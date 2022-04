„No farmers, no food, no future“ („Keine Bauern, kein Essen, keine Zukunft“) stand hinten auf den gelben Westen der Landwirte. Foto: len

Von Carsten Blaue

Eppelheim. Mit einer Traktorenkette auf dem möglichen Trassenverlauf zwischen dem Heidelberger Weiler Grenzhof und Oftersheim haben Landwirte aus der Region am Donnerstag gegen die Pläne der Deutschen Bahn (DB) demonstriert, hier die neue Güterstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe zu bauen. Die Bürgerinitiative Plankstadt und angrenzende Gemeinden (BIP) sowie der Kreisbauernverband Rhein-Neckar forderten von der DB eine für Mensch, Umwelt und Landwirtschaft verträgliche Lösung und die Bündelung der Verkehrswege an anderer Stelle. Am besten sollten die Züge unter der Erde verschwinden, sprich: in Tunneln. Für ihre Forderungen bekamen BIP und Bauern breite politische Unterstützung aus den Kommunen, die von dieser Bahnlinie betroffen wären, und auch aus dem Land.

"Wir suchen den besten Weg", beteuert die DB auf der Projekthomepage mannheim-karlsruhe.de. Genau das glauben weder BIP noch die Landwirte. "Die Bahn sucht die günstigste Lösung", sagte Alexandra Ulrich, eine der beiden Gründerinnen der Bürgerinitiative, im Gespräch mit der RNZ. "Aber die Kostenfrage darf nicht über Mensch und Natur gestellt werden. Wir brauchen die umweltverträglichste Variante mit minimalem Schaden, aber maximalem Nutzen für den Menschen. Der Wahnsinn muss gestoppt werden."

Wollen „den Wahnsinn stoppen“ (v. l.): Erich Zahn, Jörg Rauch, Alexandra Ulrich, Caren Thönnessen-Knoglinger und Chrysoula Christopoulou von der Plankstadter Bürgerinitiative. Foto: len

Außerdem habe die Bahn ja Alternativen, so Thomas Schmeckenbecher. Der Plankstadter wäre eigentlich gar nicht betroffen. Er macht aber trotzdem mit beim Widerstand: "Weil die Gleise hier eine ökologische und ökonomische Katastrophe wären." Ganz anders die Route über Schwetzingen, so Schmeckenbecher. Hier gebe es schließlich schon vier Gleise, die nicht mal ausgelastet seien. Linksrheinische Varianten sind für ihn übrigens nur Theorie: "Weil die Bahn vor Karlsruhe unter dem Rhein durch müsste." Rechtsrheinisch könne man aber viele Probleme mit Tunneln lösen. Dass die extrem teuer sind, ließen auch die Bauern nicht gelten.

"Für alles ist Geld da. Warum dafür nicht", fragte etwa Kreisbauernchef Wolfgang Guckert. Die Bahntrasse wäre im Wortsinne ein Einschnitt in eine der letzten zusammenhängenden Kulturlandschaften in der Region. Hier würden wertvolle Kulturen wachsen, hier sei der Boden fruchtbar, so Guckert. Wenn der Landverlust so weitergehe, seien die Landwirte in ihrer Existenz bedroht. "Auf einer Bahntrasse können wir unseren Beruf nicht ausüben", so Guckert. Sein Eppelheimer Kollege Horst Fießer pflichtete ihm bei. Gleise hier durch die Feldflur wären eine Katastrophe. Zuvor hatte Guckert von einem "idiotischen Projekt" gesprochen. Das hier keiner wolle und auch keiner brauche, rief Landtagsabgeordneter Daniel Born (SPD) den Anwesenden am Mikro zu.

Der Schwetzinger Wahlkreisabgeordnete lobt die BIP, die es erst seit dem Valentinstag gibt, die aber schon über 500 Mitstreiter in Plankstadt und Umgebung hat. "Man muss rechtzeitig Radau machen", feuerte Born sie an. "Wehret den Anfängen", meinte auch Gerhard Waldecker, Erster Stellvertreter von Plankstadts Bürgermeister Nils Drescher. Waldecker wünschte dem "Schneeball" BIP, dass er bald zur Lawine werde: "Denn die Bahn ist wahrscheinlich in ihren Überlegungen schon viel weiter als wir denken." Born blieb allerdings dabei: "Wir machen der Bahn ein richtig gutes Gesprächsangebot." Man wolle ja die Planung. Jedoch eben so, dass sie auch gut machbar sei. Die Bahn müsse mit Tunnellösungen planen und erkennen, dass Lärmschutz zugleich Menschenschutz und Flächenschutz auch Naturschutz sei.

Oftersheims Bürgermeister Jens Geiß fand es unstrittig, dass mehr Güter auf die Schiene gehören, gerade in der "Nord-Süd-Beziehung": "Aber nicht hier." Für seine Gemeinde geht es vor allem um Einschränkungen in der Naherholung. Für Eppelheim geht es um mehr: "Es ist nicht richtig, eine Gemeinde so einzusperren", sagte Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Im Osten ist ja schon die A 5. Im Westen wäre dann die Güterstrecke, die den Schulweg von Plankstadt her abschneidet und überdies entweder Lärm oder eine Lärmschutzwand mitten in der Natur mit sich brächte. Außerdem habe man als Stadt klar entschieden, hier Landwirtschaft zu wollen. Rebmann rief jeden dazu auf, über die Bahn-Projekthomepage in Einzeldialoge mit der DB einzusteigen: "Nur so finden wir Gehör."

Dass die Gütertrasse in diesem Teil der Region nicht alles ist, rief Larissa Winter-Horn, Fraktionschefin der Wählerinitiative "Die Heidelberger" im Heidelberger Gemeinderat, in Erinnerung: "Es gibt weitere Projekte hier." Die süddeutsche Erdgasleitung etwa und zwischen Heidelberg und Schwetzingen den Radschnellweg sowie ein Straßenbahnprojekt. "Wir haben uns im Gemeinderat in aller Deutlichkeit gegen die Trasse ausgesprochen", betonte sie.

Nächstes Jahr will sich die DB auf eine Variante festlegen, die zur Prüfung ins Raumordnungsverfahren geht. Bis dahin wird man noch öfter hören von der BIP, den Landwirten und ihren Mitstreitern.