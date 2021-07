Von Wolf H. Goldschmitt

Rhein-Necklar. Wenn der Frühling sich langsam zeigt und manchmal durchaus noch Schnee liegt, ist Nachwuchs bei Familie Wildschwein angesagt. Jetzt beginnt die wuseligste Zeit der "Schwarzkittel", wie sie gerne wegen ihrer schwarzen Winterborsten im Volksmund genannt werden. Die Wildschweine, die in Deutschland zwischen 100 und 150 Kilogramm auf die Waage bringen können, leben gerne gesellig in kleinen Gruppen, den sogenannten Rotten, die nur aus Bachen und deren Nachwuchs bestehen. Sie werden von einer Sau, der Leitbache geführt. Die Herren der Schöpfung, die Keiler, wobei die stärksten und ältesten auch "Basse" genannt werden, verabreden sich nur zur Paarungszeit mit den Damen. Ansonsten sind sie Single.

Wenn nach einer Tragezeit von ungefähr vier Monaten die Geburt für die Bache naht, zieht sie sich in den tiefen Wald an einen ruhigen Platz zurück. Sie gräbt mit ihrem Rüssel eine Kuhle in den Boden und polstert sie mit Laub und Moos aus. Darüber legt sie Zweige als Bedachung. In diesem wohlig warmen Wurfkessel kommen meist fünf bis neun 850 Gramm schwere Frischlinge zur Welt.

Diese Kinderstube bietet den Kleinen die ersten zwei Wochen ein sicheres und warmes Plätzchen. Viele Frischlinge sterben in den ersten Lebenswochen aufgrund eisiger Kälte oder Krankheiten. Nach einiger Zeit fängt die Mini-Rüsselbande an, die Umgebung zu erkunden und probiert, obwohl sie noch Muttermilch trinkt, schon mal Pilze oder Eicheln. Erste spielerische Kämpfe mit Schubsen und Jagen, bei denen es oftmals wild zur Sache geht, legen in dieser Zeit bereits fest, wer von den gestreiften Minis später mal das Sagen und seinen Platz in der Rangordnung hat.

Aber Vorsicht ist geboten: Die tierische Mutterliebe der Wildsau ist riesig. Sie verteidigt ihren Nachwuchs vehement mit einem gut vernehmbaren Schnaufen und Blasen. Wer beim Spaziergang einer Bache mit ihren Frischlingen begegnet, muss den Rückzug antreten. Dann ist Gefahr ist in Verzug.

Als Waldspaziergänger kann man auch matschige Kuhlen im Wald entdecken, das "Badezimmer" der "sus scrofa", wie sie der Wissenschaftler nennt. Diese Schweine können nicht schwitzen, deshalb wälzen sie sich gerne im kühlenden Matsch, um ihre Borsten von Ungeziefer zu befreien. Graue Stellen am Baumstamm sind reiner getrockneter Matsch. Dort hat sich genüsslich der Vorfahre des Hausschweins geschabt.

Die schlecht sehenden dämmerungs- und nachtaktiven Tiere besiedeln Lebensräume von den gemäßigten Breiten bis in die Tropen, von der Ebene bis ins Hügelland und sind ausgezeichnete Schwimmer. Mit der Schnauze pflügen die smarten Schwarzkittel im wahrsten Sinne den Boden durch, um an ihre Speisekammer zu gelangen. Gras, Kräuter, Knollen, Früchte und Samen. Aber auch Würmer, Insekten und Kleintiere wie Mäuse. Die bis zu 1,60 Meter langen Tiere sind Allesfresser. Wildschweine sind für einen intakten und gesunden Wald unerlässlich. Nicht umsonst werden sie "Gärtner des Waldes" genannt. Durch ihr Wühlen im Waldboden tragen sie zur Verjüngung des Forstes, regulieren sie den Bestand von Blatthornkäfern und schützen damit die Bäume. Mit ihrer Art der Nahrungssuche steigern sie die Artenvielfalt im Wald, denn in umgewühlten Böden keimen mehr Samen als in unberührten. Zudem tragen Wildschweine durch Samen, die im Winterfell hängen bleiben und später zu Boden fallen, zur Verbreitung vieler Pflanzenarten bei.

Fazit: Ohne Wildschweine kein gesunder Wald. Das vor Jahrzehnten noch in vielen Revieren seltener gesehene Schwarzwild mit dem hervorragenden Geruchssinn hat sich durch seine hohe Vermehrungsrate und große Anpassungsfähigkeit zur echten Herausforderung für die Landwirtschaft entwickelt. Natürliche Feinde wie Wolf, Bär und Luchs fehlen. Dass die Schwarzkittel, die übrigens bis zu 20 Jahre alt werden können, bis in die Städte vordringen, ist ihrer Intelligenz und menschlichem Fehlverhalten geschuldet.

Achtlos weggeworfener Müll, volle Abfallkörbe in Parks oder an Straßen locken die schlauen Tiere in die Stadt. Für sie ist es bequemer, im Wohlstandsmüll zu wühlen, als in der Erde nach Nahrung zu schnüffeln. Der Paarhufer lernt schnell und gibt die einfach zu erreichende Nahrungsquelle zügig an seinen Nachwuchs weiter. Immer mehr Wald weicht zudem Wohnsiedlungen und nimmt den Tieren Lebensraum.

Das verschärfte Jagdgesetz Baden-Württembergs erlaubt zurzeit das ganzjährige Schießen von Wildschweinen. Genau hier scheiden sich die Geister. Denn die Waidmänner versuchen seit Jahren vergeblich, den Wildschweinbestand zu verringern. Bei den, gerade bei Hobbyjägern beliebten, Drückjagden wurden im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis laut jüngstem Jagdbericht rund 6000 Tiere getötet.

Dagegen gehen regelmäßig Tierschützer auf die Barrikaden. Aus gutem Grund: Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz schätzt, dass dabei bis zu 70 Prozent der Wildschweine nicht sofort getötet werden. Sie flüchteten verwundet, quälten sich stunden- oder tagelang und erlitten einen langsamen, schmerzhaften Tod.