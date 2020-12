Rhein-Neckar. (pol/mare) Seit dem 22. Dezember ist es verboten, Silvesterfeuerwerk zu verkaufen. Dies betrifft Böller und Raketen, die in der Regel ab dem 29. Dezember eines jeden Jahres in den Geschäften erhältlich sind. Die Polizei wird deshalb in Geschäften kontrollieren, ob das Verkaufsverbot eingehalten wird, wie die Beamten mitteilen.

Dies wird im Rahmen der täglichen Einsatzmaßnahmen zur Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen, der Abstandsregeln und des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes geschehen. Bis zum 31. Dezember wird hier gemeinsam mit den kommunalen Ordnungsdiensten der Städte und Gemeinde gezielt kontrolliert.

Durch das Verkaufsverbot von Silvesterböllern und Raketen soll ein zusätzlicher Ansturm in der Silvesternacht vermeiden werden. Gleichzeitig geht es mit dem Verbot auch darum, Ansammlungen in der Silvesternacht zu verhindern, die das Pandemiegeschehen weitertreiben könnten.