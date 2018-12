Heidelberg. Ob fünf, sechs oder noch mehr Zacken – Sterne gehören zum Fest seit jeher dazu. Ohne Anleitung von oben hätten die Weisen aus dem Morgenland nicht zur Krippe gefunden.

Kommen Sie ohne Hilfe durch unser Weihnachtsrätsel? Zeigen Sie, dass Sie auf Zack sind!

1. Wie heißt ein beliebtes Weihnachtslied?

B Funkel, funkel, kleiner Stern

A Ein Stern, der deinen Namen trägt

U Stern über Bethlehem

D Stern des Südens

2. Welches Sternzeichen hat ein Kind, das an Weihnachten zur Welt kommt?

E Widder

N Steinbock

I Schütze

L Jungfrau

3. Welches Gewürz ist nicht nur aromatisch, sondern auch weihnachtlich-dekorativ?

D Sternanis

I Sternkümmel

S Sternzimt

N Sternensalz

4. Wie lautet der Fachbegriff für eine Sternschnuppe?

G Asteroid

E Komet

W Meteorit

D Meteor

5. Welche gute Tat leistet das Mädchen im Märchen „Sterntaler“ unter anderem?

I Sie hilft einer alten Frau über die Straße

E Sie gibt einem alten Mann Brot

A Sie rettet ein verlorenes Schaf

O Sie bringt ihrer Oma Wein und Kuchen

6. Pro WM-Titel gibt es einen Stern. Wie viele hat die deutsche Nationalelf auf der Brust?

M 2 Sterne

N 3 Sterne

R 4 Sterne

E 5 Sterne

7. Wo liegen einem die Stars und ihre Sterne auf dem „Walk of Fame“ zu Füßen?

S Los Angeles

H San Francisco

K Las Vegas

W New York

8. Woraus bestehen die Sterne am Himmel eigentlich?

P Glühendem Gestein

Ö Flüssiger Lava

I Lichtphotonen

T Heißem Gas

9. Was genau ist im Wortsinn ein Astronaut?

E Ein Sternenfahrer

U Ein Sternenbesucher

R Ein Sternsinger

A Ein Sternenfreund

10. Zu welcher Pflanzengattung gehört der Weihnachtsstern?

L Kakteen

I Efeu

T Nadelbäume

R Wolfsmilchgewächse

11. Welcher Comic-Held hat seinen Namen von einem kleinen Sternchen?

N Asterix

M Batman

E Calvin & Hobbes

L Dagobert

12. Und wozu dient das Sternchen in geschriebenen Texten?

W Um Lustiges zu kennzeichnen

F Zur grafischen Auflockerung

G Um Anmerkungen oder etwas Vergessenes einzufügen

S Für wörtliche Zitate

13. Auf der sternförmigen Place de l’Étoile auf den Champs-Élysées steht welches Monument?

E Der Eiffelturm

N Die Kathedrale Notre-Dame

P Das Pantheon

I Der Triumphbogen

14. Für welche Religion ist ein sechszackiger Stern das wichtigste Symbol?

H Christentum

N Judentum

E Islam

S Buddhismus

15. Die drei Zacken des Mercedes-Sterns symbolisieren ... ?

D ... die drei Töchter von Carl Benz

L ... die Standorte der Daimler AG

T ... Glaube, Liebe und Hoffnung

G ... Motoren für Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge

16. Wer zieht bis Dreikönig verkleidet um die Häuser?

A Die Sterntaler

I Die Sternsinger

E Die Sternmarschierer

D Die Sterndeuter

17. Was bedeutet die lateinische Redewendung „per aspera ad astra“?

H Durch harte Arbeit die höchsten Ziele erreichen.

L Warum nach den Sternen schweifen, wenn das Gute liegt so nah?

I Mit Spargel zum Michélin-Stern

E Die Sterne stehen günstig

18. Stars & Stripes zieren die US-amerikanische Flagge. Wofür stehen die Sterne?

L Für bisher 45 Präsidenten

I Für die 52 Wochen im Jahr

N Für die 50 Staaten

K Für ursprünglich 13 Kolonien

19. Welcher Name für Mädchen bedeutet „Stern“?

A Ariane

E Estelle

N Nicole

L Luna

20. Was ist eine Sternstunde?

M Die Stunde vor Sonnenaufgang

E Der 24. Teil eines Sterntages

N Wenn etwas besonders gut gelingt

S Astronomieunterricht

21. Was darf, neben Zimt, in keinem guten Zimtstern fehlen?

D Gestampfter Koriander

V Gemahlene Mandeln

S Geschlagene Sahne

G Geschälter Kardamom

22. Was sieht man in der Adventszeit vielerorts leuchten?

A Karlsstern

C Roten Riesenstern

T Sterndorfer Lichterkette

O Herrnhuter Stern

23. Welche Form hat der „Todesstern“ in der Kinoserie „Star Wars“?

U Fünfzackiger Stern

N Würfel

H Vierseitige Pyramide

R Kugelrund

24. Welcher Künstler hatte ein Alter Ego, das auf Deutsch „Siegfried Sternenstaub“ hieße?

A David Bowie

C Freddie Mercury

D Leonard Cohen

H Alvin Stardust

25. Wie heißt der hellste Stern am irdischen Nachthimmel?

C Cosinus

E Tinnitus

U Sirius

F Sisyphus

26. Was sind Erdsterne?

S Sternförmige Pilze

R Der Erde ähnliche Exoplaneten

H Maulwurfshöhlen mit fünf oder mehr Gängen

E Eine Gesteinsformation

Das Lösungswort lautet

--- --- ----- --- ----- ------

Die Preise des Weihnachtsrätsels

Hauptpreis:

Reise für 2 Personen nach Regensburg, 2 Nächte, inkl. Bahnfahrt

Weitere Preise:

2 x 2 Karten für das Palazzo-Varieté in Mannheim am 1.2.2019

2 x 2 Karten für die Show „Dinosaurier – Im Reich der Giganten“ am 15.2. 2019, SAP Arena

2 x 2 Karten für „The Harlem Globetrotters“ am 23.3.2019, SAP-Arena

Gutschein für 2 Personen zum Brunch im Crowne Plaza Hotel Heidelberg

2 x 2 Karten für das Badeparadies in der Badewelt Sinsheim

5 Einkaufsgutscheine à 30 Euro für das Modehaus Henschel in Heidelberg

5 Einkaufsgutscheine à 25 Euro für die Bücherei „Schmitt & Hahn“ in Heidelberg

5 Einkaufsgutscheine à 25 Euro für den Media-Markt

„Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten“, Roman

„Verführerische Täuschung“, Krimi

„Wie heiß ist das denn“, Liebesroman

„Heidelberger Geheimnisse“, Buch

„Leuchtende Natur Inspirationen für das Leben“, Fotobuch

„Kaffeekunst – selber machen“, Buch

„Das perfekte Dinner“, Kochbuch

„Das große Hygge-Buch“

„Das Kreativbuch“

„Armin Töpel liest“, CD

2 Aufstellbücher

2 Kunstblöcke zum Ausmalen

Heidelberg-Regenschirm

Heidelberg-Tasche

Heidelberg-Teeset

Geschirrhandtuch im Bauhaus-Style.

So machen Sie mit:

Wer beim großen RNZ-Weihnachtsrätsel gewinnen will, ruft an unter Telefon 0137822/702321 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN STERN (auf Leerzeichen achten) und dem Lösungssatz jeweils mit Name und Adresse. Teilnahmeschluss ist der 6. Januar 2018. Alle Gewinner werden benachrichtigt. (Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem Mobilfunknetz ggf. stark abweichend).