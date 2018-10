Heidelberg/Rhein-Neckar. (sha) Zugausfälle sind ärgerlich, können aber manchmal unerwartete und sogar positive Folgen nach sich ziehen, weiß Claudia Breuer ais Heidelberg-Ziegelhausen. Denn nur durch einen Zugausfall habe ich, Dauerpendlerin auf der Strecke Heidelberg-Darmstadt, im Juli 2013 eine Gruppe von ausgesprochen netten Mitreisenden kennengelernt.

Kaum war an jenem Tag die knappe und seitens der Bahn kommentarlose Durchsage "Ihr Zug fällt aus" (im Klartext: "Wie Sie jetzt weiterkommen, müssen Sie selber herausfinden") verklungen, sprach ich auch schon einige mir bis dahin nur vom Sehen bekannte Mitreisende wegen einer alternativen Verbindung an. Dabei stellte sich heraus, dass wir alle regelmäßige Pendler auf derselben Strecke sind. Der Pendel-Senior der Gruppe hat mittlerweile stolze 18 Pendeljahre auf dem Buckel. Durch erneute Streckenprobleme in jenem Sommer verschaffte uns die Bahn dann die Möglichkeit, die frisch gewonnene Verbindung weiter freundschaftlich zu festigen.

Den Höhepunkt dieser Findungsphase unserer Gruppe stellt eine durch einen weiteren Zugausfall erzwungene gemeinsame Taxifahrt von Darmstadt nach Heidelberg dar, denn anders wären wir an jenem Tag nicht mehr nach Hause gekommen.

Unvergesslich auch der Tag, als der Zug einmal zwischen Heidelberg und Mannheim aufgrund einer falsch gestellten Weiche den Abzweig nach Norden verpasste. Wir sind dann über Mannheim ohne weiteren Halt bis Frankfurt durchgebrettert, und von dort war es ja nur noch ein Katzensprung nach Darmstadt, also kein Grund zur Klage.

Inzwischen hat unsere Gruppe - wir sind je nach Zählweise vier bis sechs Personen - unzählige Verspätungen, Klimaanlagen-Ausfälle, falsche, fehlende oder überflüssige Lautsprecherdurchsagen und ähnliches erlebt und überstanden, aber eben auch immer wieder vom Zugfenster aus den stets wunderbaren Blick auf den Sonnenaufgang an der Bergstraße und viele interessante und spannende Gespräche während der Zugfahrt genießen dürfen. Um die gemeinsame Zeit im Zug sinnvoll zu nutzen, sind wir nach einer Weile dazu übergegangen, unsere diversen Geburtstage während der abendlichen Zugfahrt von Darmstadt zurück nach Heidelberg jeweils im Kreis der Gruppe mit ein paar Schlucken Sekt und mit am Zugfenster aufgehängter Girlande "Happy Birthday" zu begehen, oft unter den erstaunten Blicken der Mitreisenden.

Große Attraktivität hat für uns auch unsere Zug-Weihnachtsfeier, für die wir die passende Dekoration und jahreszeitübliche Verpflegung (Glühwein, Plätzchen) in den Zug mitbringen. Nur zu gemeinsamem Singen oder Blockflötenspiel während der Fahrt fehlte uns bislang der Mut. Selbstverständlich laden wir die anderen Mitreisenden und das - durchweg ausgesprochen freundliche - Bahnpersonal dabei stets ein, gemeinsam mit uns auf Weihnachten anzustoßen, und so ergeben sich sehr lustige Momente.

Und weil das alles so schön ist, macht unsere Gruppe mittlerweile auch gemeinsame Ausflüge außerhalb der beruflichen Pendelzeiten. Wandern im Odenwald, Museumsbesuche und der Heidelberger Weihnachtsmarkt standen schon auf dem Programm. Und zu diesen Zielen fahren wir trotz allem immer wieder gerne und nur - mit der Bahn.