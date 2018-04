Rhein-Neckar/Odenwald. (ab/oé/ans/rüb/tk/hwz) Dieser Frühling präsentiert sich wie geschaffen für einen Ausflug. Nichts wie raus also! Die RNZ hat ein paar Geheimtipps für außergewöhnliche Ziele in der Region zusammengestellt.

Gottersdorfer Freilandmuseum. Wie haben die Menschen in der Region früher gelebt? Diese Frage wird im idyllisch Odenwälder Freilandmuseum ebenso interessant wie unterhaltsam beantwortet. Die Besucher erwartet eine spannende Reise in längst vergangene Zeiten, als die Bewohner von Odenwald und Bauland mit rauem Klima, kargen Böden und der Abgeschiedenheit der Gegend kämpfen mussten. Wer eines der 16 historischen Gebäude betritt, bekommt einen Eindruck davon, wie einfach die Menschen früher gelebt haben. Neben der Dauerausstellung sorgen Aktionstage oder Living-History-Veranstaltungen das ganze Jahr über für Abwechslung. Weitere Infos im Internet unter www.freilandmuseum.com.

Mit Timo Bracht auf die "Hohe Warte". Die Umgebung unter der Leitung eines prominenten Sportlers aus der Region kennen lernen können Teilnehmer einer Wanderung mit dem Eberbacher Triathleten Timo Bracht - im Rahmen der "Naturerlebniswoche". Bracht führt am Samstag, 5. Mai, ab 10 Uhr eine etwa vier Stunden dauernde Tour auf die "Hohe Warte". Das ist die höchste Erhebung auf der Gemarkung von Eberbach. Sie liegt etwa 3,5 Kilometer nördlich der Stadtmitte und bietet beeindruckende Landschaftsansichten. Die "Hohe Warte" ist ganz mit Lärchen bewaldet. Bemooster Waldboden und üppiges Unterholz lassen die Gegend wie einen Märchenwald wirken. Treffpunkt: Samstag, 5. Mai, 10 Uhr vor dem Rathaus in Eberbach (Leopoldsplatz/Tiefgarage). Schwierigkeitsgrad: anspruchsvoll. Die Teilnahme ist kostenfrei. Empfohlen werden wetterfeste Kleidung, Wanderschuhe sowie genügend Proviant für unterwegs. Anmeldung: Tourist-Information Eberbach, Telefon 0 62 71 / 87.242 oder unter www.tourismus@eberbach.de

Die Binnendünen in Oftersheim. Trockenkünstler und Hitzefans willkommen: Die Badischen Binnendünen sind nicht nur einzigartig, sondern auch faszinierend. Ein Rundwanderweg durch den Sand ohne Meer gibt es in Oftersheim ab dem Parkplatz am Hundesportverein. 3,1 Kilometer lang und voller Informationen - dank Tafeln, welche die Lokale Agenda angebracht hat - zieht er sich durch gleich vier Naturschutzgebiete und serviert einzigartige Aus- und Einblicke auf Sand. Entlang von Ziegengehegen, über Anhöhen und zurück in die Ebene kann man erahnen, dass selbst die Römer sich hier einst niederließen. Wer möchte, kann sich anschließend in einem der umliegenden Vereinsgasthäuser ausruhen. Reiter, Wanderer und Radler sind unter anderem in der "Kleinen Gartenlaube" im Oberen Wald willkommen. Mehr zum Rundweg unter www.duenenrundweg-oftersheim.de.

Burg Steinsberg für Kinder. Kinder können ab sofort die Burg Steinsberg im Sinsheimer Ortsteil Weiler auf ganz besonderem Weg erkunden, nämlich in Form einer Kinderführung - und das im wahrsten Sinn des Wortes: bei einem Rundgang mit Samira, einem Weilerer Mädchen, und Moritz, einem Steinsfurter Bub. Die beiden Drittklässler sind die Helden in "Entdecke die Burg Steinsberg", einem Kinderführer, der ab heute zum Preis von vier Euro im örtlichen Buchhandel, im Bürgerbüro der Stadt Sinsheim und im Burgrestaurant angeboten wird. Moritz, so geht die Geschichte, ist neu im Dorf, Samira ist die Tochter des Burgwirts und zeigt ihm alles. Eine spannende und lehrreiche Tour führt durch die Stauferburg und deren reiche tausendjährige Geschichte. Vom Burgtor durch den Zwinger, vorbei am alten Lindenbaum, hinauf zur dritten Ringmauer. Mystische Zeichen tauchen auf, verborgene und verwunschene Orte, kuriose Rätsel. 21 Stationen sind es insgesamt. Die Führung, die auch erwachsenes Burgwissen fröhlich auffrischt, endet in 333 Meter Höhe auf dem Burgfried. Herausgegeben hat den Burgführer, der für Kinder ab acht Jahren geeignet ist, der Förderverein der Burg Steinsberg mit Hilfe zahlreicher örtlicher Sponsoren.

Der "Bibelgarten" in Hirschberg-Leutershausen. Einfach mal innehalten, umgeben von herrlicher Blütenpracht und in mediterraner Atmosphäre: Das kann man im "Bibelgarten" auf dem Hügel direkt oberhalb der evangelischen Kirche in Leutershausen. Gerade aktuell lohnt ein Besuch; im Sonnenschein erstrahlen die Wildtulpen oder auch die lila Zwergiris am "Platz der Begegnung". Im Hintergrund überragt der alte Birnbaum das Gelände. Die Bitterorange, "Poncirus trifoliata", mit ihrem betörenden Duft, ist in diesem Jahr erstmalig von zahllosen weißen Blüten übersät. Doch nicht nur die Schönheit des 2008 eröffneten "Bibelgartens", der von Ehrenamtlichen liebevoll gehegt und gepflegt wird, macht einen Besuch lohnenswert: Hier kann man die Pflanzen kennen lernen, die sich wie ein roter Faden durch die Bibel ziehen. Der Garten ist ganzjährig geöffnet, der Eintritt frei. Weitere Infos unter: www.bibelgarten-leutershausen.de. ans

Der Letzenberg bei Malsch. Wenn sich der Frühling wie jetzt von seiner sonnigsten Seite zeigt, dann ist es überall schön. Manche Ausflugsziele aber lohnen sich besonders - der Letzenberg bei Malsch zum Beispiel. Wie ein Sporn ragt der von einer Wallfahrtskapelle gekrönte Hügel in die Rheinebene hinein und bietet dem Besucher bei schönem Wetter herrliche Ausblicke: über die Rheinebene bis zu den Pfälzer Bergen; in den Kraichgau mit seinen "tausend Hügeln"; aber auch bis zum Schwarzwald oder dem Odenwald. Die ausgedehnten Weinberge auf der Sonnenseite des Letzenbergs erklären auch, warum der Malscher Wein zu recht einen so guten Ruf genießt. Wer mehr über den Weinbau dort erfahren will, der kann den Weinlehrpfad entlangwandern - und am ersten August-Sonntag sogar den Wein vom Letzenberg an Ort und Stelle genießen. Dann nämlich laden die Malscher Winzer zur Weinwanderung ein. Aber auch sonst ist der Letzenberg ein "lieblicher Ort", wie ihn sich die Dichter erträumten. Infos unter www.malsch-weinort.de.

Der Bürgerpark in Mannheim-Feudenheim. Anders als die anderen Mannheimer Parkanlagen, ist der Bürgerpark Feudenheim naturnah geplant. Angelegte Beete oder Rasenflächen sucht man hier vergebens. Stattdessen spaziert man auf geschwungenen Wegen an Wiesen und einer Vielzahl unterschiedlicher Baumarten vorbei. Seit dem ersten Spatenstich 1988 hat sich der Landschaftspark aufgrund der Aktion "Bürger pflanzen Bäume für Bürger" stetig weiterentwickelt. Jedes Jahr - das nächste Mal am 21. April - werden mit Hilfe von Baumspendern junge Bäume gesetzt und lassen das öffentliche Grün wachsen. Mitten im Arboretum liegt das Naturdenkmal "Die Bell". Dort hat sich eine typische Sandrasenvegetation mit großer Artenvielfalt entwickelt.

Notburgakirche in Hochhausen. Vor 1400 Jahren wurde Notburga von ihrem Vater der rechte Arm ausgerissen, aus Wut darüber, dass die Tochter lieber als fromme Einsiedlerin in einer Höhle leben wollte als standesgemäß zu heiraten. Seitdem ruht die Königstochter in der Kirche von Hochhausen, die mittlerweile ihren Namen trägt: Notburgakirche. Im Mittelalter pilgerten Gläubige in Scharen zu der Kirche, um an ihrem Grab zu beten. 1530 wurde den Wallfahrten mit Einführung der Reformation durch die Herren Horneck von Hornberg ein Ende gesetzt. Seither dient die Notburgakirche als evangelische Gemeindekirche. Im Laufe der Jahrhunderte wurde aus der ursprünglich schlichten Kapelle ein wahres Schatzkästchen voller hochwertiger sakraler Schmuckstücke. Das steinerne Grabrelief der Notburga ist gotische Steinmetzkunst vom Feinsten, und über ihrem Grab wölbt sich seit 1340 ein Chor mit fantastischen Wand- und Deckenmalereien. Was man auf den ersten Blick nicht vermutet: Die Notburgakirche ist auch ein Standort für moderne Kunst. 1984 hielt ein Aluminiumrelief des avantgardistischen Bildhauers Jürgen Goertz Einzug ins gotische Gotteshaus am Neckar. 2016 gestaltete der Künstler auch das Ostfenster der Kirche, das die Namensgeberin abbildet. Fröhlich hüpfend - und wieder mit zwei Armen.