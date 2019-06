Von Martina Müller-Keitel

Rhein-Neckar. Mehr Zeit, mehr Kollegen, mehr Wertschätzung: Die drei drängendsten Probleme der Pflegeberufe sollen entschlossen angepackt werden. Dies machte Andreas Westerfellhaus, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium und Bevollmächtigter der Bundesregierung für Pflege, am Rande der 9. Fachtagung des Bildungszentrums Gesundheit Rhein-Neckar GmbH (BZG) deutlich. Die RNZ hat mit dem Staatssekretär unter anderem über die "Konzertierte Aktion Pflege" gesprochen.

Herr Westerfellhaus, seit dem Start der Veranstaltungsreihe vor neun Jahren setzen Sie regelmäßig als Auftaktreferent wichtige Impulse auf dieser Fachtagung. In den ersten Jahren berichteten Sie aus der Perspektive des Präsidenten des Deutschen Pflegerates, seit 2018 als Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Was hat Sie motiviert, bei aller Arbeit, die sicher in Berlin auf Sie wartet, auch in diesem Jahr wieder nach Wiesloch zu kommen?

Dass ich bisher immer gerne den Weg nach Wiesloch gefunden habe, liegt nicht zuletzt an der hochqualitativen Ausrichtung der Fachtagung. Den Verantwortlichen dieser Pflegefachschule gelingt es Jahr für Jahr, ein attraktives Forum für den konstruktiven Austausch zwischen Pflegeexperten aus Politik, Wissenschaft, Pädagogik sowie dem Management zu schaffen. Für mich sind nicht die Größe oder der Standort einer Einrichtung entscheidend, sondern das herausragende Engagement für eine zukunftsgerechte Pflege. Insofern freue ich mich über die Wertschätzung, die mir hier entgegengebracht wird und dass ich bereits jetzt zur 10. Fachtagung im Jahr 2020 eingeladen bin.

Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den "Pflegekraft-Exodus" zu stoppen. So soll das am Jahresanfang in Kraft getretene Pflegepersonal-Stärkungsgesetz für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Noch ungelöst ist jedoch die Frage, wie zusätzlich finanzierte Stellen tatsächlich besetzt werden können. Sind die jüngst vorgestellten Ergebnisse der "Konzertierten Aktion Pflege" dazu geeignet, den Pflegeberuf wieder attraktiver zu machen?

Mit der "Konzertierten Aktion Pflege" geben wir den Startschuss, um die drei drängendsten Probleme der Pflegeberufe entschlossen anzupacken: mehr Zeit, mehr Kollegen, mehr Wertschätzung. Einen Baustein zur Entlastung der Pflegekräfte, sehe ich darin, Berufsaussteiger wieder in den Pflegeberuf zurückzuholen. Ergebnisse der "Pflege-Comeback-Studie" legen nahe, dass 48 Prozent der Pflegepersonen, die aus ihrem erlernten Beruf ausgestiegen sind, bereit wären, in den Job zurückzukehren. Allerdings nur, wenn sich die Rahmenbedingungen ihres Berufsalltags spürbar verbessern würden. Es geht hierbei um bis zu 200.000 Fachkräfte, die wir dringend in der Pflege benötigen. Die Partner der Konzertierten Aktion haben sich zu einem 111-Punkte-Programm verpflichtet, das genau diese Rahmenbedingungen optimieren wird, darunter innovative Arbeitszeitmodelle, verlässliche Dienstpläne, bessere Entlohnung, aber auch neue Karriere-Chancen, entlastende Digitalisierung und vieles mehr.

Im Januar 2020 startet bundesweit die generalistische Pflegeausbildung. Sie haben sich über Jahre hinweg für die Reform der Pflegeausbildung stark gemacht. Welche Erwartungen verbinden Sie mit dem neuen Ausbildungskonzept?

Mit der neuen Ausbildung gelingt uns endlich der internationale Anschluss. Der generalistische Berufsabschluss als Pflegefachfrau/-mann wird EU-weit anerkannt. Aus meiner Sicht besonders wichtig: Erstmals ist nun mit den "vorbehaltenen Tätigkeiten" gesetzlich definiert, was eine Pflegefachkraft kann und darf. Damit werden die Weichen gestellt hin zu mehr eigenverantwortlicher Pflegearbeit und - längst überfällig - mehr Wertschätzung der Pflegekompetenzen.

Die BZG-Fachtagung widmet sich in diesem Jahr dem Thema "Lebenslanges Lernen - Spezialisierung folgt der Generalisierung". Wie werden Pflegeprofis zukünftig das berufliche Fachwissen erwerben und sich für spezialisierte Aufgaben qualifizieren? Und welche Rolle wird dabei die Digitalisierung spielen?

Es steht außer Frage, dass das einmal erworbene Fachwissen für die vielseitigen Pflegeaufgaben kontinuierlich aktualisiert und erweitert werden muss. Gerade bei der Aus- und Weiterbildung wird neben herkömmlichen Methoden verstärkt E-Learning zum Einsatz kommen. Darüber hinaus sind Pflegeprofis gefordert, sich fit zu machen für die Digitalisierung. Es gibt heute vielversprechende digitale Entwicklungen, die Pflegekräfte von Bürokratie entlasten und Versorgungsprozesse sicherer machen können. Um dieses Potenzial zu nutzen und die Pflege an die Telematik-Infrastruktur anzuschließen, stellt die Pflegeversicherung in diesem Jahr erhebliche Mittel für Pflegeeinrichtungen bereit.

Im Vorfeld der Fachtagung sind Sie den Pflegefachschülern der BZG Rede und Antwort gestanden und haben auch ein "Wunschbuch" entgegengenommen. Welchen Eindruck nehmen Sie von diesem Schülerkongress in Wiesloch mit nach Berlin?

Ich habe den Pflegeberuf selbst von Grund auf erlernt, ausgeübt und gelehrt. Schon deshalb bin ich daran interessiert, engen Kontakt zu unserem Berufsnachwuchs zu halten. Ich habe hier 80 aufgeschlossene junge Menschen erlebt, die mir mit ihrer positiven Grundstimmung viel Zuversicht und Energie geben für unsere politische Arbeit, nämlich mit Hochdruck Antworten für die Gestaltung attraktiver Rahmenbedingungen für die Pflege zu finden.