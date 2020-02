Rhein-Neckar. (pol/mare) Sicher ist Sicher: Nach den Ereignissen von Volkmarsen am Montag, bei dem ein Mann in einem Umzug fuhr, hat sich die Polizei für die zahlreichen Faschingsumzuüge in der Region besonders gewappnet. Wie die Beamten jetzt mitteilen,

So wurden beispielsweise alle Straßensperrungen neu analysiert oder Umzüge mit mit Schwerfahrzeugen von Feuerwehren und Stadt- und

Gemeindeverwaltungen abgesperrt. Die Polizei sperrte insbesondere in Mannheim auf den Planken sowie entlang der Umzugsstrecken soweit nötig ab und zeigte Präsens.

Aufgrund der schlechten Witterung kamen zu den Umzügen lediglich rund 120.000 Zuschauer: Während in Heidelberg rund 50.000 Feierwillige am Rande des Umzuges gezählt wurden, fanden sich in Schwetzingen rund 30.000 Zuschauer ein. In Feudenheim waren es 10.000, in Sandhofen 4000, in Neckarau 7000 und in Brühl 2.500. 3000 Leute waren in Eberbach dabei, 8000 in Nußloch, je 2000 in St.-Leon-Rot und Rettigheim. Über die Straßenfastnacht in Mannheim und Weinheim liegen noch keine verlässlichen zahlen vor.

In der gesamten Region wurden viele Jugendliche hinsichtlich ihres Alkoholkonsums überprüft. Unrühmliche "Spitzenreiter" waren in Eberbach ein 12-jähriges Mädchen mit knapp 1,4 Promille und eine 16-Jährige mit 2,0 Promille, die zudem Widerstand leistete und einem Beamten in die Hand biss. Beide wurden in Klinik gebracht.

Darüber hinaus fiel am Randes des Umzuges in Heidelberg eine mehrköpfige Jugendgruppe am Eingang der Fußgängerzone durch provozierendes Verhalten auf, weshalb jedem Einzelnen einen Platzverweis erteilt werden musste. Über alle Einsatzorte hinweg wurden bis gegen 18 Uhr verschiedene Körperverletzungsdelikte zur Anzeige gebracht.

Der Gesamteinsatzleiter Klaus Pietsch zeigte sich mit dem bisherigen Verlauf des Faschingseinsatzes am letzten der tollen Tage zufrieden. "Der hohe Personalaufwand hat sich aus meiner Sicht gelohnt", so Pietsch. Das nachjustierte Sicherheitskonzept habe gegriffen. "Die Menschen entlang der Umzugsstrecken waren sicher."