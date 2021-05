Rhein-Neckar. (sha/zg) Mit einer Fotoaktion beteiligt sich die Elterninitiative Rhein-Neckar "Gemeinsam leben - gemeinsam lernen" am diesjährigen Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. 15 Familien aus dem Rhein-Neckar-Kreis, aus Heidelberg und Mannheim sind dabei auf Postkarten und Postern zu sehen.

Sie haben sich coronabedingt alle selbst mit Textbausteinen fotografiert, die zusammengesetzt diese Botschaft ergeben: "Vergesst uns nicht! Gehen wir solidarisch durch die Pandemie. Gestalten wir eine Zukunft für alle. Übernehmen wir Verantwortung füreinander. Setzen wir Inklusion gemeinsam um." Die Poster hängen in der Region aus, die 1000 Postkarten verschicken alle Mitglieder der Elterninitiative in ihrem Umfeld.

"Es ist uns wichtig, dass auch Menschen mit Behinderung in der Pandemie mitgedacht werden", wird die Vorsitzende, Kirsten Ehrhardt, in einer Mitteilung der Initiative zitiert.

"Über unser Kernanliegen, die Inklusion, wird kaum noch gesprochen. Doch das Leben unserer Kinder geht weiter, mit oder ohne Corona. Und deshalb dürfen wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren: Eine Gesellschaft zu schaffen, die allen Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht." Aus diesem Grund diene die Aktion der Elterninitiative Rhein-Neckar auch dazu, wieder "sichtbarer" zu werden.

In diesem Zusammenhang bietet der kommunale Behindertenbeauftragte im Rhein-Neckar-Kreis, Patrick Alberti, zwei Aktionen zu dem bedeutenden Tag an. Für die Bevölkerung gibt es am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr einen digitalen Infostand.

Mit dabei sind Mitglieder des Inklusionsbeirats Rhein-Neckar-Kreis. Die Teilnahme ist per Videokonferenz oder Telefon möglich. Darüber hinaus gibt es ebenfalls am Mittwoch im Landratsamt in Heidelberg einen Stand mit vielen Informationsmaterialien rund um die Inklusion zum Mitnehmen.

Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen macht dieses Jahr wieder darauf aufmerksam, dass eine Beteiligung auf Augenhöhe die einzige Möglichkeit ist, aktuelle gesellschaftliche Probleme zu lösen.

Info: Weitere Informationen zum Thema sowie die Zugangsdaten der Videokonferenz finden Interessierte unter der Adresse unter www.Inklusion-im-Kreis.de.