Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar/Kefalonia. Traumstrände und türkis leuchtende Buchten, einsame Bergwelten und Artenreichtum, freundliche Bewohner, mediterrane Lebensart und - nicht zuletzt - gute Weine: Die griechische Insel Kefalonia hat viel zu bieten und lädt zu Entdeckungstouren und Naturerlebnis ein. Dennoch ist die größte der Ionischen Inseln hierzulande wenig bekannt.

Auf Einladung des Rhein-Neckar-Kreises hatte eine Delegation Ende April 2015 die Insel auf dem Mannheimer Maimarkt präsentiert. "Der Tourismus ist die große Chance, die Kefalonia hat", zitierte die Rhein-Neckar-Zeitung Vizebürgermeister Evangelos Kekatos.

Hintergrund > Eine Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ehemalige Ministerpräsident Georgios Papandreou am 5. März 2010 - noch zu Beginn der Schuldenkrise - vereinbart. > Als Beauftragter der Bundeskanzlerin für die Deutsch-Griechische Versammlung (DGV) trat der damalige Parlamentarische Staatssekretär im [+] Lesen Sie mehr > Eine Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ehemalige Ministerpräsident Georgios Papandreou am 5. März 2010 - noch zu Beginn der Schuldenkrise - vereinbart. > Als Beauftragter der Bundeskanzlerin für die Deutsch-Griechische Versammlung (DGV) trat der damalige Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Joachim Fuchtel, mit der Bitte nach interkommunaler Unterstützung auch an Landrat Stefan Dallinger heran. > Eine Delegation aus Kefalonia reiste im April 2013 nach Heidelberg, wo man eine Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus, Agrarprodukte, Kultur und Bildung vereinbarte. Beim Gegenbesuch im September des gleichen Jahres entwickelten die Akteure die Idee, regionale Lebensmittel zu präsentieren und Ranger des Aenos Nationalparks auf Kefalonia und des Geo- und Naturparks Odenwald/Bergstraße zusammen zu bringen. > Am 10. Dezember 2013 wurde im Kreistag ein Beschluss für eine "Zusammenarbeit des Kreises mit der Gemeinde Kefalonia im Rahmen des "deutsch-griechischen Wissenstransfers" gefasst. Auf Delegationsreisen wurden Informationen über das Krankenhaus- und Bildungswesen ausgetauscht. Eine offizielle Kooperationsvereinbarung wurde am 8. September 2017 unterzeichnet. heb

[-] Weniger anzeigen

Vier Jahre später hat die RNZ einmal nachgeschaut, wie sich die Kooperation entwickelt hat. Auf Nachfrage beim Landratsamt ist von "internen Abstimmungen" die Rede. Dimitrios Sopikis von der Deutsch-Griechischen Versammlung (DGV), die die Kooperation im Zuge der Schuldenkrise angestoßen hatte, lobt: "Kefalonia ist eine moderne und extrovertierte Gemeinde mit sehr interessanten Aktivitäten. Im Rahmen der multikulturellen Zusammenkunft in Europa bleibt Kefalonia ein Vorbild." Konkrete Projekte mit dem Rhein-Neckar-Kreis? Fehlanzeige.

Sopikis stellt den Kontakt zu Alexandra Kullack her, die aus Heidelberg stammt und sich ehrenamtlich in der städtischen Tourismuskommission Kefalonias engagiert. Mit ihrer Familie lebt sie in einem abgelegenen kleinen Dorf auf der Halbinsel Paliki, wo sie Jugendlichen bei einem Erlebnisaufenthalt Einblicke in landwirtschaftliche Berufe vermittelt und die Schönheit der Insel nahebringt. Sie gehen mit dem Fischer auf Fang und auf den Großmarkt, helfen bei der Weinlese oder begleiten einen Schäfer bei der Landschaftspflege. Mit der Stadt Köln hat sie 2015 über das Deutsch-Griechische Jugendwerk einen Jugendaustausch auf die Beine gestellt.

Auszubildende aus den Bereichen Tourismus, Gastronomie, Bildung und Landwirtschaft besuchen passende Betriebe, arbeiten an Projekten und erweitern ihr berufliches und interkulturelles Wissen.

Ihre erwachsenen Söhne Nils und Tim betreuen außerdem ein Medienprojekt, bei dem die Jugendlichen verschiedene Aufnahmetechniken wie Zeitraffer-und 3D-Fotografie, Porträtaufnahmen, Aufnahmen mit der Drohne und Arbeiten mit Langzeitbelichtung lernen.

Bei einem Besuch zeigen sie einen kurzen Dokumentarfilm, den sie während des Erdbebens im Jahr 2014 gedreht haben. Dazu einen professionell gemachten Imagefilm, der richtig Lust auf Kefalonia macht. Ob sich Familie Kullack auch einen Austausch mit Jugendlichen oder Azubis aus dem Rhein-Neckar-Kreis vorstellen kann? "Na klar!"

RNZ-Mitarbeiterin Sabine Hebbelmann (l.) mit Vizebürgermeister Evangelos Kekatos und Alexandra Kullack. Fotos: heb

Im Rathaus der Inselhauptstadt Argostoli treffen die RNZ und Kullack Bürgermeister Alexandros Parisis und Vizebürgermeister Evangelos Kekatos. Der Bürgermeister bedauert, dass es eine Zeit lang gar keine Direktflüge nach Kefalonia gab. Durch eigene Charterflüge seien vor allem englische Reiseveranstalter auf der Insel präsent. Er wünsche sich mehr Urlauber aus Deutschland, sagt er. Sein Vize Kekatos, der auch für Tourismus zuständig ist, betont den ursprünglichen Charakter der Insel, den es zu bewahren gelte und sagt: "Die Ideen der Besucher interessieren uns."

Auf die Frage nach der Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis weist er auf die instabile politische Situation hin und bekennt: "Wir müssen neu starten." In Kefalonia fanden zeitgleich zur Europawahl Regional- und Kommunalwahlen statt, es gibt drei Bewerber und es zeichnet sich ab, dass die Insel mit ihren rund 40.000 Bewohnern in drei Verwaltungseinheiten aufgeteilt wird.

Dabei wird der Kontakt durchaus begrüßt. Neben Winzern, die Interesse an einer gemeinsamen Vermarktung haben, ist auch Michael Xanthakis vom ‚Mount Aenos Nationalpark und Umweltzentrum‘ an einer Kooperation interessiert. Etwas versteckt in der Lagune bei Argostoli residiert das Team, das für die Betreuung des Nationalparks zuständig ist und ein vielfältiges umweltpädagogisches Programm mit Vorträgen und Exkursionen anbietet.

Xanthakis hat großes Interesse an einem Kontakt und Austausch mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald beziehungsweise mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und würde gern einmal die Rhein-Neckar-Region besuchen. Bei den Gesprächen wird klar: Auch unabhängig von der politischen Ebene ließe sich die Kooperation mit Leben füllen. Ganz nach der Devise der DGV, dass die dezentrale Zusammenarbeit "von unten" ein Teil der europäischen Idee ist.