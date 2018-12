Von Harald Berlinghof

Mannheim/Rhein-Neckar. Es ist zwar nicht alles Gold was glänzt. Aber selbst auf Sorgenstrecken der S-Bahn-Rhein-Neckar wie dem "Main-Neckar-Ried-Express" geht es voran. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Probleme mit den Doppelstock-Fahrzeugen von Bombardier auf dieser Strecke. Massive Verspätungen, Durchsagen so laut wie Presslufthämmer, ruckartiges Bremsen oder der Ausfall der Klimaanlagen wurden bemängelt. "Aber es ist besser geworden. Jetzt endlich, ein Jahr nach der offiziellen Inbetriebnahme der Teilstrecke, haben wir dort eine Normalisierung", konnte der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), Volkhard Malik, in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) leichte Entwarnung geben.

Auch der neue S-Bahnzug vom Typ Mireo des Herstellers Siemens ist im Bau und wird im Dezember 2020, auf einzelnen Strecken in 2021, seinen Betrieb aufnehmen. Auch bei vielen anderen Streckenabschnitten des Ausbaus der zweiten Stufe der S-Bahn-Rhein-Neckar steht die Ampel inzwischen auf Grün. Die Strecke Ludwigshafen - Mainz ist seit 2015 abgeschlossen. Auf der Strecke von Schwetzingen nach Graben-Neudof sind alle Maßnahmen in Oftersheim, Hockenheim, Waghäusel und Wiesenthal abgeschlossen. Die in Neulußheim wurde begonnen. Auch südlich von Graben-Neudorf sind alle Bauprojekte umgesetzt. Anders sieht es zwischen Mannheim und Schwetzingen aus. Der Bahnhof Schwetzingen ist zwar fertig gestellt, der Bau der S-Bahn-Haltepunkte Schwetzingen-Nordstadt und Schwetzingen Hirschacker dagegen wurde auf 2021 verschoben.

Zwischen Mannheim und Darmstadt wird 2019 der Umbau der Station Weinheim-Sulzbach begonnen, die weiteren Haltepunkte sind weitgehend fertig gestellt. Gegen die abgelehnte Förderung des Aufzugs in Laudenbach wurde Klage eingereicht. Auf der Strecke in Richtung Groß-Rohrheim sind bis auf Restarbeiten die Bahnsteige erneuert.

Auf der Strecke Heidelberg nach Bruchsal liegt man im Plan. Die Verlängerung der Bahnsteige von 140 Meter auf 210 Meter ist ab Januar 2019 vorgesehen. Allerdings sind hier erhebliche Kostensteigerungen zu erwarten, weil die Baubranche gegenwärtig brummt und die geforderten Preise in den Himmel schießen. Bei den Stationen Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach und Sankt Ilgen/Sandhausen haben sich die Kosten gegenüber der Planung verdoppelt.

Der Abschnitt Bruchsal - Karlsruhe ist erledigt, so Malik. Die Inbetriebnahme der S-Bahn auf das BASF-Werksgelände konnte vor wenigen Tagen planmäßig erfolgen. Grellrot leuchtet die Ampel allerdings für den Streckenabschnitt von Mannheim nach Biblis.

Zu diesem Abschnitt auf der östlichen Riedbahn läuft das Planfeststellungsverfahren zur Wiederherstellung des zweiten Gleises der Bahn, was in der Region zu heftigem Unmut wegen der Lärmbelastung durch zusätzliche Güterzüge geführt hat. Auf dieser Strecke sollen aber auch die S-Bahnen rollen. Es ist völlig offen, bis wann das laufende Verfahren abgeschlossen werden kann.