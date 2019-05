Ein Radfahrer passiert die Radservice-Station in Plankstadt. Foto: zg

Rhein-Neckar. (RNZ) In der warmen Jahreszeit steigt wieder sprunghaft die Zahl derer, die mit dem Fahrrad einen Ausflug machen oder zur Arbeit pendeln wollen. Eine Panne kommt da natürlich ungelegen - insbesondere, wenn man das passende Werkzeug nicht dabei hat.

Solchen Szenarien will der Rhein-Neckar-Kreis in Kooperation mit der Initiative Rad-Kultur durch sogenannte Radservice-Stationen vorbeugen. Insgesamt 28 dieser nützlichen Reparaturmöglichkeiten wurden mittlerweile im Landkreis aufgebaut und stehen den Bürgern dauerhaft und kostenfrei zur Verfügung.

Eine weitere Radservice-Station wurde Anfang Mai in Sinsheim-Waldangelloch eingeweiht. Die Station liegt direkt am Radweg entlang des Waldangelbachs (Verbindung von Waldangelbach, Angelbachtal, Mühlhausen, Rauenberg bis Wiesloch).

>>>Heir finden Sie eine Karte mit allen Stationen im Überblick<<<

Die Radservice-Stationen halten neben einer Luftpumpe für alle gängigen Ventile auch Werkzeug für kleine Ausbesserungen am Fahrrad bereit. Beate Otto, Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, begrüßt die Installation der neuen Station in Sinsheim: "Wir erweitern im gesamten Kreisgebiet stetig unseren Service für Radlerinnen und Radler mit einem flächendeckenden "Radservice"-Angebot. Ich lade alle Radbegeisterten dazu ein, die Stationen auszuprobieren."

Der Rhein-Neckar-Kreis stellt diese in Kooperation mit den beteiligten Kommunen, Radgeschäften und diversen Vereinen im Rahmen der Förderung durch die "Initiative RadKultur" des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg und in Zusammenarbeit mit dem ADFC auf. Einige wenige - wie die neue Station in Sinsheim - wurden von privaten Sponsoren finanziert.

Liste der Standorte - in manchen Städten und Gemeinden gibt es zwei oder drei Stationen: Brühl, Dielheim, Eberbach, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heidelberg, Hockenheim (ab dem heutigen Samstag in der Innenstadt, eine weitere Radstation wird später am Johanneshof aufgebaut), Ladenburg, Leimen, Meckesheim, Neckargemünd, Plankstadt, Rauenberg, Reichartshausen, Reilingen, Schönau, Schriesheim, Schwetzingen, Sinsheim, St. Leon-Rot, Waibstadt, Walldorf, Weinheim und Wiesloch.