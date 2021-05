Von Anna Manceron

Altlußheim. Das Wasser ist Janik Ratkes Element, allein schon von Berufs wegen. Der 22-Jährige wohnt in Niefern-Öschelbronn und arbeitet als Bademeister in einem Schwimmbad in Karlsruhe. In seiner Freizeit geht Ratke mit einem Metalldetektor auf Schatzsuche – sowohl im Wasser als auch an Land. Vor vier Jahren gründete er das europaweite Netzwerk Ringfinder, das mittlerweile rund 400 ehrenamtliche Mitglieder zählt. Sie alle eint ein Ziel: Menschen zu helfen, denen wichtige Schmuckstücke, Uhren oder Schlüssel verloren gegangen sind.

Aus diesem Grund war Janik Ratke am vergangenen Dienstag, 25. Mai, am Blausee in Altlußheim im Einsatz. Ein Mann, der dort vor zwei Jahren seinen Ehering verloren hatte, bat ihn um Hilfe. "Der Herr ist erst vor Kurzem auf unsere Internetseite aufmerksam geworden und hat uns gefragt, ob wir es mal mit der Suche probieren wollen", berichtet Ratke.

Er wollte. Ausgestattet mit Sondergenehmigung und Metalldetektor; suchte Ratke den Blausee vier Stunden lang gemeinsam mit einem Kollegen ab. Doch statt des verlorenen Schmuckstücks fischte er zunächst einen Haufen Metallmüll aus dem Wasser – darunter Münzgeld, Batterien, Angelhaken, Schrauben und eine verrostete Nivea-Dose. "All das muss erst mal raus, bevor der Detektor die wirklich interessanten Dinge anzeigt", erklärt Ratke. "Verrückt, was dort alles zutage kam." Den Müll nehme er stets mit und entsorge ihn fachgerecht. "Das gehört zum Ehrenkodex." Der junge Mann hat schon viele Badeseen abgesucht, aber eine solche Menge an Metallmüll sei "schon außergewöhnlich".

Diesen Ring hat Janik Ratke im Blausee gefunden und sucht nun nach dem Besitzer.

Das von seinem Besitzer so sehr vermisste Schmuckstück war allerdings nicht unter den Fundstücken. Dafür aber ein anderer Ring, dessen Besitzer Janik Ratke nun sucht. "Es handelt sich um einen Weißgoldring mit einer Reinheit von 333, das sind acht Karat", berichtet er. "Auf der Vorderseite sind acht kleine, weiße Steine eingefasst – vermutlich Brillanten." Auf der Innenseite des Rings sei der Name des Herstellers "Christ" vermerkt. Die Größe beträgt 56. "Der Ring ist nicht besonders groß, deshalb kann man ihn eher einer Person mit zierlichen Händen zuordnen", so Ratke. Ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt ist der Männername, der ebenfalls eingraviert ist: "Jens". Der Finder geht deshalb davon aus, dass der Ring einer Frau gehört. "Außerdem steht ein Datum drin. Es handelt sich also vermutlich um einen Verlobungs- oder Ehering", sagt er. Gefunden habe er das Schmuckstück am Westufer unweit des Bootsstegs. "Der Ring lag dort etwa hüfttief im Wasser", so Ratke.

Sein Team verfügt auch über eine Taucherausrüstung, um unter Wasser nach verlorenen Schmuckstücken suchen zu können. Der Metalldetektor, den Ratke verwendet, ist sogar bis zu einer Tiefe von 40 Metern wasserdicht. Allerdings beträgt der Radius, in dem das Suchgerät anschlägt, nur rund 45 Zentimeter – was die Möglichkeiten der Schatzsucher deutlich einschränkt.

Generell sei die Wahrscheinlichkeit, ein verlorenes Schmuckstück wiederzufinden, im Badesee deutlich höher als im Meer. "Dort hat man das Problem der Gezeiten und des Sands", erzählt Ratke. Zwar seien Goldringe meist so schwer, dass sie sich nicht mehr von der Stelle bewegen. Aber der Sand, der sich darüber legt, erschwert die Suche erheblich. "Im Badesee sind wiederum die vielen Wasserpflanzen oft problematisch", berichtet der 22-Jährige. Wenn der Detektor nicht anschlägt, seien er und seine Suchkollegen ohnehin machtlos.

Mit elf Jahren hielt Janik Ratke zum ersten Mal einen Metalldetektor in der Hand – seitdem hat ihn das Suchfieber nicht losgelassen. Im Gegenteil: Manchmal reist er dafür sogar in andere Länder. In den nächsten Tagen zum Beispiel wird er nach Gran Canaria fliegen, um dort einen verlorenen Ring zu suchen.

"Das Schöne an diesem Hobby ist, dass man vorher nie weiß, was man finden wird", sagt er. Vielleicht sind es aber auch die Schicksale der Menschen, die seine Hilfe suchen. "Vor allem Ehe- und Verlobungsringe sind mit viel Emotion verbunden, da geht es nicht um den reinen Metallwert." Deshalb möchte er auch die Suche nach dem ursprünglich vermissten Ring im Blausee noch nicht aufgeben und wiederkommen.

In der Zwischenzeit wartet er darauf, dass sich der rechtmäßige Besitzer des Weißgoldrings bei ihm meldet.

Info: Wer Kontakt zu Janik Ratke aufnehmen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0162 / 9814734 melden oder eine E-Mail an kontakt@ringfinder.eu schreiben. Homepage: www.ringfinder.eu