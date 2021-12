Von Stefan Hagen

Weinheim/Rhein-Neckar. Das Impftempo im Rhein-Neckar-Kreis soll Fahrt aufnehmen – so hat es das Landratsamt angekündigt. Demnach werden an den Impfstützpunkten in Hockenheim (ab 7. Dezember), Weinheim (ab 8. Dezember) und Sinsheim (ab 11. Dezember) täglich zwischen 7 und 20 Uhr Erst-, Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt. In Eberbach und Schwetzingen bleibt es – bis genügend Personal zur Verfügung steht – bei drei Impftagen pro Woche. Der Start der "Dauerhaften Impfaktionen" verlief allerdings nicht ganz reibungslos. Aller (Wieder-)Anfang ist nun mal schwer. Ein Erfahrungsbericht aus Weinheim.

Samstag, 9.05 Uhr: leichter Nieselregen in der Zweiburgenstadt. Die Parkplätze rund um das 3-Glocken-Center sind bereits gut gefüllt. Kein Wunder, in dem großen Komplex befindet sich neben einem Testzentrum auch der Weinheimer Impfstützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises. Vor dem Testzentrum hat sich eine lange Schlange gebildet, Schirme werden aufgespannt. Die Impflinge haben es besser. Sie kommen im Foyer des Stützpunkts unter und bleiben trocken. Allerdings geht es hier recht eng zu. Der Grund: Die Termine verschieben sich um rund eine Stunde nach hinten. Wer beispielsweise für 9.17 Uhr gebucht war, bekommt seinen Piks kurz nach 10 Uhr.

Zweites Ärgernis: Fast niemand hat einen ausgefüllten Aufklärungsbogen beziehungsweise Anamnese- und Einwilligungsbogen dabei. Dafür gab es bei der Buchungsbestätigung keinen Link. Jetzt liegen die Schriftstücke auf einem Tisch im Foyer, beim Ausfüllen wird es schwierig mit dem Mindestabstand. Dennoch gibt es keinerlei Gemurre unter den Wartenden. Zu einem ersten Gefühlsausbruch kommt es, als ein Mitarbeiter des mobilen Impfteams verkündet, dass für über 30-Jährige nur der Impfstoff von Moderna zur Verfügung steht. Ein Mann zieht daraufhin fluchend von dannen.

Was bei anderen auf wenig Verständnis stößt. "In Afrika wären die Menschen froh, wenn überhaupt Impfstoff da wäre," schüttelt jemand den Kopf. Auch die Verzögerung wird stoisch hingenommen. "Hauptsache, ich bin bis zur Bundesliga wieder daheim", ruft ein Fußballfan und hat damit die Lacher auf seiner Seite. Nächste "Aufregung": Ein Mann aus Ladenburg hat seinen Impfpass vergessen. "Und nun?", stellt er in den Raum. "Sie bekommen ein Ersatzformular", kommt irgendwoher die Antwort. Der Ladenburger kann wieder lächeln.

Überhaupt ist die Stimmung in der Schlange richtig gut. Um die Wartezeit zu verkürzen, "könnte man doch Glühwein ausschenken", schlägt jemand vor. "Impfung und Alkohol, das geht gar nicht", lässt die Warnung nicht lange auf sich warten. "Dann halt Kinderpunsch", kommt der Konter.

Wegen eines Absturzes des Computersystems musste zur Registrierung ein handgeschriebener Zettel ausgefüllt werden. Foto: Pfeifer

Urplötzlich wird es wieder ernst: Zu allem Überfluss ist jetzt auch noch das Computer-System für die Registrierung abgestürzt. Aber davon lässt sich das Impfteam nicht aus dem Konzept bringen – jetzt wird improvisiert. Wenige Minuten später wird ein vielfach kopierter handgeschriebener (!) Zettel an die Wartenden verteilt. Hier muss man unter anderem ankreuzen, in welchen Arm man den Piks möchte. Ja, so war das früher in der vordigitalen Zeit. Auch der QR-Code für den App-Nachweis kann deshalb nicht ausgehändigt werden. "Den hole ich mir dann eben bei meinem Apotheker", zeigt sich der Ladenburger pragmatisch.

Und wie geht es nach den Startschwierigkeiten weiter? "Wir wollen noch vor Weihnachten in der Lage sein, in unserem Zuständigkeitsbereich pro Woche mindestens 15.000 Impfungen alleine über die buchbaren Termine anzubieten", sagt Doreen Kuss, Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, auf RNZ-Anfrage. Alleine am vergangenen Sonntag hätten 1835 Impfungen stattgefunden, davon 93 Prozent Booster-Impfungen. Für den weiteren Ausbau der Impfangebote brauche man allerdings nicht nur das nötige Personal, sondern auch den entsprechenden Impfstoff. "Was dessen Beschaffung und Verteilung betrifft, fahren wir derzeit auf Sicht", betont Kuss. Die Nachbestellung gestalte sich momentan leider schwierig.

Für die bis Ende dieser Woche vergebenen Impftermine sei aber auf jeden Fall genug Impfstoff vorhanden.