfo. Zudem soll in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Gelände der ehemaligen Spargelgenossenschaft ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Auch den Parkplatz auf dem Alten Messplatz will manumgestalten.

Die Kosten für das Mammutprojekt in der Schwetzinger Innenstadt liegen derzeit bei 16,5 Millionen Euro plus 3,5 Millionen für die Umgestaltung des Messplatzes mit einer Begrünung. Der Bund fördert das Projekt mit zwei Millionen Euro. Die verbleibenden Kosten für die Stadt Schwetzingen betragen demnach 18 Millionen Euro. "16 bis 18 Millionen Euro für ein einziges Projekt halten wir für nicht angemessen. Davon könnte man mehr als 50 Sozialwohnungen bauen", erklärte Christian Lorentz von der FDP. "Da wir mit weiteren Rückzahlungen aus der Gewerbesteuer an die Unternehmen rechnen müssen, lehnen wir das Projekt in dieser Form wegen finanzieller Risiken ab." In einer eher seltenen Koalition sprang ihm Werner Zieger von der Linken zur Seite. "Das ist eine gigantische Summe. Wie viele Sozialwohnungen mit bezahlbaren Mieten könnte man dafür bauen? Dass ich nicht dagegen stimme und mich nur enthalte, liegt nur daran, dass man einen Gastronomen suchen will, der mit Menschen mit Behinderung arbeiten möchte."

Dass sich Kunstprofessor Josef Walch als Vertreter der Grünen auf ein Museum im Zentrum von Schwetzingen freut, ist keine Überraschung. "Ohne das Projekt hätte Schwetzingen nach der Aufgabe des Karl-Wörn-Hauses wegen baulicher Mängel kein Museum mehr", sagte er. Zuvor hatte Robin Pitsch (SPD) das Projekt mit unverblümten Worten kritisiert. In der "Wucherung der Dimensionen ins immer Pompösere" und dem Anstieg der "schöngerechneten Kosten" sah er eine "krankhafte Entwicklung". Vor fünf Jahren sei man mit geplanten fünf Millionen Euro gestartet. Heute würden es, selbst wenn eine weitere Landesförderung hinzukommen sollte, immer noch mindestens 13 Millionen Euro sein. Die reine Sanierung des Rothackerschen Hauses werde sechs Millionen Euro kosten. Obendrauf komme der Umzug des Museums mit bis zu zehn Millionen Euro. Plus eine halbe Million an jährlichen laufenden Kosten.

Angesichts einer solchen Entwicklung forderte Pitsch im Namen seiner Fraktion einen Finanzcontroller. Außerdem plädierte er für ein im Vorfeld entwickeltes Konzept für die Nutzung der Räume durch die Vereine. Während Pitsch also für eine bessere Planung der Nutzungsmöglichkeiten eintrat und keine "vertröstenden Floskeln" mehr hören wollte, stellte Haydar Sahin (Aktive Bürger Schwetzingen) klar: "Ich rechne sogar mit mehr als 18 Millionen Euro. Eine Sanierung ist nötig. Aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt."

Pöltl betonte, die Erhaltung und Sanierung des Karl-Wörn-Hauses am alten Standort würde auch drei bis dreieinhalb Millionen Euro kosten. Die Einsetzung eines Finanzcontrollers sei bereits auf dem Weg. Auch die Vereine werde man ansprechen. Nachdem auch Karl Rupp (Schwetzinger Freie Wähler) und Ulrich Renkert (CDU) Bedenken vorgetragen hatten, kam es zur Abstimmung. 15 Räte stimmten für die weitere Umsetzung des Projekts in der derzeit geplanten Form. Fünf Räte enthielten sich, fünf weitere stimmten dagegen.