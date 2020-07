Der Rhein-Neckar-Kreis – hier das Landratsamt – ist derzeit der einzige Landkreis in Baden-Württemberg, der nicht Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband ist. Doch das wird sich bald ändern. Foto: Kreutzer

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Bei der Kreistagssitzung im Dezember 2018 waren sie noch vehement dagegen, jetzt vollziehen CDU, Freie Wähler und FDP eine 180-Grad-Wende. Die drei Kreistagsfraktionen beantragen am Dienstag im Rahmen der Kreistagssitzung in Ketsch den Wiedereintritt des Rhein-Neckar-Kreises in den Kommunalen Arbeitgeberverband zum 1. Januar 2021 – eine Zustimmung zu diesem Schritt gilt damit als sicher.

Die Argumente gegen den Wiedereintritt – der Kreis sei auch so ein guter Arbeitgeber, hoher Mehrbedarf an Stellen wegen der geringeren Arbeitszeit oder die finanzielle Mehrbelastung – sind offenbar Schnee von gestern. Da reiben sich SPD, Grüne und Linke verwundert die Augen, schließlich waren sie doch schon damals – freilich ohne Mehrheit – für die Rückkehr in den Schoß der Tariffamilie. Jetzt steht plötzlich die Konkurrenz an der Speerspitze der Bewegung.

Zur Erinnerung: Der Rhein-Neckar-Kreis war zum 1. Januar 2005 aus dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) – und damit dem verbindlichen Tarifvertrag – ausgetreten. Zum Austrittszeitpunkt galt für die Beschäftigten eine Arbeitszeit von 38,5 Stunden in der Woche. In der Folge wurde die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit für Vollbeschäftigte auf 40 Stunden festgelegt. Alle weiteren Vereinbarungen des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst – beispielsweise die Vergütung – wurden beibehalten. Wichtig dabei: Der Rhein-Neckar-Kreis ist bis zum heutigen Tag der einzige Landkreis in Baden-Württemberg, der nicht Mitglied im Arbeitgeberverband ist.

Landrat Stefan Dallinger hat im Übrigen keine Probleme mit der Rückkehr des Rhein-Neckar-Kreises in das Tarifrecht. Der Christdemokrat hatte bereits in besagter Sitzung 2018 seine Sympathie für die Forderung des Personalrats erkennen lassen. Die Argumente der Arbeiternehmervertretung hatten wohl wie Musik in den Ohren des Landrats geklungen: Die gelebte Familienfreundlichkeit im Rhein-Neckar-Kreis werde sichtbar gefördert und gefestigt. Das Landratsamt werde als Arbeitgeber attraktiver und konkurrenzfähiger – auch positive Auswirkungen auf Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter seien nicht auszuschließen. Allein die Mauer aus CDU, Freien Wählern und FDP stand im Weg.

Dieses Hindernis ist jetzt weggeräumt – in ihrer Begründung zur 180-Grad-Wende stellen die drei Fraktionsvorsitzenden Bruno Sauerzapf (CDU), Hans Zellner (Freie Wähler) und Claudia Felden (FDP) zunächst fest, dass der Rhein-Neckar-Kreis ein attraktiver Arbeitgeber sei. Er biete bessere Aufstiegsmöglichkeiten als die kreisangehörigen Gemeinden, so dass eine Einbahnstraße bestehe, und zwar von den Gemeinden zum Kreis, wobei Gegenverkehr kaum stattfinde. Zudem würden mannigfache soziale Leistungen angeboten. Auch die "großzügige Handhabung bei der Teilzeitbeschäftigung, verschiedene Teilzeitmodelle und eine sehr offene Regelung zum Abgleiten von ganzen Tagen, Jahresarbeitszeitkonten und das Jobticket" seien positiv zu vermerken.

Allerdings, heißt es in dem Antrag weiter, seien mittlerweile die Anforderungen an die Leistungsbereitschaft der Bediensteten beim Aufgabenspektrum und die Herausforderungen an die Leistungsbereitschaft – genannt werden Coronavirus und Aufnahme von Flüchtlingen – deutlich gestiegen. Aufgrund der Gespräche mit dem Personalrat stelle man nun den Antrag auf Rückkehr zur 39-Stunden-Woche für die Beschäftigten des Rhein-Neckar-Kreises zum 1. Januar 2021.

Es gibt jedoch einen Knackpunkt: Durch die dann von 40 auf 39 Stunden verringerte Arbeitszeit werden zusätzliche Stellen benötigt. So geht die Verwaltung von einer Zunahme von "mindestens" 21 Stellen aus, was Mehrkosten von rund 1,16 Millionen Euro bedeuten würde.

Das ist jedoch nach RNZ-Informationen mit den Antragstellern nicht umsetzbar. "Wir halten es für geboten, für den Stellenplan 2021 zunächst 14 Stellen dafür auszuweisen. Sollten mehr Stellen benötigt werden, ist dies gesondert nachzuweisen", heißt es im Antrag etwas nebulös. Doch auch dieser Disput wird die Rückkehr in den Arbeitgeberverband definitiv nicht verhindern.