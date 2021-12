Noch ein Stück entfernt von der „Mobilitätsgarantie“: Ein Bus der Linie 628 steht am Bahnhof in Schriesheim. Nicht selten gibt es Ärger mit der Verbindung in den Vorderen Odenwald. Foto: Dorn

Mannheim.(cab) Vor zwei Jahren gab es das schon mal. Da ließ das Landesverkehrsministerium die Einführung eines "Mobilitätspasses" in vier Modellkommunen durchrechnen. Auch Heidelberg und Mannheim waren dabei gewesen. Es gab unterschiedliche Ansätze.

Aber das Ziel war immer gleich: Mehr Menschen zum Umsteigen vom Auto auf Bus und Bahn zu bewegen, und sei es mit dem mehr oder weniger sanften Druck durch eine finanzielle Pflichtabgabe. Im Dezember hat das Land die Modellregionen für den "Mobilitätspass", verbunden mit einer "Mobilitätsgarantie", ausgewählt. Der Rhein-Neckar-Kreis ist zusammen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) dabei. Dessen Geschäftsführer, Volkhard Malik, sagte auf RNZ-Anfrage, am 9. Februar 2022 gebe es einen "Auftakttermin": "Dann erfahren wir Näheres". Er findet die Idee des "Mobilitätspasses" aber schon mal bestechend. Gleichwohl habe sie "Tücken".

Bereits durchgerechnet wurden im ersten Modellprojekt ein "Bürgerticket" für die gesamte Bevölkerung einer Kommune, eine "Nahverkehrsabgabe" für solche, die ein Kraftfahrzeug halten, oder eine Nutzungsgebühr für bestimmte Straßen, die Kfz-Nutzende zu zahlen hätten. Die Einnahmen könnten die Nahverkehrsbetriebe wiederum in ihr Angebot investieren. Und die Bürgerinnen und Bürger würden quasi als Gegenleistung ein persönliches Guthaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in gleicher Höhe wie die entrichtete Gebühr bekommen.

All das verbindet das Land mit dem ehrgeizigen Ziel, die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 zu verdoppeln, diesen "massiv auszubauen und attraktiv zu gestalten" und den Autoverkehr in den Städten zugleich um ein Drittel zu reduzieren. Klingt auch für Malik soweit prima. Nur bleiben für ihn Fragen. Etwa nach dem Personenkreis, der am Ende tatsächlich bezahlen soll. Das sei schon rechtlich ein heikles Thema. Oder wie viel Geld der "Mobilitätspass" wirklich einbringt – und vielleicht auch, wie viel er einbringen müsste, um die nötigen Betriebs- und Investitionskosten für die vom Land avisierte "Mobilitätsgarantie" einzuspielen.

An dieser Stelle wird ein Gutachter mit ins Boot geholt, der die Finanzierungsmodelle laut Malik berechnet (während der Projektphase wird also kein Kunde tatsächlich zur Kasse gebeten, oder wie es Malik formulierte: "Wir machen nicht ernst"). Für ihn ist die "Mobilitätsgarantie" der spannendere Teil des Pilotprojekts. Auch weil er handhabbarer sei. Laut Verkehrsministerium ist damit ein verlässliches Angebot von 5 Uhr morgens bis Mitternacht verbunden.

Alle Orte in Ballungsräumen sollen zu "den gängigen Verkehrszeiten" mindestens alle 15 Minuten angebunden sein, auf dem Land alle 30 Minuten und hier verbunden mit flexiblen "On-Demand"-Angeboten, also abhängig von der Nachfrage. "In der beruflichen Hauptverkehrszeit" will das Land diese Garantien bis 2026 geben können.

Malik sieht in der "Mobilitätsgarantie" ein "potenzielles Versprechen" an die Kundschaft und eine Richtschnur, wie die Nahverkehrsanbieter den ÖPNV der Zukunft zu gestalten haben. "Das Verkehrsministerium muss aber konkret sagen, wie dieser Standard aussehen soll", so Malik. Dabei geht es nicht nur um Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, sondern etwa auch um Technik und Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge. Sind die Erwartungen an die Qualität formuliert, kann man schließlich gegenrechnen, was das alles kosten würde.

Flankierend zum jetzt angekündigten Modellprojekt, wird in Stuttgart das Gesetzesvorhaben vorangetrieben, das Kommunen rechtlich in die Lage versetzen soll, die Abgaben für den "Mobilitätspass" erheben zu können. Noch in dieser Legislaturperiode soll es ein Ergebnis geben. Doch Malik ist skeptisch: "Ich glaube nicht recht daran."