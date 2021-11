Von Carsten Blaue

Heidelberg. Die beiden Geschäftsführerinnen der BUND-Regionalgeschäftsstelle Rhein-Neckar-Odenwald und des Nabu Rhein-Neckar-Odenwald, Bianca Räpple und Christiane Kranz, fordern ein Umdenken in der Regionalplanung. Die Förderung der "grünen Infrastruktur" müsse ein viel stärkeres Gewicht bekommen. Der Schutz von Boden, Biotopen und Artenvielfalt dürfe nicht länger hinter wirtschaftlichen Überlegungen zurückstehen, so die Geschäftsführerinnen der Umwelt- und Naturschutzorganisationen gegenüber der RNZ. Sie reagieren mit Gegenwind auf die Interviews, welche diese Zeitung mit den beiden Landräten des Neckar-Odenwald-Kreises und des Rhein-Neckar-Kreises, Achim Brötel und Stefan Dallinger, im Rahmen der Debatte zur ersten Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar geführt hat.

Mit den Aussagen der Behördenleiter sind die beiden Naturschützerinnen alles andere als einverstanden und erhalten in ihren Forderungen auch Unterstützung vom Bundesbündnis Bodenschutz sowie dem Arbeitskreis Rhein-Neckar des Landesnaturschutzverbands.

Bianca Räpple. Foto: zg

Kritisch zu sehen, so Räpple, sei zum Beispiel die Argumentation von Brötel, Freiflächenfotovoltaik würde eine gravierende Veränderung der Landschaft bedeuten, "während er sich gleichzeitig für eine weitere Versiegelung von Flächen ausspricht". Eine Bebauung mit Wohn- und Gewerbesiedlungen schädige vielmehr den Boden dauerhaft, der über Jahrtausende gewachsen sei. Seine ursprünglichen Funktionen könne selbst bei einer "Entsiegelung" immer nur teilweise wiederhergestellt werden. "Dabei sind es genau diese Funktionen, auf die wir in Zeiten eines Klimawandels und Artensterbens dringend angewiesen sind."

Auch Dallingers Aussage zu "angemessenen Entwicklungsspielräumen", welche die Regionalplanung den Kommunen bereitstellt, findet bei den Geschäftsführerinnen Unverständnis. Hier ziehen sie eine Verbindung zu Brötels Kritik, dass regionale Grünzüge oft "direkt hinter dem letzten Haus beginnen" würden. Wenn dem so sei, dass der Grünzug an den Ortsrand angrenze, so Kranz und Räpple, dann seien die von Dallinger erwähnten Entwicklungsspielräume eben schon in der Vergangenheit aufgebraucht worden. "Zusätzliche ’Pufferzonen’, wie von Landrat Brötel gefordert, wären entsprechend nichts anderes als die Aufhebung der ordnenden Funktion des Regionalplans", so die Naturschutzaktivistinnen.

Christiane Kranz. Foto: zg

Der "allzu großzügige" Umgang mit Bauland in vergangenen Jahren solle ihrer Meinung nach nicht noch durch weitere Bauflächen im überarbeiteten Regionalplan belohnt werden. "Erst wenn der Platz auf der grünen Wiese begrenzt ist, ist genug Anreiz vorhanden, die Innenentwicklung mit kreativen Lösungen voran zu treiben", ist sich Kranz sicher.

Jahrelang sei nur in die "graue Infrastruktur", also in Gewerbegebiete, Straßen und Neubaugebiete, investiert worden. Nun sei es höchste Zeit, die "grüne Infrastruktur" zu verbessern, indem regionale Grünzüge, Wildtierkorridore und der Biotopverbund erhalten und ausgebaut würden, fordert sie. "Die Krise der Artenvielfalt ist genauso gravierend wie die Klimakrise. Wir müssen jetzt handeln, um das Aussterben weiterer Arten zu verhindern, indem wir Wanderbewegungen ermöglichen und großflächige Lebensräume schützen", fordert Kranz. Die Pandemie habe zudem gezeigt, wie wichtig Freiflächen für das seelische Gleichgewicht seien: "Die Menschen sehnen sich nach Ruhe, Erholung und weiten Landschaften."

Dieses wertvolle Gut sollte nicht leichtfertig verspielt, sondern als Chance für den Odenwald anerkannt werden, so Kranz, die auch die Folgen der Klimaveränderung in die Überlegungen mit einbezieht: "Wir alle wollen Überschwemmungskatastrophen so gut es geht abmildern, wollen extremer Hitze entgehen und weiterhin regionale Nahrungsmittel konsumieren, die von Insekten bestäubt werden", so die Nabu-Geschäftsführerin. Sie weist darauf hin, dass etwa 60 Prozent aller Nahrungsmittel auf Bestäuber angewiesen seien.

"Leider scheint das notwendige Umdenken in den Führungsriegen unserer Region immer noch nicht angekommen zu sein", so Räpple. Die von Brötel für seinen Landkreis kritisierte "Netto-Null-Flächenversiegelung" – also die Ausweisung bebaubarer neuer Flächen nur dann, wenn an anderer Stelle ein Ausgleich für die Natur geschaffen wird – sowie der Klima- und Artenschutz würden einer guten gesellschaftlichen Entwicklung nicht entgegenwirken. Sie seien vielmehr für das Überleben und Wohlbefinden essenziell, so die BUND-Geschäftsführerin.