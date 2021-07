Rhein-Neckar/Heidelberg. (RNZ) Die Impfzentren im Rhein-Neckar-Kreis werden in den nächsten Tagen und Wochen sogenannte "To-go-Impfungen" anbieten. Damit sollen mehr Menschen erreicht werden, wie das Landratsamt mitteilt.

Wie genau funktioniert die "To-go-Impfung"? Das Prinzip ist, dass mobile Impfteams dorthin kommen, wo viele Menschen zusammenkommen, also etwa zu Vereinen, Firmen oder anderen Institutionen. Dort kann man sich dann ohne Termin und egal, woher man kommt, spontan impfen lassen. Und zwar alle, die mindestens 18 Jahre alt sind (Ausnahme Biontech) und einen Personalausweis oder Reisepass dabei haben.

Diese Konkreten Termine stehen bereits fest:

> Donnerstag, 15. Juli, 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Schwetzingen, Schlossplatz vor dem Palais Hirsch. Verimpft wird der Impfstoff von Johnson & Johnson.

> Freitag, 16. Juli, 7 bis 18 Uhr: Offener Impftag im ZIZ mit Biontech. 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Eppelheim, Rewe-Parkplatz in der Seestraße 71 (Johnson & Johnson).

> Samstag, 17. Juli, ab 11 Uhr: Corona-Testzentrum Schwetzingen-Nord in der Zündholzstraße 3 in Schwetzingen auf dem Gelände von Möbel Höffner (Impfangebot für etwa 75 Personen mit Johnson & Johnson).

> Impfen für alle im KIZ Weinheim von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juli: Im Kreisimpfzentrum im Drei-Glocken-Center wird am Freitag, 16. Juli, von 7 bis 12 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juli, jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr Astra Zeneca verimpft. Die Zweitimpfung erfolgt dann nach vier Wochen mit Moderna. Am Samstag, 17. Juli, sowie am Sonntag, 18. Juli, wird jeweils von 7 bis 12 Uhr außerdem der Impfstoff Johnson & Johnson angeboten.

> Ab der kommenden Woche sind zudem mobile Impfteams auch in den kreiseigenen Schulen (Zentren Beruflicher Schulen) im Einsatz. Hier wird jeweils der Impfstoff von Biontech verimpft, sodass sich auch Schüler ab 16 Jahren impfen lassen können. Sie brauchen aber eine Einverständniserklärung von den Erziehungsberechtigten. Über den genauen Ablauf, Termin und Ort dieser nur für Schulangehörige bestimmten Impfaktionen informieren die Schulen selbst.

> Wartezeiten verkürzen: Teilweise muss bei den "To-go-Impfaktionen" mit Wartezeiten gerechnet werden – sie können etwas verkürzt werden, wenn man zum Beispiel vorab den Erhebungsbogen auf www.impfen-bw.de ausfüllt und zur Impfung mitbringt. Empfehlenswert ist es auch, den Impfpass und die Versichertenkarte dabeizuhaben"

Alle kurzfristigen Impfangebote und Impfaktionstage gibt es auf dieser Übersichtsseite, die ständig aktualisiert wird: www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen

In den ersten vier Juni-Wochen wurden derweil knapp 20.000 Menschen pro Woche im Zentralen Impfzentrum Heidelberg sowie in den Kreisimpfzentren Weinheim und Sinsheim geimpft. In den zwei Wochen danach deutlich weniger, nämlich rund 13.400 bzw. knapp 13.100 Impfungen pro Woche. Im Rhein-Neckar-Kreis haben mittlerweile 59,3 Prozent der Einwohner ihre Erstimpfung erhalten; 45,7 Prozent sind sogar schon vollimmunisiert. Damit liegt der Landkreis jeweils deutlich über dem Landesdurchschnitt (55,5 Prozent bzw. 41,5 Prozent/Stand aller Zahlen jeweils 11. Juli 2021).