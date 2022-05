Von Stefan Kern

Hockenheim/Rhein-Neckar. Obdachlose Menschen haben beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Hockenheim jetzt eine neue Anlaufstelle. Für das soziale Gefüge der Rennstadt ist die Eröffnung der Unterkunft "Im Auchtergrund" ein wichtiges Signal. Von Oberbürgermeister Marcus Zeitler über die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Mannheim, Christiane Springer, den Leiter der Obdachlosenunterkunft vor Ort, Markus Unterländer, bis zum CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm herrschte sichtlich Freude darüber, dass die neue Unterkunft nach knapp etwas mehr als einem Jahr Bauzeit ihrem Zweck zugeführt werden kann.

Sie besichtigten die Gemeinschaftsküche im ersten Obergeschoss (v.l.): Helmut Kief, Markus Fuchs, Ingrid von Trümbach-Zofka, Frank Köcher-Hohn, Richard Zwick, Markus Unterländer, Andreas Sturm, Jochen Vetter, Christiane Springer, Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Christian Keller. Foto: Lenhardt

Damit könne endlich ein Strich unter den bisherigen Standort Hofweg gezogen werden. Die Zustände dort, so formulierte es Zeitler diplomatisch, seien doch suboptimal gewesen. Hier, am Eingang zum Industriegebiet Talhaus, seien die Bedingungen dagegen geradezu ideal. Die Veränderungen, die mit der neuen Obdachlosenunterkunft einhergehen, sind jedoch weit umfangreicher als nur die rund 30 zur Verfügung stehenden Betten. Das macht schon der Kostenrahmen von rund 7,5 Millionen Euro klar.

Dafür, so Springer, wurden im Grunde die Räumlichkeiten des Hockenheimer DRK generalüberholt. Entstanden ist eine neue Fahrzeughalle, in der endlich genug Platz für den gesamten Fuhrpark ist. Als kongenial bezeichnete sie die Entscheidung, den Tafelladen dafür in die alte Fahrzeughalle zu holen. Und über der alten Halle finden sich die Büros. So könne man arbeiten. Springer zeigte sich sichtlich zufrieden. Das DRK ist neu aufgestellt und bietet endlich eine angemessene Unterkunft für Obdachlose: "Mehr Win-win-Situation geht nicht", ergänzte Oberbürgermeister Zeitler. Darüber hinaus sei der Neubau auch ein Signal der Würde. Der erste Paragraf des Grundgesetzes von der Unantastbarkeit der Würde jedes Menschen habe auch mit der Unterbringung zu tun. In diesem Sinne sei das neue Gebäude ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Blick in den Duschbereich der Unterkunft im ersten Obergeschoss. Foto: Lenhardt

Ganz grundsätzlich betonte Unterkunfts-Leiter Unterländer, dass sich der Grad an Anständigkeit einer Gesellschaft vor allem am Umgang mit ökonomisch schwächeren Menschen bemesse. Und dieser Neubau könne durchaus als eine Art baulicher Ausdruck dieses Gedankens gesehen werden. Die neue Unterkunft sei unterm Strich einfach ein guter Ort, um Menschen, die aus der Spur geraten sind, wieder Perspektiven aufzuzeigen. "Uns geht es darum, Obdachlosen zu zeigen, wie sie wieder Teil der Gesellschaft werden können."

Dabei dürfe man natürlich keine Wunder erwarten. Der Weg zurück in die Gesellschaft könne sehr steinig sein. Und das nicht nur, weil sich Obdachlose unter anderem mit Struktur schwer täten. Auch die Gesellschaft verschließe sich in Teilen und verbaue Wege. Dementsprechend müssten sich beide Seiten bewegen. Für die Bewohner bedeute dies, dass sie hier nicht nur unterkommen, sondern auch in tagesstrukturelle Angebote eingebunden werden. Gemeinsames Kochen, Putzen oder das Arbeiten an einem der beiden bereitgestellten PC-Plätze. "Wir wollen Teilhabe ermöglichen und fordern sie auch ein", betont die Hauswirtschafterin Tanja Reinhard.

So finde der Eine oder Andere nach einiger Zeit vielleicht wieder seinen Platz in der Gesellschaft. Und das, so der Oberbürgermeister, sei der Aufwand allemal wert.