Rhein-Neckar-Kreis. (dns/mün) Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Es handelt sich um einen Patienten, der am Aschermittwoch aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekommen ist. Der Mann hatte grippeähnliche Symptome und meldete sich daraufhin selbständig beim Uniklinikum Heidelberg. Am Donnerstagabend dann bestätigten die Tests die Infektion. Er zeige bisher jedoch nur leichte Symptome, erklärt eine Pressesprecherin des Kreises.

Der Patient, der um die 50 Jahre alt ist, befindet sich nun in isoliert in der Klinik. Er wird in der Infektionsambulanz bleiben, bis die Ärzte sicher sind, dass keine Ansteckungsgefahr besteht. Seine Ehefrau befindet sich zu Hause und ist dort isoliert. Sie zeigt bislang keine Symptome. Nach Angaben des Landratsamtes Rhein-Neckar werden jetzt die Personen angesprochen, mit denen der Mann nach seiner Rückkehr Kontakt hatte. In welcher Kommune er wohnt, will die Kreisverwaltung nicht mitteilen.

Sobald eine der Kontaktpersonen Symptome entwickelt, wird sie ebenfalls in einem Krankenhaus isoliert. Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten eng zusammen, heißt es vonseiten der Behörden.

Das Ansteckungsrisiko in der Öffentlichkeit ist durch diesen Fall nach Einschätzung des Gesundheitsamtes nicht erhöht. Alle zuständigen Behörden stehen in enger Abstimmung und beobachten kontinuierlich die Lage. Es gibt aktuell keinen Hinweis, dass durch den Coronavirus-Fall ein erhöhtes Ansteckungsrisiko in Schulen, Kitas oder städtischen Einrichtungen in Heidelberg besteht. Die Kindertagesstätten in Heidelberg sind entsprechend ihrer jeweiligen regulären Öffnungszeiten geöffnet.

Auch die Schulen bleiben nach derzeitigem Kenntnisstand nach Ferienende geöffnet. Alle städtischen Behörden und Einrichtungen sind zu ihren regulären Öffnungszeiten erreichbar.

>>>Achtung: Dann sollen Sie nicht am Schul- und Kita-Betrieb in Heidelberg teilnehmen<<<

Die Stadt Heidelberg hat eine Informationshotline speziell zur aktuellen Situation rund um das Coronavirus eingerichtet. Diese ist durchgehend unter 06221/321 8 212 erreichbar.

Auch im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es seit Freitag den ersten Verdachtsfall. Eine Bestätigung steht hier aber noch aus, im Laufe des Freitags soll das Testergebnis vorliegen.

Info: Wer Fragen rund um das Coronavirus hat, kann sich täglich an das Informationstelefon des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises wenden, das auch für den Stadtkreis Heidelberg zuständig ist: 06221/522-1881.

Update: Freitag, 28. Februar 2020, 17.31 Uhr