Rhein-Neckar. (RNZ) Zum Jahresende 2020 lebten im Rhein-Neckar-Kreis 219.000 ledige, 254.000 verheiratete sowie 35.600 verwitwete und 39.500 geschiedene Männer und Frauen. Im vergangenen Jahr waren die Zahlen von Hochzeiten erstmalig wieder rückläufig, da pandemiebedingt sehr viele Vermählungen abgesagt beziehungsweise verschoben wurden. Dies geht aus einer Mitteilung des Landratsamts hervor.

Auffällig ist bei der Auswertung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg, dass 119.500 Männer ledig sind, bei den Frauen hingegen sind es rund 20.000 weniger. Allerdings war im Zeitraum von einem Jahr auch zu verzeichnen, dass rund 1000 Frauen mehr verheiratet, 20.000 Frauen mehr verwitwet und rund 6000 Frauen mehr geschieden sind als Männer.

Innerhalb von Baden-Württemberg wiesen die Eheschließungen in den letzten Jahrzehnten deutliche Schwankungen auf. In den Sechzigerjahren wurde mit über 73.000 Eheschließungen im Jahr 1962 der absolute Höchststand erreicht, während in den 1970er-Jahren die Zahlen stark sanken und auf den niedrigsten Stand im Jahr 1978 mit nur noch knapp 47.000 Eheschließungen fielen. Ab den 1990er-Jahren stiegen die Zahlen wieder an und sind bis dato auf einem gleichbleibenden Niveau. So auch im Rhein-Neckar-Kreis.

Der Anstieg der Heiratszahlen im vergangenen Jahrzehnt hängt jedoch maßgeblich mit der positiven Veränderung der Personenzahl im heiratsfähigen Alter zusammen – denn dies ist die Generation der sogenannten "Babyboomer". Die in diesem Jahrzehnt nun wieder gefallenen Zahlen stehen im Zusammenhang mit den deutlich geburtenschwächeren Jahrgängen, aber auch mit dem Trend der gestiegenen Bildungs- und Erwerbsbeteiligung der Frauen, die deren finanzielle Unabhängigkeit erhöht hat. Das durchschnittliche Heiratsalter stieg bei Frauen und auch bei Männern deutlich an – vor vier Jahrzehnten schlossen Männer mit rund 26 Jahren und Frauen mit rund 25 Jahren den "Bund fürs Leben" – heutzutage sind Männer im Durchschnitt bei der Heirat 34 und Frauen 32 Jahre alt.

Ganz entscheidend für die jahrzehntelang gesunkene Heiratsneigung war aber auch der Bedeutungsrückgang sozialer Normierung und sozialer Kontrolle des Familienlebens. Die früher enge Verknüpfung von Ehe, Familie, Elternschaft und Sexualität hat sich im Zuge dieser Entwicklung Ende der 1970er- Jahre praktisch aufgelöst.