Heidelberg. (pol/mün) Ski und Rodel gut, Neuschnee in der Nacht und viele Menschen mit derselben Idee: Wer am Sonntag nicht in aller Herrgottsfrühe in die beliebten Rodelgebiete der Region fuhr, der hatte es nicht leicht, einen legalen Parkplatz zu finden.

Die Polizei berichtet am Abend, dass in den höhergelegenen Touristenregionen rund um den Heidelberger Königstuhl, in den Bereichen Ziegelhausen und Wilhelmsfeld, aber auch in Neckargemünd und Leimen, die Parkplätze bereits ab 11 Uhr nahezu ausgelastet waren. Hunderte Familien und Wintersportler vergnügten sich in der Natur.

Im Bereich des Königstuhls musste schon ab 9 Uhr das Einbahnstraßenkonzept angewendet werden. Ab 13 Uhr waren die Parkmöglichkeiten der Rodelwiesen in den genannten Bereichen durchgängig besetzt. Zahlreiche Falsch- und Wildparker mussten in diesem Zusammenhang beanstandet werden, berichtet die Polizei. Zeitgleich konnte durch kurzfristige Verkehrssperren am Königstuhl und dem Speyererhofweg das Verkehrsaufkommen reguliert und ein Freihalten der Rettungswege gewährleistet werden.

Neben den Verkehrswegen kam es auch auf den Rodelwiesen in den Regionen Heidelberg, Leimen und Neckargemünd, zu hohem Besucheraufkommen. Hier wurden gezielt Beamte eingesetzt, die die Besucher auf die Abstandsregeln hinwiesen. Diese reagierten überwiegend verständnisvoll und passten ihr Abstandsverhalten entsprechend an.

Mit Einbruch der Dämmerung nahm der Besucherzustrom in allen Bereichen ab 16:30 Uhr deutlich ab. Die polizeilichen Maßnahmen und alle verkehrslenkenden Maßnahmen konnten um 17.00 Uhr aufgehoben werden. Insgesamt registrierten die eingesetzten Beamten 115 Parkverstöße und 13 Verstöße gegen die Bestimmungen der Corona-Verordnung.

Kaum Verstöße gegen Corona-Regeln

Südhessen/Odenwald. (pol/make) Begünstigt durch den in der Nacht von Samstag auf Sonntag gefallenen Neuschnee herrschten in den Höhenlagen des südhessischen Odenwaldes sehr gute Wintersportbedingungen. Die bekanntermaßen gut besuchten Bereiche sind durch die jeweiligen Ordnungsämter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeidienststellen überwacht worden.

Besonders stark frequentiert war der Bereich an der Kreidacher Höhe Richtung Siedelsbrunn und am Skilift in Beerfelden. Verstöße gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen wurden nicht festgestellt. Zur Steuerung der Besucher sind in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Ordnungsämter Lautsprecherdurchsagen und Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -ableitung erfolgt.