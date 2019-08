Rhein-Neckar. (sha/zg) Der Anblick von Ratten löst bei vielen Menschen Unbehagen und sogar Angst aus. Die Nager haben allgemein einen äußerst schlechten Ruf. Im "National Geographic Magazine" wurde die Ratte sogar als "Schoßhund des Teufels" bezeichnet. Wobei Begegnungen zwischen Ratte und Mensch meist glimpflich ausgehen - da die Ratte als Fluchttier noch schneller Reißaus nimmt als ihr menschliches Gegenüber.

Da Ratten "aber nicht nur unangenehme, sondern auch gesundheitsgefährdende Begleiterscheinungen mit sich bringen", heißt es im Serviceportal Baden-Württemberg, "führen Städte und Gemeinden regelmäßig Rattenbekämpfungen im Gemeindegebiet durch". Diese Bekämpfungen würden sich aber nur auf öffentliche Flächen und Gebäude und die Kanalisation erstrecken. Auf Privatgrundstücken sei der Grundstücksbesitzer bei Rattenbefall selbst für die Rattenbekämpfung verantwortlich.

Und was sagt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, zu dieser Problematik? Grundsätzlich sei es so, dass die Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen wie etwa Ratten in der primären Zuständigkeit der Ortspolizeibehörde der jeweiligen Kommune liege, sagt Kreissprecher Ralph Adameit.

"Unser Gesundheitsamt ist daher beratend tätig, wenn wir von Kommunen oder auch von Privatpersonen zum Thema Schädlinge angefragt werden." Die Kollegen würden dann in der Regel eine Schädlingsbekämpfung empfehlen, diese aber nicht anordnen. Die Durchsetzung dieser Maßnahme liege in der Zuständigkeit der Ortspolizeibehörde, betont Adameit. Wie aber läuft eine solche Bekämpfungsaktion ab? Nachfolgend ein Beispiel aus der Gemeinde Plankstadt.

Dort wird eine zertifizierte Firma ab Mitte kommender Woche über einen Zeitraum von etwa zwölf Wochen zunächst ein Monitoring - also eine Art Überwachung - durchführen. Anschließend erfolgt ein zielgerichtetes Einbringen von Giftködern sowie eine Endkontrolle der gesamten Aktion, erläutert Umweltbeauftragter Bernhard Müller in einer Mitteilung.

Fachleute beim Einbringen der Fressköder in einen Kanalschacht. Foto: zg

Die Bekämpfungsfirma betont auf ihrer Homepage, dass Ratten zu einer großen Plage werden können. Die in unseren Breiten vorkommenden Wander- und Hausratten seien Vorrats- und Hygieneschädlinge, "die sich unheimlich schnell vermehren, Krankheiten übertragen, Lebensmittel verunreinigen und Parasiten ins Haus bringen". Die Rattenbekämpfer betonen auch, dass das Problem quasi "hausgemacht" sei, weil immer noch viel zu viele Menschen Essensreste in der Toilette entsorgen würden. Jetzt liegt aber erst einmal jede Menge Arbeit vor den Experten - schließlich gibt es in Plankstadt rund 700 Kanalschacht- sprich Gullydeckel.

Und in alle werden zunächst giftfreie Köder zum Monitoring eingehängt. Das ganze läuft laut Mitteilung folgendermaßen ab: An einer Schnur wird ein Block aus essbarem Material, circa 200 Gramm schwer, unscheinbar in der Farbe als "Futter" in den Kanalschacht Richtung Kanalsystem, der Autobahn der Ratten, eingehängt. Der Köder wird gerade so hoch eingebracht, dass er nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommt.

"Im Kanalsystem wird das Abwasser transportiert, es kann in keiner Weise zum Kontakt mit Trinkwasser kommen", schildert Müller das Vorgehen. Nach drei, vier Wochen werden die nicht toxischen Köder dann kontrolliert. Die Spezialisten schauen sich die Köder genau an, wiegen sie und können so berechnen, wie viele Ratten am jeweiligen Kanaleinstieg vorbeigekommen sind.

Gerade einmal 20 Gramm reichen, um eine Ratte satt zu machen. Mit diesen Werten kann die Dosierung für die Giftköder genau festgelegt werden. Die nun mit einem speziellen Nagergift der "zweiten Generation" präparierten Happen kommen nur in Kanalzugänge, in denen zuvor Bissspuren am nicht giftigen Köder gefunden wurden, wird in der Mitteilung weiter erläutert. Im Gegensatz zu Gift der ersten Generation sei das Gift derart weiterentwickelt worden, dass es schon in der Einmaldosis tödlich wirke.

Das Gift verursache eine zeitlich leicht verzögerte Wirkung, sodass die Ratte an einem anderen Ort verenden werde, als dort, wo sie gefressen habe. Weder für Menschen noch für Nutz- und Haustiere sind die Köder zu erreichen, nur die gewünschten Untergrundbewohner haben Zugang durch die Kanalisation, erläutert Plankstadts Umweltbeauftragter Müller.

Nach vier Wochen werden die präparierten Köder ausgelegt, die wiederum werden nach drei bis vier Wochen kontrolliert. Zeigt das Ergebnis dann, dass eine weitere Charge Gift eingebracht werden muss, wiederholt sich das Prozedere und wird noch einmal einen Monat später überprüft. Dabei werden dann auch die Giftköderreste entfernt.