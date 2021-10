Edingen-Neckarhausen. (alb) Vor knapp 30 Jahren hat Manfred Lautenschläger in Nußloch das Racket Center eröffnet. "Als Hobby", wie der Mäzen heute sagt. 2018 ist es zum besten Fitnessstudio Deutschlands gewählt worden. Im Racket Center wurde Lautenschläger auch von Ralf Kühnl, dem Geschäftsführer des Rhein-Neckar-Fernsehens (RNF) gefragt, ob er bei dem krisengeplagten Sender einsteigen wolle. Und lehnte erst mal ab. Doch Kühnl blieb hartnäckig, und brachte den MLP-Gründer dazu, sich den Sender "aus der Nähe" anzusehen.

Das Werben war erfolgreich: Am Dienstagabend standen die beiden auf einer Bühne, Lautenschläger als Mehrheitsgesellschafter des RNF. Der Geldgeber legte die Messlatte hoch: Das RNF solle der beste regionale Fernsehsender Deutschlands werden. Eine aktuell 26-köpfige Mannschaft zu übernehmen, die in vier Jahren drei Insolvenzen habe erdulden und erleiden müssen, sei "sicher ein Wagnis", sagte Lautenschläger. Allerdings habe ihn das "hoch motivierte Team" überzeugt.

Dem Personal versprach Lautenschläger sichere Arbeitsplätze. Seine Botschaft an die Mitarbeiter: "Ich stehe hinter Euch, ihr müsst nicht die nächste Insolvenz fürchten." Lautenschläger ("Von Fernsehen verstehe ich nichts") sieht sich als "Mann im Hintergrund". Im Gesellschaftervertrag stehe ausdrücklich, dass der Geschäftsführung nicht hineingeredet werden dürfe.

Ebenfalls am Dienstag hat das RNF erstmals mit hochmoderner Technik am neuen Standort in Edingen-Neckarhausen gesendet: aus der Lager- und Ausrüstungshalle von Epicto, dem europaweit agierenden Unternehmen für Veranstaltungs- und Konferenztechnik. Dort sind zwei Studios aufgebaut worden. Firmenchef Michael Schenk ist selbst als Gesellschafter beim RNF mit an Bord. Eingefädelt hat den Deal Manfred Lautenschläger. Schenk bringt seine technischen und kreativen Erfahrungen ein.

So gehen die Moderatoren von "RNF live" jetzt in einem virtuellen Nachrichtenstudio auf Sendung. "Sie stehen in einer ,grünen Box’. Alles, was im Hintergrund erscheint, also zum Beispiel eine Landschaft oder Sehenswürdigkeiten wie das Heidelberger Schloss, spielt der Computer ein", erklärte Schenk. Früher habe man die Dekoration bauen müssen, die dann jahrelang nicht verändert wurde. "Jetzt sind wir viel flexibler."

Die Lagerhalle dient nur als Provisorium. Geplant ist der Neubau einer RNF-Zentrale, die vor dem Hauptgebäude von Epicto entstehen soll. Die Planungen dafür sind aber noch nicht ausgereift. Schenk geht davon aus, dass vor 2023 nichts passiert. Bereits in den ersten 100 Tagen seit der Übernahme durch Lautenschläger und vier weitere Gesellschafter am 1. Juli haben Kühnl und sein Team 20 neue Sendereihen und Sondersendungen auf die Beine gestellt.

Um den Betrieb zu finanzieren, erhofft sich RNF, dass Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft das Fernsehen als Plattform entdecken – aus und für die Metropolregion, gerne "journalistisch kommentiert". Zugleich will Schenk die journalistischen Angebote mit einer neuen App und Mediathek digital breiter aufstellen. Ursprünglich hatte Lautenschläger die Idee, das RNF als gemeinnützige Organisation in seine Stiftung zu überführen, was nach den Vorgaben der Landesmedienanstalt jedoch nicht möglich war. "Geld verdienen will und muss ich damit jedenfalls nicht", sagte der Mäzen.