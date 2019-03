Rhein-Neckar. (pol/mare/web/aham/alb) Das Sturmtief "Eberhard" hat am Sonntag die Einsatzkräfte in der Region in Atem gehalten. Das teilte die Polizei mit.

Zwischen 13.15 und 18 Uhr registrierte die Einsatzleitstelle der Polizei Mannheim rund 200 witterungsbedingte Einsätze im Zusammenhang mit dem Sturmtief "Eberhard". Hiervon waren sowohl die Städte Heidelberg und Mannheim sowie der gesamte Rhein-Neckar-Kreis betroffen. Überwiegend wurden herabfallende Dachziegel, umgestürzte Bäume, umgestürzte Bauzäune, sowie umherfliegende lose Teile gemeldet. Der Überblick.

Sturmtief "Eberhard" wütet in der Region - Die Fotogalerie





































































Dach krachte in RNV-Oberleitung: Der spektakulärste Schaden des Tages war in Hirschberg-Großsachsen zu verzeichnen. Am nördlichen Ortseingang des Bergstraßendorfs pustete „Eberhard“ gegen 15.30 Uhr ein Stück von einer Dachkonstruktion weg. Dieses fiel auf die Oberleitung der RNV-Linie 5 (früher: OEG). Menschen oder Züge waren nicht auf der Strecke. Die Ringlinie war zwischen „Großsachsen Süd“ und Weinheim „Alter OEG-Bahnhof“ in beiden Richtungen blockiert. Es verkehrten Ersatzbusse – in Großsachsen allerdings nicht auf der B3, die rund um die Unglücksstelle ebenfalls gesperrt war.

Kräfte von Feuerwehr, Polizei und RNV kamen nach Großsachsen. Doch zunächst konnten sie – abgesehen von Sicherungsmaßnahmen – nicht viel tun: Man müsse abwarten, bis der Sturm nachlässt, hieß es. Die RNV versprach, sofort zu informieren, wenn die Strecke wieder befahren ist. Dies war am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr der Fall. Die Linie 5 fahre wieder regulär, heißt es in einer Mitteilung der RNV.

Auch in Weinheim eilten die Feuerwehrleute von einer Einsatzstelle zur nächsten. An der dortigen RNV-Großbaustelle riss der Wind Absperrungen um. Die Bürger waren aufgerufen, das Haus nicht ohne Not zu verlassen.

Die Straßenbahnen der Linie 5 aus Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Weinheim fuhr nur bis Großsachsen Süd und dann in Richtung Heidelberg, Edingen und Mannheim zurück. Die Haltestellen Großsachsen, Süd, Großsachsen Bahnhof, Lützelsachsen Bahnhof, Lützelsachsen Pilgerhaus und Weinheim Rosenbrunnen wurden durch einen Schienenersatzverkehr bedient. Die Haltestelle Hohensachsen konnte nicht angefahren werden und entfiel. Da die parallel verlaufende B3 bis zum Ende der Reparaturarbeiten im Bereich Großsachsen gesperrt blieb, musste der Ersatzverkehr große Umleitungen fahren.

"Aufgrund des zu erwartenden hohen Fahrgastaufkommens am Montag nach dem Ferienende rechnet die RNV mit großen Behinderungen im Schüler- und Berufsverkehr und bittet ihre Fahrgäste, gegebenenfalls auf Alternativen wie Fahrgemeinschaften auszuweichen", hieß es in der RNV-Mitteilung.

Festzug fiel aus: Wegen der amtlichen Warnung vor Sturmböen war der für 14 Uhr geplante Mathaisemarkt-Festzug in Schriesheim abgesagt und auf kommenden Sonntag, 17. März, um 14 Uhr verlegt worden. Das entschied Bürgermeister Hansjörg Höfer in Absprache mit Vertretern von Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt bei einer Besprechung am Sonntagvormittag. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, sagte Höfer. „Die ersten Wagen hatten sich auch schon aufgestellt.“

Bei den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes wäre es fahrlässig gewesen, den Festzug durchzuziehen, betonte Feuerwehr-Kommandant Oliver Scherer. „Ich bin der Überzeugung, dass es die richtige Entscheidung war.“ Die Verschiebung meldete die Stadt über Internet-Auftritt und Facebook-Seite, mit Plakaten und Ticker-Nachrichten an den Dynamischen Fahrgastinformationssystemen der RNV. Feuerwehr und das Rote Kreuz richteten für Sturmschäden eine gemeinsame Einsatzleitung im Haus der Feuerwehr ein und rückten bis zum späten Nachmittag wegen umgestürzter Bäume vier Mal aus. Festzelt und Fahrgeschäfte wurden zusätzlich gesichert und blieben geöffnet.

Blockierte Bahnstrecken: Wegen eines Baums im Gleis musste die Bahnstrecke zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Lampertheim gesperrt werden. Eine Plane in der Oberleitung führte zudem zu Verspätungen und Teilausfällen zwischen Worms, Frankenthal und Mannheim. Aus dem gleichen Grund ging auch auf der Strecke zwischen Waghäusel und Neulußheim nichts mehr.

Bauzaun stürzte um: In Heidelberg kam es bis zum späten Sonntagnachmittag zu keinen größeren Schäden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der RNZ erklärte, gab es zwar mehr als ein Dutzend Einsätze, dabei handelte es sich jedoch größtenteils um umgestürzte Bäume oder Blechpanele, die sich von Häusern gelöst haben. Auf dem Boxberg war zudem ein 40 Meter großer Bauzaun umgestürzt. „Bis jetzt haben wir aber keine Verletzten und von größeren Schäden wissen wir nichts“, so der Sprecher weiter.

Anhänger schleuderte gegen Auto: Schlimmer erwischte es Mannheim. Wegen eines losen Industriedachs musste die Bundesstraße B36 auf Höhe des Fahrlachtunnels ebenso gesperrt werden wie eine Straße auf dem Lindenhof, wo lose Dachziegel für Gefahr sorgten. Gleich mehrere Dächer wurden in Käfertal abgedeckt, in den Quadraten lösten sich Teile eines Museumsdachs und stürzten in einen Baum. Auf dem Luzenberg prallte ein Altkleidercontainer gegen ein Auto, auf der B44 schleuderte ein Anhänger gegen einen Pkw. Am Rosengartenplatz zerbarsten mehrere Scheiben.

Früher Schluss: Der Herzogenried- und der Luisenpark in Mannheim wurden wegen der Sturmböen ebenso früher geschlossen wie der Schwetzinger Schlosspark. Zwei Partien der Fußball-Landesliga in Mannheim und Plankstadt sowie einige weitere Duelle in den Mannheimer Ligen wurden abgebrochen und nicht zu Ende gespielt.

Straßen dicht: In Sandhausen musste die L598 gleich zweimal innerhalb weniger Stunden wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt werden. Ebenfalls zweimal an gleicher Stelle war die Dossenheimer Wehr im Einsatz: Zuerst fiel ein rund 30 Meter Bauzaun an der einen Seite einer Baustelle um, wenig später auf der anderen. Zudem saßen in der Höhengaststätte am Weißen Stein in Dossenheim Ausflügler länger fest als erwartet: Denn die Zufahrtsstraße war wegen eines ausgerissenen Baumes gesperrt. „Da waren aber noch Gäste in der Höhengaststätte“, erläuterte Kommandant Stefan Wieder. Daher schnitten seine Leute den Ausflüglern den Weg frei und sperrten die Straße. Zuvor musste sie die B3 von einem Bauzaun befreien: Das rund 30 Meter lange Gestell war in Höhe der ehemaligen Tankstelle umgefallen. Etwas später mussten sie zur gleichen Baustelle: Da war deren Bauzaun in gleicher Länge in der Goethestraße umgekippt.

Dicht gemacht wurde auch der sogenannte Plattenweg vom Epfenbacher Ortsausgang in Richtung Waldwimmersbach. Dort war ein Baum auf die Straße gestürzt. Die Sperrung soll voraussichtlich am heutigen Montagvormittag wieder aufgehoben werden. Ende September war auf derselben Strecke nach einer Orkanböe ein Baum auf ein Auto gefallen und hatte ein vierjähriges Kind in dem Wagen lebensgefährlich verletzt. „Deshalb haben wir nun auch sofort reagiert“, sagte der Epfenbacher Bürgermeister Joachim Bösenecker der RNZ. In Neckarsteinach fiel für einige Minuten der Strom aus, da ein Baum auf ein Umspannwerk gekracht war.

Zwei Verbindungsstraßen rund um Lobbach waren vom Sturm betroffen. So drohte ein Baum auf die L530 zwischen Lobenfeld und Spechbach zu fallen. Die Wehr sägte ihn vorsorglich um.

Wegen zwei umgestürzter Bäume musste die L532 in Wiesenbach in Höhe von Langenzell gleich zweimal kurz gesperrt werden: einmal am frühen Morgen gegen 6.20 Uhr und einmal am späten Nachmittag gegen 17 Uhr. Beide Male war die Wehr rund eine Stunde im Einsatz, zersägte die Bäume und räumte sie von der Fahrbahn.

Dachplatten trafen Mann: In Schwetzingen wurde ein Glascontainer gegen ein Auto geschleudert, in Heddesheim eine Scheune abgedeckt. In Plankstadt knickten zwei Ampelanlagen um, und in Eberbach beschädigten umstürzende Bäume ein Haus. Nach RNZ-Informationen lösten sich in Rauenberg mehrere Glasfaser-Wellblech-Platten von einem Garagendach und flogen auf den Balkon eines Wohnhauses. Dort trafen sie einen älteren Mann am Kopf. Er wurde leicht verletzt.

Bereich des Heilbronner Polizeipräsidiums: Mit 56 Alarmierungen war der Stadt- und Landkreis Heilbronn am stärksten betroffen, gefolgt vom Neckar-Odenwald-Kreis mit 23, dem Main-Tauber-Kreis mit 17 und dem Hohenlohekreis mit 16 Einsätzen. Acht Mal mussten die Beamten zudem zu Einsätzen auf den Autobahnen ausrücken. Überwiegend waren umgestürzte Bäume, die auf Fahrbahnen lagen, herumfliegende Gegenstände und Verkehrszeichen die Gründe, warum die Polizei gerufen wurde. Doch es gab auch größere Einsätze, etwa ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 13.30 Uhr zwischen Gundelsheim und Obergriesheim. Dort war ein Mercedes beim Überholen von einer starken Windböe erfasst und nach rechts einen Fiat gedrückt worden. Es kam zur Kollision, wodurch der Fiat eine Böschung hochgeschleudert wurde. Beide Insassen des Autos verletzten sich hierbei schwer und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem unbekannten Audi Fahrer, der vor dem Mercedes den Fiat überholt hatte und möglicherweise den nachfolgenden Unfall nicht bemerkt hat. Dieser wird darum gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg, Telefon 07134 / 5130, in Verbindung zu setzen.

Bereich Wiesloch: Sturmtief Eberhard bescherte Wieslochs Feuerwehren einen arbeitsreichen Sonntagnachmittag und -abend mit zahlreichen Einsätzen. Allein die Abteilung Wiesloch musste ihren Angaben zufolge sechs Mal ausrücken, drei Einsätze fanden im Bereich der Kernstadt statt, je ein Einsatz führte die Abteilung Wiesloch nach Baiertal und Dielheim, bei einem weiteren Einsatz handelte es sich um einen Fehlalarm.

Nachdem in Teilen des Landkreises schon ab dem Mittag Sturmschäden aufgetreten waren, kam es für die Abteilungsfeuerwehr Wiesloch kurz nach 17 Uhr zu den ersten Einsätzen. Zunächst führte ein Sturmschaden die Kräfte nach Dielheim. Die örtliche Feuerwehr hatte aus Wiesloch die Drehleiter nachgefordert, um lose Dachteile der Schule zu befestigen. Während die Mannschaft der Drehleiter noch im Nachbarort beschäftigt war, folgten die ersten Einsätze auf Wieslocher Gemarkung. Im Bereich der Straße „In den Weinäckern“ hatten Böen der Feuerwehr zufolge einen Zaun auf die Straße gedrückt, der entfernt und gesichert werden musste. Ebenso „zugeschlagen“ hatte das Unwetter bei einem Betrieb im Bögnerweg. Dort mussten Abdeckungsteile an einer Lagerhalle gesichert werden. Auf eine Fehlalarmierung folgte ein weiterer Einsatz, der die Kräfte in den Bereich des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf führte. Dort war ein Verkleidungsteil von einem benachbarten Unternehmen niedergegangen und musste gesichert werden.

Zur Unterstützung der Abteilung Baiertal kam am Sonntagabend die Abteilung Wiesloch mit zwei Sonderfahrzeugen zum Einsatz. Nahe der Pestalozzischule im Bereich der Hansjakobstraße hatte ein circa 20 Meter hoher Baum Schaden genommen und drohte umzustürzen. Es bestand die Gefahr, dass das nahe Schulgebäude und eine Stromleitung beschädigt werden. Gemeinsam wurde der beschädigte Baum Schritt für Schritt mit Kettensägen und zuletzt einer Seilwinde abgetragen. Die gewohnt gute Zusammenarbeit der beiden Feuerwehrabteilungen konnte einen Schaden an der Schule verhindern, so die Mitteilung.

Die Abteilung Baiertal hatte der Einsatzbilanz zufolge zwei Einsätze im Stadtteil zu verzeichnen. Neben dem beschädigten Baum bei der Pestalozzischule war auch ein Baum an der Horrenberger Straße umgestürzt. Die Abteilung Schatthausen rückte der Mitteilung zufolge zu einem Einsatz aus. Hier war ein Baum an der L 547 in Richtung Mauer umgestürzt. Die Abteilung Frauenweiler hatte demnach keinen Einsatz.

Aus Walldorf wurden sechs Einsätze gemeldet: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten mehrere umgestürzte Bäume und sicherten beschädigte Dächer ab, verletzt wurde glücklicherweise niemand. In Malsch musste die Wehr wegen des Sturms gar nicht ausrücken, „nichts Weltbewegendes“ war es laut der Mühlhausener Feuerwehr: ein umgestürzter Bauzaun und zwei kleine Bäume am Radweg Mühlhausen-Tairnbach, die durch den Sturm beschädigt wurden.

In Rot war es laut der Wehr ein Einsatz wegen eines teilweise abgedeckten Dachs, weitere Ziegel, die wegzufliegen drohten, wurden abgesichert. Die Feuerwehr St. Leon meldet insgesamt sechs Einsätze wegen des Sturms. Sie war rechtzeitig bei einem umknickenden Strommasten vor Ort, um Schaden zu verhindern und alles abzusichern. Ein Team der EnBW war zügig zur Stelle, um den Masten zu reparieren. Ansonsten waren es Einsätze wegen umgestürzter Bäume, die aber glücklicherweise keine Schäden anrichteten.

Update: 11. März 2019, 16.47 Uhr