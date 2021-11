Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Das Landratsamt hat dem Antrag der CDU-Kreistagsfraktion, in den GRN-Kliniken in Weinheim, Sinsheim, Schwetzingen und Eberbach Impfsprechstunden anzubieten, freundlich aber bestimmt eine Absage erteilt. "Ein Impfangebot an den GRN-Kliniken ist bis auf Weiteres nicht vorgesehen", heißt es in einem Schreiben von Stefan Hildebrand, Stellvertreter des Landrats, an die Fraktionsvorsitzenden der im Kreistag vertretenen Parteien. Das Schriftstück liegt der Rhein-Neckar-Zeitung vor.

Die CDU-Fraktion hatte in ihrem Antrag betont, dass man die Aufrechterhaltung eines niedrigschwelligen Impfangebots an die Kreisbevölkerung für die kommenden Monate für notwendig halte. Die Christdemokraten möchten, dass über das jetzt noch bestehende Angebot hinaus die vorhandene Infrastruktur im Gesundheitsamt Heidelberg und in den GRN-Kliniken genutzt werde, um ein wohnortnahes Angebot zu ermöglichen. Die Öffnungszeiten sollten möglichst außerhalb der üblichen Arbeitszeiten liegen, heißt es im Schreiben der Kreistags-Fraktion.

"Wir regen deshalb die Einführung von Impfsprechstunden in Räumlichkeiten aller vier GRN-Kliniken an. Dabei wäre unseres Erachtens ein wöchentliches Angebot von zweimal drei Stunden, beispielsweise von 18 bis 21 Uhr, pro Standort ausreichend", wird Fraktionsvorsitzender Frank Werner zitiert.

Zur Begründung des Antrags erläutert der CDU-Kreisrat und Impfarzt Dr. Thomas Schumacher in dem Schreiben: "Der Anteil der Vollimmunisierten betrage im Kreisgebiet zum 29. September 64 Prozent bei einer Bevölkerung von 548.233. Ein noch zu großer Anteil unserer Einwohnerinnen und Einwohner ist nicht voll immunisiert." Durch die flächendeckenden 3 G-Regeln sowie den kostenpflichtigen Coronatests steige der Druck auf bislang Ungeimpfte, sich doch noch impfen zu lassen. Außerdem würden die Indikationen zur Drittimpfung immer großzügiger gestellt, um Impfdurchbrüche zu vermeiden. Hinzu komme, dass eine Ausweitung der Impfindikation auf Kinder durch die Ständige Impfkommission erwartet werde.

"Entgegen den Aussagen der Kassenärztlichen Vereinigung ist nach unseren Erfahrungen nicht damit zu rechnen, dass die anstehenden Corona-Impfungen problemlos von der niedergelassenen Ärzteschaft zusätzlich zu den bevorstehenden Grippeimpfungen bewältigt werden können. Zudem haben weite Teile der Bevölkerung keinen Hausarzt", wird Schumacher weiter zitiert.

"Abgesehen von einem betriebsärztlichen Angebot waren und sind die Kliniken in der Impfstrategie des Landes Baden-Württemberg als Impfende nicht vorgesehen", stellt Stefan Hildebrand in seinem Antwortschreiben klar. Sie verfügten daher bislang auch über keinerlei Erfahrungen hinsichtlich Aufklärung oder Dokumentation.

Die diesbezügliche Entscheidung des Landes hänge nicht nur damit zusammen, dass ein Impfangebot an die Bevölkerung nicht dem Versorgungsauftrag der Kliniken entspreche, merkt der Stellvertreter des Landrats an. Letztendlich dürfte dies auch darauf zurückzuführen seien, dass die Kliniken ohnehin einer erheblichen Belastung im Zuge der Pandemie ausgesetzt seien. Dann wird Hildebrand konkret: In den GRN-Kliniken würden sich derzeit – Stand 2. November – etwa 30 am Coronavirus erkrankte Patienten befinden. Hildebrand verweist in diesem Zusammenhang auf steigende Hospitalisierungen, bestehende Personalknappheit und nun auch verstärkte Personalausfälle an den GRN-Kliniken. "Insofern gilt es auch, den Regelbetrieb der Kliniken ohne Einschränkungen unbedingt aufrecht zu erhalten", betont er.

Gleichwohl, lenkt Hildebrand am Ende des Schreibens ein, erkenne man den steigenden Bedarf an niederschwelligen Impfangeboten. Demnach biete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, ab Freitag, 5. November, ein regelmäßiges stationäres Impfangebot im Landratsamt in Heidelberg (Kurfürsten-Anlage 38-40) an. Immer freitags zwischen 7.30 und 11.30 Uhr könnten sich alle impfen lassen, die sich vorher online zur Impfung angemeldet haben. Dies sei immer bis einen Tag vorher möglich.

Auf Anfrage nimmt auch GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger zum Vorschlag der CDU-Kreistagsfraktion Stellung. Da die allermeisten GRN-Mitarbeitenden nicht in den eigenen Kliniken, sondern in den Impfzentren des Kreises geimpft worden seien, habe man tatsächlich keinerlei Erfahrung mit Impfungen gegen das Coronavirus sowie den formalen Anforderungen nach der Coronavirus-Impfverordnung, bestätigt Burger die Ausführungen von Stefan Hildebrand. "Im Übrigen sehen wir das Aufsuchen der Klinik von Menschen von außerhalb zur Impfung als problematisch an", nennt der GRN-Chef einen weiteren Grund für die Skepsis gegenüber dem CDU-Antrag. Denn der Zugang von Besuchern in die Klinik müsse nach wie vor entsprechend den 3 G-Regeln überwacht werden. Bei der Prüfung der Anfrage sollte zudem berücksichtigt werden, dass es im Kreisgebiet keinerlei Hinweise gibt, dass die niedergelassenen Ärzte die Nachfrage nach Impfungen nicht bewältigen könnten. "Die Hausärzte waren über die Impfzentren nicht gerade erfreut. Sie würden es sicherlich auch nicht begrüßen, wenn jetzt Kliniken in die Impfaktion einsteigen", vermutet Burger.

Der Antrag der CDU gehe außerdem davon aus, dass eine Ausweitung der Impfaktion auf Kinder zu erwarten sei. "Wir haben in unseren Kliniken keine Kinderärzte beschäftigt. Und ich meine, dass Kinder unter zwölf Jahren von einem beziehungsweise ihrem Kinderarzt geimpft werden sollten", sagt der Geschäftsführer. Abschließend appelliert Burger an die Impfbereitschaft der Bürger. "Ich selbst bin, wie viele unserer Mitarbeitenden, bereits dreimal geimpft. Wir im GRN befürworten und unterstützen die Impfung." Ohne Impfung könne es zu schwerwiegenden Erkrankungen kommen; die Impfung gegen das Coronavirus zeige eine hohe Wirksamkeit.

"Unter Berücksichtigung der andauernden Belastungen und der knappen personellen Möglichkeiten empfehlen wir jedoch die Impfung durch Hausärzte und die Mobilen Teams", erteilt auch er dem Antrag der CDU-Kreistagsfraktion eine Absage.

Info: Das Anmeldetool für die Impfungen im Landratsamt ist seit Dienstag unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin erreichbar.