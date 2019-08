Rhein-Neckar. (sha/zg) "Der Masseneinflug der Distelfalter ist wirklich ein faszinierendes Schauspiel, das auch in unserer Region beobachtet werden kann", erzählt Christiane Kranz begeistert. "Die Falter stammen aus dem Mittelmeerraum und legen eine beachtliche Wanderleistung an den Tag", ergänzt die Geschäftsführerin des Nabu-Bezirksverbandes Rhein-Neckar-Odenwald.

Das sei eine Überraschung beim ersten Teil des diesjährigen "Insektensommers" des Nabu gewesen: So wurde der farbenfrohe Distelfalter bei der bundesweiten Zählaktion im Juni dreimal häufiger gesichtet als 2018. Grund dafür ist ein starker Einflug aus wärmeren Gefilden.

"Der Distelfalter ist einer der wenigen fast über den ganzen Erdball verbreiteten Schmetterlinge. Unsere mitteleuropäischen Winter mag er allerdings nicht, denn er verträgt keinen Frost. Jedes Frühjahr wandern die Distelfalter deshalb neu aus dem Süden ein, mal sind es mehr, mal weniger", erläutert Kranz.

Viele Tiere überwintern im subtropischen und tropischen Afrika und fliegen von dort ans Mittelmeer, wo sich die nächste Generation bildet. Diese fliegt nach Norden, erreicht Mitteleuropa, aber auch Skandinavien und das Baltikum. "Anders als bei den Zugvögeln flattert also nicht derselbe Falter von Afrika nach Europa und wieder zurück", erklärt Kranz.

Das Besondere in diesem Jahr: Zahlreiche Distelfalter kamen aus dem Nahen Osten von der arabischen Halbinsel über Israel und dann weiter über den Balkan zu uns. Die ersten Schmetterlinge trafen folglich auch bei uns im Osten ein. Mittlerweile sind sie in vielen Regionen zu beobachten - auch in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Während des Zuges lassen sich in einer Stunde Dutzende oder auch mal über hundert Falter beobachten. Dann legen die Tiere ihre Eier ab, und die nächste Generation schlüpft. Im Spätsommer ziehen diese Falter dann wieder nach Süden. Naturfreunde haben also noch einige Wochen Gelegenheit, Distelfalter zu beobachten.

Der Nabu will dies nutzen, um mehr Informationen über die Falter zu gewinnen. Sichtungen von Distelfaltern können gemeldet werden. "Diese Daten helfen uns dabei, herauszufinden, wie umfangreich der Zuflug ist und wo die Distelfalter überall vorkommen. Jede Sichtung ist von Interesse, dabei sind besonders der Ort, die Anzahl der Tiere und die Flugrichtung relevant", erläutert Nabu-Expertin Kranz.

Damit sich Distelfalter und andere Insekten in der Region dauerhaft wohlfühlen, kann jeder etwas tun. "Dazu gehört ein nicht zu intensiv gepflegter Garten - gerne auch mit ‚wilden Ecken‘ - das Gärtnern ohne Gift und der Verzicht auf Pflanzensorten mit gefüllten Blüten, da diese wenig bis gar keinen Nektar zur Verfügung stellen", erklärt Kranz.

Distelfalter besuchen gerne blütenreiche Flächen, im Frühsommer stehen auch Ligusterhecken hoch im Kurs. Die Raupen sind ebenfalls nahezu Allesfresser. Neben den namensgebenden Disteln knabbern sie auch an Brennnesseln, Flockenblumen, Malven und Beifuß.

Auch andere Insekten - hier ein Siebenpunkt-Marienkäfer - sollen gezählt werden. Foto: Sauer

Wer nicht nur Distelfalter, sondern auch andere Insekten zählen will, kann bei der zweiten Runde der bundesweiten Nabu-Zählaktion "Insektensommer" mitmachen: Noch bis zum 11. August können Naturbegeisterte wieder auf die Suche nach Krabbeltieren gehen.

Um mehr Menschen für die Bedürfnisse von Insekten zu sensibilisieren ruft der Nabu seit 2018 zu einer bundesweiten Insektenzählaktion auf. Beobachten und zählen kann man fast überall, sagt Christiane Kranz - ob Garten, Balkon, Park, Wiese, Wald, Feld, Teich, Bach oder Fluss. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang. Grundsätzlich soll und kann jedes gesehene und erkannte Insekt gemeldet werden.

Die Insektenwelt ist allerdings enorm vielfältig. Es gibt daher acht "Kernarten", nach denen die Teilnehmer möglichst auf jeden Fall schauen sollten. Diese Arten kommen (noch) häufig vor und sind vergleichsweise leicht zu erkennen. Im August sind es Schwalbenschwanz, Kleiner Fuchs, Ackerhummel, Blaue Holzbiene, Siebenpunkt-Marienkäfer, Streifenwanze, Blaugrüne Mosaiklibelle und Grünes Heupferd.

Hilfe beim Bestimmen und Zählen bietet die App "Insektenwelt", die der Nabu mit Unterstützung einer Drogeriemarkt-Kette entwickelt hat. Sie hat eine fotografische Erkennungsfunktion, mit der eine Auswahl an Insekten automatisch erkannt werden kann. Außerdem bietet sie ausführliche Insektenporträts der 122 bekanntesten Arten, die in Deutschland vorkommen. Sie ist kostenfrei im Internet unter der Adresse www.nabu.de/apps erhältlich.

Ganz neu ist der Insektentrainer. Er stellt 16 in Deutschland häufig vorkommende Arten vor und macht fit für den Insektensommer: Die Daten der Zählaktion werden in Zusammenarbeit mit der Plattform www.naturgucker.de erfasst. Die Ergebnisse werden vom Naturschutzbund ausgewertet und zeitnah veröffentlicht. Der Insektensommer findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich bundesweit 18.000 Menschen daran.

Info: Hier können Sichtungen gemeldet werden. Beobachtungen zur Aktion "Insektensommer" können hier gemeldet werden.