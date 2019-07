Rhein-Neckar. (RNZ) Im Kammerbezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sind immer noch etwa 230 Ausbildungsplätze für das Jahr 2019 unbesetzt. Zwar kann sich das Handwerk allgemein über wachsende Zahlen bei den Neueintragungen in der Ausbildung freuen, allerdings reicht diese Zahl derzeit bei Weitem nicht aus, um den Bedarf an Nachwuchskräften zu decken, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer.

"Wir gehen davon aus, dass unsere Mitgliedsunternehmen in den nächsten Jahren weiterhin Schwierigkeiten haben werden, Fachkräfte zu finden", sagt Claudia Orth, Geschäftsbereichsleiterin für den Bereich Berufsbildung bei der Kammer. "Deshalb sind die Firmen mittlerweile bemüht, ihre Ausbildungsplätze so gut es geht zu besetzen, um hier gegenzusteuern und selbst den Nachwuchs heranzuziehen", so Orth weiter.

Für die Bewerber ist diese Situation vermeintlich positiv. Man dürfe aber nicht glauben, dass durch die größere Not der Unternehmen die Hürde, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, extrem herabgesetzt würde, heißt es in der Mitteilung weiter. Denn immer noch würden die Betriebe darauf achten, ob die zukünftigen Auszubildenden den Ansprüchen der Berufsschule und des Arbeitsalltags gewachsen seien. Zeitlich sei es aber für Schulabgänger nicht zu spät, auch jetzt noch Bewerbungen abzuschicken oder Praktika bei potenziellen Arbeitgebern zu machen. Gerade die Sommerferien könnten genutzt werden, um Praxiserfahrung zu sammeln und Betriebe kennenzulernen, um eventuell die berufliche Zukunft für die nächsten Jahre in trockene Tücher zu bringen. Wer jetzt noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sei, kann sich bei den Lehrstellenvermittlern der Handwerkskammer melden. Im Rahmen des Projektes "Passgenaue Besetzung" versuchen sie Unternehmen und Jugendliche zusammenzuführen und bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen zu unterstützen.