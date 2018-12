Von Ralf März

Karlsruhe/Rhein-Neckar. Es ist nur eine kleine Flamme, doch sie soll als großes Symbol verstanden werden: Seit dem dritten Advent brennt das Friedenslicht auch wieder in der Region. Seit 25 Jahren verteilen die rund 220.000 Pfadfinder diese "leuchtende Hoffnung" in Deutschland.

Ausgangspunkt ist stets Bethlehem - hier entzündet ein Kind kurz vor Weihnachten das Friedenslicht. Die Flamme wird dann weitergetragen. Zunächst wird das Licht mit dem Flugzeug nach Wien gebracht.

Bei der zentralen Aussendung der Friedensflamme für die katholische Erzdiözese Freiburg und die evangelische Landeskirche in Baden waren dieser Tage in Karlsruhe auch zahlreiche Pfadfinder aus dem Rhein-Neckar-Kreis hautnah dabei. Unter anderem brachten verschiedene Stämme der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) das Friedenslicht mit in den Bezirk Kurpfalz, der Gemeinden von Angelbachtal bis Heidelberg und von Ketsch bis Neckarsteinach umfasst.

Hunderte Pfadfinder bevölkerten zur Aussendung die Karlsruher Stadtkirche St. Stephan. Sie setzen mit der Verteilung des Friedenslichtes aus Betlehem ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung. "Frieden braucht Vielfalt - zusammen für eine tolerante Gesellschaft" - das diesjährige Motto mache deutlich, dass Frieden im Kleinen beginne, sagte Christian Müller, Diözesankurat und Jugendseelsorger im Dekanat Karlsruhe, "im alltäglichen Miteinander, vor Ort, vor der eigenen Haustür, in der Familie und im Beruf".

Passend dazu hatten viele Pfadfinder Plakate mitgebracht, auf denen zu lesen war, wofür sie einstehen - im Gottesdienst wurden die Schilder dann in die Höhe gehalten: Zivilcourage, Gleichberechtigung, Hoffnung, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft oder Nachhaltigkeit waren nur einige der Begriffe, die dabei genannt wurden.

Drei Pfadfinder der Erzdiözese Freiburg hatten das Friedenslicht beim zentralen europäischen Aussendungsgottesdienst im österreichischen Linz abgeholt. Die Plätze in der größten Kirche Österreichs hätten dabei kaum ausgereicht, berichtete die Gruppe in Karlsruhe, als sie die große Laterne neben dem Altar mit dem Friedenslicht entfachten.

Menschen aus unzähligen Ländern hatten sich dabei in Linz getroffen, um das Symbol des Friedens in den kommenden Tagen in der Welt zu verteilen. Seit 32 Jahren wird das Friedenslicht, initiiert vom österreichischen Fernsehen (ORF), in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und mit dem Flugzeug nach Europa gebracht. Somit ist das Licht inzwischen zum weihnachtlichen Symbol schlechthin geworden, überwindet auf seinem über 3000 Kilometer langen Weg nach Deutschland viele Mauern und Grenzen und verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander, betonen die Pfadfinder.

Wer die kleine Flamme des Friedenslichts mit in seine Familie nehmen möchte, wird in den kommenden Weihnachtstagen in vielen Pfarrgemeinden in der Region fündig - zu verschiedenen Gottesdiensten werden die Pfadfinder das Friedenslicht mitbringen, in vielen Kirchen brennt das Licht über die Feiertage. Unter anderem in Angelbachtal: Hier findet die Aussendung durch die Pfadfinder an Heiligabend bei der Kinderkrippenfeier und der Christmette um 16 beziehungsweise 22.30 Uhr statt.