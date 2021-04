Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Christiane Kranz macht sich aus vielen Gründen Sorgen um die heimische Vogelwelt und zahlreiche andere Tierarten. Im Frühjahr kommt nun eine weitere hinzu: Vogelschutznetze für Obstbäume oder Weinreben können für Tiere zur tödlichen Falle werden, weiß die Geschäftsführerin des Naturschutzbundes (Nabu) Rhein-Neckar-Odenwald.

In Gartencentern und Baumärkten würden feinmaschige Netze als "Zusatzausstattung" für die neu gekauften Beerensträucher und Obstbäume angeboten. "Um die eigene Ernte zu sichern, greift mancher zu Kunststoffnetzen und deckt damit Sträucher und Bäume ab", sagt Kranz. Doch viele Gartenfreunde wüssten nicht, dass Netze an Obstbäumen gleich für eine ganze Reihe von Tieren zur Gefahr werden können. Der Nabu Rhein-Neckar-Odenwald rate deshalb zu Alternativmethoden – und plädiere für mehr Gelassenheit. Dies geht aus einer Mitteilung der Organisation hervor.

"Vögel verfangen sich immer wieder in solchen Netzen, sie verletzen sich, verhungern und verdursten oder strangulieren sich zu Tode", berichtet Kranz. "Und wenn die Netzenden bis zum Boden reichen, besteht die Gefahr, dass sich Igel und andere Kleintiere hoffnungslos darin verstricken."

Könne man dennoch nicht auf Netze verzichten, sei es wichtig, einige Regeln zu beachten. So sollten sie nur so kurz wie unbedingt nötig eingesetzt und regelmäßig kontrolliert werden. Indem man engmaschige, dickfädige Netze in blauer Farbe verwende und sie straff spanne, lasse sich das Risiko für Vögel zumindest reduzieren. "Besser ist es aber, statt Netzen zum Beispiel reflektierende Alustreifen, CDs oder Ähnliches als Vogelscheuchen zu verwenden", rät Kranz. Speziell bei Weintrauben, die in überschaubaren Mengen für den eigenen Verzehr kultiviert würden, lohne es sich, eine unkonventionelle Methode auszuprobieren: "Man kann einen Teil der Trauben etwa für die letzten Wochen vor dem Ernten in Papiertüten hüllen. Bewährt haben sich gebrauchte Bäckertüten. Es macht auch nichts, wenn sie nass werden – die Trauben reifen trotzdem voll aus." Somit teilt man sich die Ernte mit der Vogelwelt.

Im professionellen Weinbau sowie im gewerblichen Obstbau werden Vogelschutznetze ebenfalls verwendet. Auch hier plädiere der Nabu Rhein-Neckar-Odenwald dafür, die Nutzung so stark wie möglich einzuschränken.