Heilbronn/Mannheim. (mare) In Heidelberg steigen Einbrecher in ein Hotel ein. In Bad Rappenau gibt es hohen Sachschaden bei einer Kollision. In Meckesheim rastet ein 16-Jähriger betrunken aus. Eine Seniorin aus dem Rhein-Neckar-Kreis verliert ihr gesamtes Erspartes an eine Verbrecherbande.

Solche Meldungen gibt es täglich auf rnz.de zu lesen. Sie basieren auf den Mitteilungen der Polizei. Doch was aus dem täglichen Polizeialltag wird eigentlich veröffentlicht? Und was nicht? Wer entscheidet darüber? Wir haben bei den Polizeipräsidien Heilbronn und Mannheim nachgefragt. Ein Einblick in die Arbeit der Pressestelle der Polizei.

Hintergrund Der Pressekodex der Polizei Baden-Württemberg enthält die Richtlinien für die polizeiliche Berichterstattung im Land. Darin ist unter anderem festgelegt, dass der Schutz der Menschenwürde über jeder Veröffentlichung steht. Neutralität und Sachlichkeit sollen bei den Mitteilungen gewahrt werden, die Berichterstattung soll strikt auf Tatsachen beruhen, [+] Lesen Sie mehr Der Pressekodex der Polizei Baden-Württemberg enthält die Richtlinien für die polizeiliche Berichterstattung im Land. Darin ist unter anderem festgelegt, dass der Schutz der Menschenwürde über jeder Veröffentlichung steht. Neutralität und Sachlichkeit sollen bei den Mitteilungen gewahrt werden, die Berichterstattung soll strikt auf Tatsachen beruhen, Fehler in Mitteilungen sollen schnellstmöglich korrigiert werden. Die Veröffentlichungen müssen frei zugänglich sein und auch über die sozialen Medien verbreitet werden. Eine aktive Berichterstattung vonseiten der Polizei aus soll bei Ereignissen stattfinden, die von öffentlichem Interesse sind, also etwa schwere Unfälle oder Fahndungen. Die Berichterstattung soll schließlich nicht gewinnmaximierend oder sensationsheischend sein.

Die Grundlage der Pressearbeit der Polizei ist das Landespressegesetz. Um es greifbarer und transparenter zu gestalten, hat das Land im April 2021 den Pressekodex veröffentlicht, der Richtlinien für die polizeiliche Berichterstattung enthält (siehe Download rechts).

Beim Polizeipräsidium Heilbronn - das ein Fläche größer als das Saarland abzudecken hat - wird unter den Mitarbeitern der Pressestelle zunächst aufgeteilt, wer über welches Gebiet schreibt (die Unterteilung richtet sich dabei nach den Kreisen, also etwa Neckar-Odenwald-Kreis oder Stadtkreis Heilbronn). Jeder Mitarbeiter recherchiert dann, welcher eingegangene Einsatz als wichtig einzustufen ist und welcher nicht.

Womit wir bei der Frage wären, > was veröffentlicht wird. Der zentrale Begriff dabei ist "öffentlichkeitswirksam". Was das ist, entscheidet sich laut Polizeisprecherin Corinna Heppe vom Heilbronner Präsidium an folgenden Fragen: Ist etwas mit Außenwirkung passiert, war es ein größerer Unfall mit hohem Sachschäden oder gar Toten. Auch Kapitaldelikte, wie es im Pressekodex heißt, oder "unfriedliche Versammlungen" sind berichtenswert. Zudem gehören Zeugenaufrufe dazu, damit zum Beispiel "Geschädigte nicht auf ihren Kosten sitzen bleiben", wie die Sprecherin erklärt.

Wildunfälle oder Kleinstunfälle seien hingegen nicht immer eine Meldung wert. "Wir wollen auch das veröffentlichen, was die Leser interessiert." An Tagen mit besonders vielen Einsätzen könne es vorkommen, dass die Mitarbeiter auswählen müssen, über welche Ereignisse berichtet wird. "Wir versuchen dabei immer die wichtigsten Einsätze auszuwählen", so Corinna Heppe. Beim Mannheimer Polizeipräsidium werden im Jahr zwischen 4500 und 5500 Meldungen veröffentlicht bei etwa 290.000 registrierten Einsätzen.

> Was nicht veröffentlicht wird, sind in der Regel Suizid-Fälle oder familiärer Streit, der in den eigenen vier Wänden bleibt - "zum Schutz der Personen", erklärt Corinna Hepp. Auch sogenannte "polizeiferne Dinge", also Ereignisse ohne oder nur mit ganz wenig Beteiligung der Polizei wie Einsätze von Feuerwehr oder Rettungswägen, schaffen es nicht immer in den öffentlichen Polizeibericht. Weitere Grenzen der Berichterstattung seien "polizeitaktische" Dinge. Hiermit sei aber in der Regel nicht gemeint, dass eine Tat an sich intern bleibt, sondern nur Details noch nicht veröffentlicht werden können, um Ermittlungen nicht zu gefährden.

Die Daten und Namen von Personen werden nur in ganz seltenen Fällen genannt, um Persönlichkeitsrechte zu schützen. Sie werden nur in ganz seltenen Fällen genannt. Zum Beispiel bei den Ausbrechern aus der forensischen Psychiatrie in Weinsberg vor Kurzem, als die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft auch den vollen Namen und weitere Details der Ausbrecher bekannt gab. Auch bei Vermisstenmeldungen, wenn akute Gefahr droht, werden Details und auch Fotos veröffentlicht. Nationalitäten bei Straftaten werden nur dann genannt, wenn sie von öffentlichem Belang sind, also etwa einer öffentlichen Fahndung. Ist sie nicht wichtig, um den Sachverhalt zu verstehen, bleibt sie unerwähnt.

Sind diese Fragen also geklärt, werden vornehmlich über den Vormittag die Meldungen von den Mitarbeitern geschrieben. "Bei bedeutenden Straftaten entscheidet die Staatsanwaltschaft über Art und Umfang der Berichterstattung", erklärt Corinna Heppe. Je nach Einsatzlage werde sich hier abgestimmt und die Meldung durch die Staatsanwaltschaft freigegeben. "Wir berichten auch immer erst im Nachhinein", so ein Grundsatz.

Bei aktuellen Einsätzen wie schweren Unfällen mit Sperrungen oder Großbränden schicken die Beamten zudem meist eine kurze Information an die Presse. So können beispielsweise Fotografen schnell vor Ort sein, um den Vorfall zu dokumentieren. Die eigentlichen Berichte in der Presse werden in der Regel aber bis zur offiziellen Mitteilung der Polizei zurückgehalten, bis etwa die Identitäten von Unfallopfern geklärt oder Angehörige verständigt wurden.

Denn dann sind die Meldungen auch über > das Presseportal für jedermann frei zugänglich gemacht. Und es wird rege genutzt: Beim Polizeipräsidium Heilbronn etwa gibt es hier rund 1200 Zugriffe in 7 Tagen pro Mitteilung und 4,6 Millionen Views pro Jahr.

Dann beginnt auch die Arbeit der Journalisten, die die Meldungen aufarbeiten, einordnen und gegebenenfalls mit Nachfragen bei der Polizei bei noch unklaren Dingen erweitern.