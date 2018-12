Von Carsten Blaue

Mannheim/Rhein-Neckar. Die Konjunktur im Handwerk brummt. Eine Quartalsbilanz schlägt die nächste. Seit Jahren geht das so. "Zwei von drei Betrieben arbeiten an der Kapazitätsgrenze", sagt der Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Alois Jöst. Und trotzdem ist er nicht ganz zufrieden. Weil die Zahlen noch besser sein könnten, wenn die Betriebe nur genug Leute hätten. Daher forderte er jetzt bei der Vollversammlung der Handwerkskammer in fast schon dramatischer Wortwahl eine "Bildungswende".

Bei den Delegierten des Kammerbezirks kam das gut an. Sie kennen die Probleme aus dem Alltag. Die Auftragsbücher sind so voll, dass Kunden im Schnitt bis zu neun Wochen warten müssen, bis ein Auftrag erledigt wird. Im Bau- und Ausbauhandwerk dauert es sogar noch länger. Diese Situation, so Jöst, sei "unbefriedigend".

Sie bremse ein noch stärkeres Wachstum, was sich auch auf die Gesamtkonjunktur negativ auswirke. Und auf aktuelle Themen wie die Energiewende, den Breitbandausbau, den Wohnungsbau sowie den Ausbau von Brücken, Straßen und anderen Verkehrswegen. Das alles, so Jöst, sei nur mit einem funktionierenden Handwerk zu schaffen. Zwar ist die Zahl der Lehrverträge dieses Jahr um sieben Prozent gestiegen. Jöst forderte dennoch, mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk zu begeistern. Nur so werde es künftig genug Fachkräfte im Land geben. Berufliche und akademische Ausbildungen müssten als gleichwertige Wege zu beruflichem Erfolg anerkannt und gefördert werden, sagte der Kammerpräsident. Man müsse wegkommen von einem Bildungsideal, das möglichst viele akademische Abschlüsse als Indiz für Bildungsgerechtigkeit versteht.

Hintergrund Die Vollversammlung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald besteht aus 26 selbstständigen Unternehmern aus dem Handwerk sowie 13 Gesellen. Das Gremium wird als Beschlussorgan des Kammerbezirks von den selbstständigen Handwerkern, den im Handwerk beschäftigten Gesellen und weiteren Arbeitnehmern mit abgeschlossener Berufsausbildung gewählt. Rund 13.000 Handwerks- [+] Lesen Sie mehr Die Vollversammlung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald besteht aus 26 selbstständigen Unternehmern aus dem Handwerk sowie 13 Gesellen. Das Gremium wird als Beschlussorgan des Kammerbezirks von den selbstständigen Handwerkern, den im Handwerk beschäftigten Gesellen und weiteren Arbeitnehmern mit abgeschlossener Berufsausbildung gewählt. Rund 13.000 Handwerks- und handwerksähnliche Betriebe mit 85.000 Beschäftigten und knapp 4700 Auszubildenden sind Mitglieder der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. cab

[-] Weniger anzeigen

Dass das Handwerk dafür auch selbst etwas tun muss, gab Martin Sättele in seiner kritischen Nabelschau zu bedenken. Im Ganzen müsse es attraktiver werden, so der Vizepräsident der Kammer und Arbeitnehmervertreter - zum Beispiel durch Tarifbindungen und "faire Löhne". Und auch die Qualität der Ausbildung sei noch deutlich steigerungsfähig. Sättele forderte eine Ausbildungsumlage für alle Handwerksbranchen, vergleichbar dem Vorbild im Baugewerbe. Zudem bedürfe es einer modernen, also an der Digitalisierung ausgerichteten Qualifizierung der Ausbilder. Nachholbedarf gebe es hier auch bei Mitgliedern in Prüfungsausschüssen. Diese müssten dafür bezahlt freigestellt werden. Außerdem warb Sättele dafür, die Abschaffung des Meisterzwangs in 53 Berufen ehrlich zu hinterfragen. Diese griff im Jahr 2004.

Schaut man auf die Konjunkturumfrage aus diesem Herbst, so war es Selbstkritik auf hohem Niveau, die die Kammerspitze übte. Demnach gaben drei von vier Betrieben in der repräsentativen Befragung an, mit ihrer Geschäftslage zufrieden zu sein. Jeder dritte Handwerker konnte zudem vollere Auftragsbücher vorweisen als im Vorjahresvergleich. Nur 15 Prozent der Befragten hatten weniger zu tun. Höhere Umsätze vermeldeten immerhin 40 Prozent der Unternehmen, 55 Prozent vertrauten darauf, dass es so erfreulich weitergehen wird. Und auch wenn das Jahr noch nicht ganz vorbei ist, wagte Jöst schon die Prognose, dass am Ende bezirksübergreifend ein nominales Umsatzplus von 4,5 Prozent herauskommt.

Vor allem dem Bau- und Ausbaugewerbe geht es gut. Diese seien die regionalen "Konjunkturlokomotiven", sagte Jöst. Dem Kfz-Handwerk attestierte er zudem einen Stimmungsaufschwung, und auch die Handwerke des gewerblichen Bedarfs hätten zulegen können. Insbesondere die schwächelnden Nahrungsmittelhandwerke, so Jöst, hofften auf das Weihnachtsgeschäft.