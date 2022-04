Hochwasserschutz am Rhein funktioniert auch baulich. So führt die B 39 aus Speyer in Richtung Altlußheim über einen Damm. Bei diesem Wasserstand im Januar 2021 war er noch hoch genug. Für digitale Vorwarnsysteme gibt es weder Norm noch Einheitlichkeit. Foto: len

Rhein-Neckar. (hab) In den beiden mit am stärksten hochwassergefährdeten Orten im Rhein-Neckar-Kreis, nämlich Ketsch und Brühl, wurde bislang kein digitales Vorwarnsystem etabliert.

"Wir orientieren uns bei Rheinhochwasser am Pegel des Rheins. Der Pegel Maxau bei Karlsruhe und Wörth liegt rund 50 Kilometer südlich. Wird der erreicht, gibt es einen festgelegten Ablaufplan, wie wir als Stadt unter Einbeziehung der Feuerwehr reagieren. Das hat bisher stets gut funktioniert", so Brühls Bürgermeister Ralf Göck.

Auch im Nachbarort Ketsch setzt man auf festgelegte Abläufe. Das Regierungspräsidium sei in die Kommunikation bei Hochwassergefahrenlagen eingebunden. "Ich lebe jetzt seit 30 Jahren in Ketsch. Und seitdem war bei uns noch nie Wohnbebauung von Hochwasser betroffen", sagt der Ketscher Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Anders ist die Situation in Schwetzingen. Dort droht vom Rhein wegen der geografischen Distanz kaum Gefahr. Von Starkregen war die Spargelstadt allerdings bereits mehrfach betroffen mit Überflutungen im "Kleinen Feld". Aber bereits nach einem Starkregenereignis im Sommer 2005 hat die Stadt Vorkehrungen und bauliche Maßnahmen für den Überflutungsschutz getroffen. Als Antwort auf eben jenes Starkregenereignis wurde das Regenrückhaltebecken "Kleine Krautgärten" gebaut. Diesem vorgelagert sind kleinere Regenrückhaltebecken an besonders versiegelten Flächen im Stadtgebiet. So unter dem Alten Messplatz, in der Kronenstraße, in der Voltairestraße und in der Friedrichsfelder Straße.

In Heidelberg können sich die Bürger auf der Homepage der Stadt ihr potenzielles Starkregenrisiko anschauen und gegebenenfalls präventive Maßnahmen zum Schutz ihrer Immobilen ergreifen. Starkregenvorhersagen sind laut Michael Gutschlag, Leiter Südwest des Deutschen Wetterdienstes, wesentlich schwieriger rechtzeitig zu erkennen als Flusshochwasser. "Eine Vorwarnzeit von zwei bis drei Stunden – dann, wenn die lokal begrenzten Starkregen mit ihrer Zugrichtung auf dem Radar sichtbar werden – sind natürlich viel zu kurz, um reagieren zu können", meint er. Man sei daher zu großflächigen Landkreiswarnungen übergegangen mit Vorwarnungen von bis zu 72 Stunden. Seit Sturm Lothar sei das Innenministerium eingebunden in die Weitergabe der Warnungen an die Medien. Auch die Regierungspräsidien beteiligen sich an der Weitergabe der Warnungen an die Gebietskörperschaften und Kommunen.