Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Im Prinzip ist es wie bei allen Nahrungs- und Genussmitteln: Es muss schmecken. Das macht etwas Hingabe an das jeweilige Thema nötig. Und heißt beim Whisky: Probieren, probieren, probieren, weil man erst dadurch entscheiden kann, was einem geschmacklich liegt. Wie bei der fünften Whisky-Spring am Wochenende im Schloss, wo sich bei Traumwetter 2800 neugierige Whisky-Freunde einfanden, um ausgiebig zu probieren. Es war die bisher am stärksten besuchte Whisky-Messe im Schloss.

Sowohl die Zahl der einzelnen Whiskys als auch die geschmackliche Bandbreite übersteigen üblicherweise die Kapazitäten des Genießers. Rund 40 Aussteller mit über 1200 Abfüllungen waren angetreten, um den Gast von ihren Produkten zu überzeugen. Einige bringen Bewährtes mit, andere lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um dem "Wasser des Lebens" ungeahnte Varianten abzugewinnen.

Wie beispielsweise die Whisky-Spezialisten von "Heidelberg Highlands", die mit einer Messe-Neuheit nach Schwetzingen gekommen waren. In Kooperation mit dem Pfälzer Weingut Braun haben sie einen schottischen Whisky in einem 500-Liter-Portugieser-Fass ausgebaut und vier Jahre reifen lassen. Ein Teil des Whiskys wurde jetzt abgefüllt und zur Messe vorgestellt. Dieser Glenallachie ist sieben Jahre alt und gibt seine Herkunft preis: "Ich schmecke die alten Reben; Johannisbeere und Honig zum Beispiel", erklärt Simon Jakob von den "Highlands".

Hintergrund Hintergrund Whisky oder Whiskey? Es ist ganz einfach: Beide Schreibweisen sind korrekt. Als Whisky ohne "e" bezeichnet man gemeinhin Destillate aus Schottland, als Whiskey solche aus Irland oder den USA. Beide Arten werden grundsätzlich aus den gleichen Rohstoffen Getreide, Hefe und Wasser hergestellt. Der Teufel liegt dann - wie so oft - im Detail. (sbl) Hintergrund Whisky oder Whiskey? Es ist ganz einfach: Beide Schreibweisen sind korrekt. Als Whisky ohne "e" bezeichnet man gemeinhin Destillate aus Schottland, als Whiskey solche aus Irland oder den USA. Beide Arten werden grundsätzlich aus den gleichen Rohstoffen Getreide, Hefe und Wasser hergestellt. Der Teufel liegt dann - wie so oft - im Detail. (sbl)

[-] Weniger anzeigen

Rudi Müller von der Schwetzinger Firma Futterer ist ein ähnlich kreativer Kopf: Er hat schottischen Whisky importiert und anderthalb Jahre in einem Madeira-Fass ausgebaut. Auchroisk heißt der Tropfen, der jetzt in den Verkauf geht, "bis er weg ist", sagt Rudi Müller. Schließlich ist der Schluck der Engel, "Angels Share" genannt, die Verdunstung, zu hoch für langfristiges Lagern.

Mit eigenen Abfüllungen kam auch Mareike Spitzer aus dem hessischen Ranstadt nach Schwetzingen. Der Unterschied: Sie hat sich auf irische Whiskeys spezialisiert und ein eigenes Konzept entworfen. Sie zieht dem durchweg eher milden Iren den kräftigeren Charakter vor. Ihr Black Rock ist bourbonfassgereift. Für Whisky-Freunde, die zum Genuss gern noch geistigen Beistand möchten, bietet sie Pearse an, einen Whiskey, der in Dublin in einer ehemaligen Kirche destilliert wurde.

Als einer der umtriebigen Lokalmatadoren war auch Wolfgang Falke von "falke exklusive" wieder mit einer stattlichen Auswahl an Whiskys dabei. Er ist außerdem offen für Raritäten wie Kingsbarns, einen limitierten Tropfen von einer ganz jungen Destillerie. Sie hat alte Fässer neu getoastet und einen Single Malt nach nur drei Jahren auf die Flasche gefüllt: Das Ergebnis macht Mut, ein junger Typ mit Raffinesse.

Was sonst noch auffällt bei der Whisky-Messe: Die zahlreichen Besucher haben Beratungsbedarf. Sie suchen das Gespräch mit den Ausstellern und lassen sich über Herstellung und Ausbau informieren. "Bei der Messe habe ich die Möglichkeit, einen Whisky zu probieren, ohne gleich eine ganze Flasche kaufen zu müssen", sagte beispielsweise Dietmar Bischof, der aus Rastatt angereist war und die Beratung am Stand eindeutig einem Internetshop vorzieht.