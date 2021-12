Heidelberg. (cab) Das Polizeipräsidium Mannheim hat für die Quadratestadt, für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis über die Weihnachtsfeiertage rund zehn Prozent mehr Einsätze registriert als im Vorjahr – aber immer noch um rund ein Drittel weniger als in Zeiten vor Corona. Die Polizei führt dies auf das grundsätzlich solidarische und disziplinierte Verhalten der Bevölkerung angesichts der Pandemiesituation zurück. Dennoch gab es keine wirkliche Weihnachtsruhe für die diensthabenden Beamtinnen und Beamten. Im Zeitraum von Heiligabend bis Montagmorgen arbeiteten sie rund 1600 Einsätze im Verantwortungsbereich des Präsidiums ab. Hier der Überblick:

Laut der vorläufigen Auswertung gab es 99 Ruhestörungen (57 in Mannheim, 22 in Heidelberg, 20 im Kreisgebiet), 72 Streitigkeiten (in Mannheim 33, in Heidelberg acht und 31 im Kreis) sowie 15 Körperverletzungen (acht in Mannheim, vier in Heidelberg, drei im Rhein-Neckar-Kreis). Wegen 13 Randalierenden musste jeweils ein Streifenwagen anrücken.

Im Vergleich zu 2020 wurde ein Mal mehr eingebrochen, also im Ganzen 14 Mal. Wobei sich in Heidelberg nur ein Einbruch ereignete (sieben in Mannheim, sechs im Kreis). Dafür wurden am späten Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertages ein 32-Jähriger und eine 42-Jährige beim Aufbruch eines Lieferwagens in der Heidelberger Weststadt erwischt. Schon am Nachmittag hatte eine Streifenbesatzung in Zuzenhausen einen Wohnungsbrand aufzunehmen, bei dem 100.000 Euro Sachschaden entstand. Kerzen eines Adventskranzes sollen dafür verantwortlich gewesen sein. Verletzt wurde aber niemand.

Das sah bei den Unfällen an den Weihnachtstagen in der Region anders aus. Überall war viel Verkehr, und es ist auch mehr passiert auf den Straßen als im Vorjahr. Waren es 2020 noch 75 Unfälle gewesen, mussten dieses Mal genau 108 in Mannheim (30), Heidelberg (10) und im Rhein-Neckar-Kreis (68) aufgenommen werden. 16 Personen wurden bei den Kollisionen verletzt – niemand zu Schaden kam hingegen bei den sieben Wildunfällen (2020 waren es 14). Sechs Verursacher von Unfällen waren betrunken. Die Polizei ermittelt in 20 Fällen wegen Fahrerflucht und in vier Fällen wegen Widerstands und tätlichen Angriffen gegen Polizistinnen und Polizisten bei Verkehrskontrollen. Die Tatverdächtigen waren mächtig alkoholisiert oder standen unter Drogen.

Wegen der neuen Corona-Regelungen, die nach den Weihnachtstagen gegriffen haben, muss die Polizei für ihre Kontrollen ab jetzt mit höherem Personaleinsatz planen. Dabei rückt auch Silvester immer mehr in den Fokus der Vorbereitungen. Die Einsatzplanung für den Jahreswechsel sei aber noch in Vorbereitung, hieß es aus dem Mannheimer Polizeipräsidium.