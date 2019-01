Von Alexander Albrecht, Philipp Weber, Sebastian Blum und Jutta Biener-Drews

Rhein-Neckar. Gleich in acht Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis wird in diesem Jahr ein neuer Bürgermeister gewählt - darunter sind vier Bergstraßengemeinden: Dossenheim, Hirschberg, Hemsbach und Laudenbach. Fünf Rathauschefs ziehen sich zurück, drei wollen sich von den Wählern im Amt bestätigen lassen. Ein Überblick:

Wo wird gewählt? Zur Wahlurne gerufen werden die Bürger nach Angaben des Landratsamts wohl in der Großen Kreisstadt Hockenheim (21.800 Einwohner) sowie den Gemeinden Dossenheim und Hemsbach (jeweils 12.000), Hirschberg (10.000), Mühlhausen (8500), Laudenbach (6300), Wiesenbach (3100) und Heddesbach (470).

Gibt es schon Termine? Ja, allerdings bislang erst in drei der acht Kommunen. Dossenheim wählt am 3. Februar (eventueller zweiter Wahlgang am 17. Februar), Wiesenbach am 24. März (7. April) und Heddesbach am 10. November (8. Dezember). Für die OB-Wahl in Hockenheim ist das Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig.

Wo will der Bürgermeister weitermachen? In Wiesenbach möchte der seit 16 Jahren amtierende parteilose Bürgermeister Eric Grabenbauer wiedergewählt werden. Bislang gibt es noch keinen Gegenkandidaten.

"Es läuft", sagt der Mühlhausener Bürgermeister Jens Spanberger und verweist auf zahlreiche erfolgreiche Projekte in seiner ersten Amtsperiode. Deshalb wird allenthalben auch davon ausgegangen, dass er bei der Wahl in der Kraichgaugemeinde erneut antritt.

In Hemsbach bekommt es Bürgermeister Jürgen Kirchner (parteilos; seit 2012 im Amt) mit mindestens einem Konkurrenten zu tun. Der Versicherungskaufmann Denis Klefenz wird gegen ihn antreten.

Welche Amtsinhaber hören auf oder wenden sich neuen Aufgaben zu? Nicht mehr kandidieren wird Hermann Roth im kleinen Örtchen Heddesbach. Er feiert in einem Jahr seinen 68. Geburtstag und darf dann ohnehin nicht mehr für eine volle Amtszeit die Rathausgeschäfte führen. Ein möglicher Nachfolger zeichnet sich laut Roth derzeit nicht ab, es dürfte seiner Einschätzung auch schwierig werden, einen zu finden. Schon er selbst habe sich 2012 mehr aus einer Art Verpflichtung gegenüber dem Dorf heraus zur Verfügung gestellt. Damals hatte er noch einen anspruchsvollen Job als Personalleiter. Seit 2015 ist Roth Rentner.

In Hockenheim endet die Ära von Dieter Gummer. 2004 wurde er erstmals zum Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt gewählt. Im Jahr 2012 bestätigten ihn die Hockenheimer bereits im ersten Wahlgang im Amt. Ebenso wie Hermann Roth überschreitet Gummer bald die Altersgrenze: 2019 wird der im pfälzischen Speyer geborene Sozialdemokrat 68 Jahre alt. Nachfolgekandidaten werden auch in Hockenheim noch gesucht. Die Wahl für einen neuen Oberbürgermeister findet aber definitiv in diesem Jahr statt. Das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) entlang des Kraichbachs gilt innerhalb der Rennstadt als eines der wichtigsten seiner Ära.

In Laudenbach könnte Hermann Lenz (CDU; seit 1996 im Amt) zwar noch einmal kandidieren. Offiziell will er sich dazu erst beim Neujahrsempfang in der Bergstraßengemeinde äußern. Inoffiziell gilt es aber als ausgemacht, dass Lenz keine weitere Amtszeit mehr anstrebt. Die Parteien suchen bereits auf Hochtouren nach Kandidaten.

Adieu sagen wird auch Manuel Just in Hirschberg. Er ist am 10. Juni vergangenen Jahres bereits im ersten Wahlgang mit 68,4 Prozent der Stimmen zum OB von Weinheim gewählt worden - muss sich jedoch noch gedulden (siehe nächste Frage). Interesse an Justs Nachfolge haben Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt und Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter Christian Würz (CDU) bekundet.

Schluss macht nach 24 Jahren Hans Lorenz in Dossenheim. Für die Wahl in einem Monat haben der Mannheimer Polizeisprecher David Faulhaber (41; CDU), die 51-jährige Betriebsprüferin Elke Kaiser aus Dossenheim und der in Hirschberg wohnende Walldorfer Kämmerer Boris Maier (49; parteilos) ihren Hut in den Ring geworfen.

Wie geht es in Weinheim weiter? Dauerkandidatin Fridi Miller (49) hatte bei der OB-Wahl keine Chance. Dennoch beschreitet sie den Widerspruchs- und Klageweg, um die Gültigkeit der Wahl anzufechten. Anders als andere Wahlsieger trat Manuel Just (40) seinen Posten nicht als Amtsverweser an, da er versorgungsrechtliche Risiken sah.

Nach Angaben eines Weinheimer Stadtsprechers soll das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe noch in diesem Quartal beginnen: "Diese Info haben wir aus Karlsruhe erhalten." Sollte es wider Erwarten länger dauern, kann Manuel Just am 1. Juli als OB starten. Bis dahin sind seine Risiken in jedem Fall ausgeräumt.