Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Trotz sinkender Steuereinnahmen durch die Corona-Pandemie soll der Rhein-Neckar-Kreis wichtige Zukunftsinvestitionen nicht verschleppen. Diese Botschaft richtet die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) via "Newsletter" an Landrat Stefan Dallinger und die politischen Entscheidungsträger.

Demnach habe der Landkreis im vergangenen Jahr exakt 191,4 Millionen Euro in öffentliche Infrastruktur investiert – das seien 349 Euro pro Kopf, wie eine Abfrage der Gewerkschaft bei den Statistikämtern der Länder ergeben habe. "Dieses Level muss mit Blick auf den jahrelangen Investitionsstau gehalten werden, auch wenn die Kämmerer aktuell auf jeden Euro schauen müssen. Ein Sparen an der Infrastruktur wäre ein Sparen am falschen Ende", wird Wolfgang Kreis, Bezirksvorsitzender der IG BAU Nordbaden, zitiert.

Neue Kitas, renovierte Ämter und moderne Wasserleitungen seien für eine nachhaltige regionale Wirtschaftsentwicklung in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung. "Kommunale Investitionen sichern zugleich viele Arbeitsplätze vor Ort – ob beim Dachdeckermeister oder im Architekturbüro", betont der Gewerkschafter. Allein das Bauhauptgewerbe beschäftigt im Rhein-Neckar-Kreis laut Arbeitsagentur rund 4200 Menschen.

"Hinzu kommt ein großer Nachholbedarf in puncto Verkehrswende. Nur wenn flächendeckend deutlich mehr in Gleise, Radwege und Ladestationen für Elektroautos investiert wird, sind die Klimaziele erreichbar", wird Kreis in der Mitteilung weiter zitiert. Gleiches gelte bei der energetischen Gebäudesanierung, die in öffentlichen Gebäuden häufig besonders dringend sei.

Dass die Investitionen vor Ort jetzt stabil bleiben, sei keine Luxusfrage, sondern entscheidend für den Zusammenhalt der Gesellschaft und unsere Zukunft", so Kreis. Im bundesweiten Vergleich liegt der Rhein-Neckar-Kreis mit einer Investitionsquote von 349 Euro pro Einwohner für Infrastruktur im Mittelfeld, hat die Gewerkschaft abschließend ausgerechnet.

Der Rhein-Neckar-Kreis sei sich seiner gesamtwirtschaftlichen Verantwortung bewusst und sehe sich über seine künftige Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren auch als Motor für die Wirtschaft und das Handwerk in der Metropolregion Rhein-Neckar, sagt Silke Hartmann, nachdem die RNZ die Kreissprecherin mit den Forderungen des Gewerkschafters konfrontiert hat. Der Landkreis habe in den vergangenen Jahren stark investiert, schiebt sie sofort hinterher – unter anderem das Gebäude der Polizeidirektion Heidelberg erworben, die Louise-Otto-Peters-Schule in Hockenheim neu gebaut, verschiedene Schulen in der Trägerschaft des Kreises generalsaniert und erweitert sowie Kreisstraßen und Radwege ausgebaut beziehungsweise saniert, nennt Hartmann Beispiele.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 des Kreises sehe für die kommenden Jahre 2021 bis 2024 ein Investitionsvolumen in dem Bereich Hochbau von rund 45 Millionen Euro sowie Klimaschutz und Informationstechnik von rund 17 Millionen Euro vor. Und auch für den Straßenbau und für ÖPNV-Baumaßnahmen seien in dem Entwurf rund 18 Millionen Euro vorgesehen. "Erwähnen möchten wir noch, dass in dem genannten Zeitraum auch Aufwendungen für die Bauunterhaltung von rund 16 Millionen Euro vorgesehen sind", ergänzt die Kreissprecherin.

Hierbei seien die Investitionen oder Aufwendungen der Tochtergesellschaften – insbesondere der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH und der AVR Gesellschaften sowie des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar, an dem der Landkreis beteiligt sei – noch nicht enthalten. "Gerade auch in diesen Bereichen wurden in den letzten Jahren erhebliche Summen investiert, insbesondere für den Neubau des Ärztehauses an der GRN-Klinik in Weinheim und den Neubau des Bettenhauses an der GRN-Klinik in Sinsheim", sagt Hartmann. Gelder seien auch in das neue GRN-Betreuungszentrum und Altersmedizin in Weinheim, in die Bioabfallvergärungsanlage in Sinsheim oder den Aufbau des Glasfasernetzes mit Backbone geflossen.

Ihr Fazit: "Daraus ist ersichtlich, dass der Rhein-Neckar-Kreis sowohl in der Vergangenheit erhebliche Investitionssummen getätigt hat und auch in den kommenden Jahren weiter kräftig investieren wird." Gewerkschafter Wolfgang Kreis wird diese Botschaft gerne hören.

"Gleichwohl", bremst Hartmann sofort jede Investitions-Euphorie, "gilt es für einen Landkreis, der zu großen Teilen über die Kreisumlage der kreisangehörigen Kommunen finanziert wird, in einer mehrjährigen Betrachtung eine Balance zwischen der Belastbarkeit der Städte und Kommunen und dem erforderlichen Investitionsbedarf des Kreises zu finden." Einerseits werde sich der Rhein-Neckar-Kreis antizyklisch verhalten und möchte dazu beitragen, die Wirtschaft und das Handwerk in Krisenzeiten durch Investitionen wieder anzukurbeln. Andererseits dürfe man die finanzielle Belastbarkeit der kreisangehörigen Kommunen durch eine zu hohe Kreisumlage nicht überstrapazieren.