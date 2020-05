Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. "Wir haben von der Enkel-Aktion der Rhein-Neckar-Zeitung gehört. Können wir da mitmachen?" Der Anruf kommt, der Redakteur kann es kaum glauben, aus Seattle im US-Bundesstaat Washington. "Das ist ja toll", freut sich Auswanderin Ruth, nachdem sie erfahren hat, dass dies natürlich kein Problem ist. Nun grüßen also die Enkel David und Sarah sowie Ruth und Oscar aus den Vereinigten Staaten (alle Bilder finden Sie in unserer Fotogalerie) Opa Hans-Georg, der heute seinen 74. Geburtstag feiert, und Oma Eva in Bad Schönborn.

Die Gelegenheit, den Großeltern eine Freude zu bereiten, haben in den vergangenen fast zwei Monaten unzählige Familien genutzt. Und damit bei den Senioren, die besonders unter der Corona-Krise leiden, für Begeisterung und ein wenig Trost gesorgt. Die Rückmeldungen lassen jedenfalls keinen anderen Schluss zu. "Die Überraschung ist gelungen. Das Geburtstagskind hatte Tränen vor Freude in den Augen", "1000 Dank. Die Freude bei unseren Familien ist riesengroß. Ein Lichtblick in diesen verrückten Zeiten" oder "Vielen lieben Dank nochmals, dass es geklappt hat. Die 90-jährige Jubilarin konnte es nicht fassen, dass sie in ihrer Zeitung stand." Diese drei Meinungen stehen stellvertretend für die vielen positiven Zuschriften, die die Redaktion erreicht haben.

Da sich die Lage offenbar allmählich entspannt, und die Politik weitere Lockerungen in Aussicht stellt, neigt sich die Enkel-Aktion jetzt langsam ihrem Ende entgegen – in der Hoffnung, dass Oma und Opa ihre Liebsten bald wieder in die Arme schließen können. Die letzten Enkel-Grüße werden am kommenden Samstag, 16. Mai, veröffentlicht.

Begonnen hatte die Aktion am 21. März. Seither wurden im Verbreitungsgebiet der Rhein-Neckar-Zeitung und vielen weiteren Teilen Deutschlands Stifte und Papier ausgepackt. Entstanden sind wunderbar kreative Plakate mit Botschaften, die nicht selten für Tränen der Freude gesorgt haben.

Auch in vielen anderen Ländern wurde gezeichnet und getextet. Botschaften und viele schöne Bilder kamen unter anderem aus Jordanien, Australien, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Neuseeland, Frankreich, Schottland sowie den US-Bundesstaaten Georgia, Kalifornien, Texas, Virginia, Tennessee und Washington.

Besonders zu Herzen ging ein Gruß, den Enkel Stefan, seine Ehefrau Sybille sowie die beiden Urenkel Tim und Marie aus Sandhausen über die RNZ an Oma und Uroma Eugenie sendeten, die in einer Seniorenresidenz in Nußloch lebt – es waren Glückwünsche zum 100. Geburtstag.