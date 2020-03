Rhein-Neckar. (cab) Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hatte gegenüber der RNZ bereits Mitte der Woche in Aussicht gestellt, dass es ab Montag, 30. März, Nachbesserungen bei den reduzierten Sonderfahrplänen im Verkehrsgebiet geben soll. Am Freitag hat das Nahverkehrsunternehmen seine Ankündigung in einer Mitteilung präzisiert. Demnach wird das Angebot vor allem im morgendlichen Berufsverkehr sowie nach 22 Uhr deutlich erweitert.

In Heidelberg werden morgens zusätzliche Busse auf der Linie 32 zwischen dem Hauptbahnhof und dem Neuenheimer Feld eingesetzt, um Berufspendlern, die mit dem Regionalverkehr anreisen, den Weg zur Arbeit zu erleichtern. Zwischen 6.33 Uhr und 8.33 Uhr wird auf der Linie 32 zudem ein Zehn-Minuten-Takt eingerichtet. An Samstagen und Sonntagen verkehren zudem ab etwa 4.30 Uhr einzelne "Moonliner", "um ein gewisses Grundangebot zu gewährleisten", wie es vonseiten der RNV heißt. Der neue Fahrplan wird zudem so gestaltet sein, dass im gesamten Verkehrsgebiet der RNV bis etwa 23 Uhr noch Fahrten von den Stadtzentren in umliegende Stadtteile angeboten werden.

Zwischen Mannheim und Ludwigshafen werden die Fahrzeiten der Linie 6 angepasst, um in Verbindung mit der Linie 4 einen gleichmäßigeren Takt zwischen den beiden Städten herzustellen. In Mannheim selbst beginnt der Betrieb auf der Linie 2, der Linie 3, der Linie 7 sowie der Buslinie 48 etwa eine Stunde früher, um dem Schichtbeginn in verschiedenen Firmen und Kliniken besser Rechnung zu tragen. Außerdem werden im Berufsverkehr am Morgen zusätzliche Fahrten mit größeren Fahrzeugen auf der Linie 58 angeboten. In Ludwigshafen wird morgens der Schienenersatzverkehr mit Bussen auf der Linie 7 auf einen Zehn-Minuten-Takt verstärkt. Der Schienenersatzverkehr auf der Linie 6 werde im Berufsverkehr ebenfalls punktuell verstärkt, so die RNV.

Diese reagiert mit der Angebotserweiterung nach eigenen Angaben auf Reaktionen von Kunden und Arbeitgebern auf die Sonderfahrpläne, die das Unternehmen am 23. März auf behördliche Anregung eingeführt hatte. Klagen gab es vor allem darüber, dass in Bussen und vor allem in Bahnen zu den Stoßzeiten nicht der empfohlene "Corona-Mindestabstand" von eineinhalb Metern zwischen den Fahrgästen eingehalten werden kann. Außerdem saßen manche Berufstätige schlichtweg abends nach der Arbeit fest und kamen nicht mehr nach Hause.

Nachjustiert hat in dieser Woche auch die S-Bahn Rhein-Neckar nach einem Bericht der RNZ. Hier hatten Pendler ebenfalls über die Enge in den Zügen geklagt, und das Verkehrsministerium in Stuttgart reagierte prompt und wies die DB Regio AG an, auf der Linie S 3 in der Hauptverkehrszeit in Dreifachtraktion zu fahren, sprich: drei Triebwagen aneinanderzuhängen. Wie die Bahn in Stuttgart mitteilte, habe man drei Züge "verstärkt": die S 3 Karlsruhe-Ludwigshafen, die um 7.12 Uhr im Heidelberger Hauptbahnhof abfährt, die S 3 von Kaiserslautern nach Karlsruhe, die den Heidelberger Hauptbahnhof um 7.25 Uhr verlässt, sowie auch die S 1 Osterburken-Homburg/Saar, die um 17.03 Uhr in Heidelberg abfährt. Wenn es bei anderen Verbindungen Nachsteuerungsbedarf gebe, so ein Bahn-Sprecher gegenüber der RNZ, werde das auch entsprechend umgesetzt. Schließlich seien viele Menschen weiterhin täglich darauf angewiesen, zuverlässig zur Arbeit zu kommen – und in Zeiten von Corona auch möglichst ohne Gefahr für ihre Gesundheit.

Update: Freitag, 27. März 2020, 19.25 Uhr

Heidelberg/Mannheim.(cab) Moritz Feier, Pressesprecher bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), kennt sie auch, die Beschwerden der Kunden. Ihre Klagen hören sich genauso an, wie die Erfahrungen der Pendler in der S-Bahn Rhein-Neckar: Seit vergangenem Montag, also seit der eingeschränkte Fahrplan gilt, sei es nicht mehr möglich, in Bussen und Bahnen der RNV den nötigen Mindestabstand zum Schutz vor einer Corona-Infektion zu wahren. Vor allem nicht zu den Stoßzeiten. Außerdem fehlen nicht wenigen Nutzern die Fahrten in den Abendstunden. Gerade auch, wenn sie im Schichtdienst der Krankenhäuser arbeiten. "Wir beobachten das alles seit Montag", sagt Feier: "Und wir schauen wirklich, dass wir verbessern, was wir verbessern können".

Der RNV-Sprecher unterstreicht im Gespräch am Telefon, dass das Nahverkehrsunternehmen lediglich umsetze, was von der Landesregierung mit Schreiben vom 18. März empfohlen worden sei. Also runter mit den Fahrplänen und sich auf weitere Angebotsbeschränkungen vorbereiten. Außerdem hält das Verkehrsministerium in den schriftlichen Vorgaben für wichtig, dass die Kunden dazu aufgefordert werden, Abstand zu halten (wobei Feier die 1,5 Meter nicht immer für realistisch hält), auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten und Stoßzeiten zu meiden. Aus dem Haus von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) heißt es dazu wörtlich: "Aufgrund der aktuell beobachteten Auslastung in den Fahrzeugen auch während der Stoßzeiten erscheint dies realistisch umsetzbar". Für manche Linien und Uhrzeiten eine Fehleinschätzung.

"Ab Montag wird es einen neuen Fahrplan geben, und dieser wird in vielen Bereichen besser sein", verspricht Feier. Die Empfehlung, die Hälfte des Angebots zurückzufahren, erweise sich für einen sinnvollen Betrieb als nicht praktikabel: "Es muss dafür schon mehr sein", sagt Feier. Ab Montag werde das Angebot wieder auf 60 Prozent erweitert. Gerade die Anbindung der Kliniken im Neuenheimer Feld soll abends besser werden. Außerdem würde die Zahl der eingesetzten Busse auf den Linien ins Neuenheimer Feld zu neuralgischen Zeiten verdoppelt, sprich: Zu einer Fahrzeit fahren zwei Busse hintereinander, damit sich die Fahrgäste auf beide Fahrzeuge verteilen können. "Wir werden sicher nicht sofort alle zufriedenstellen können. Aber wir arbeiten wirklich an guten Kompromissen der Bedarfe", so Feier.

Das gilt ebenso für die Straßenbahnlinien 23 und 24, die auch durch die Heidelberger Weststadt fahren. Zwei Züge pro Fahrt könne die RNV auf diesen Linien nicht koppeln, weil die Haltestellen nicht immer lang genug seien. Aber momentan setze man die längsten 40-Meter-Bahnen so oft wie möglich ein, so Feier. Den Kunden gegenüber sei das Unternehmen immer gesprächsbereit: "Wenn wir genau wissen, wo und zu welcher Uhrzeit es Probleme gibt, können wir nach Lösungen suchen." Aber immer werde das wegen Taktungen und technischen Voraussetzungen eben nicht möglich sein.