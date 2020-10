Im August 2019 war Müll in der AVR-Anlage in Wiesloch in Brand geraten. Foto: Buchner

Blick in die nach dem Brand sanierte Abfallumladehalle der AVR in Hirschberg. Foto: zg

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Für die AVR Kommunal AöR – im Rhein-Neckar-Kreis unter anderem zuständig für die gesamte Abfallentsorgung – war der August 2019 ein wahrer Albtraum-Monat. Erst brannte es auf der Abfallanlage in Hirschberg, dann erhellten Flammen den Nachthimmel über der Anlage in Wiesloch.

In Hirschberg war am 10. August ein Müllberg ausgerechnet in der Halle in Brand geraten, die 2016 nach einem Feuer abgerissen und wieder neu aufgebaut werden musste. Kaum war dieser Schreck einigermaßen verdaut, folgte am 27. August die nächste Hiobsbotschaft. Das AVR-Gelände in Wiesloch stand lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr war rund zwölf Stunden im Einsatz, bis die letzten Glutnester erfolgreich bekämpft waren. Auch dieser Brand war im Bereich der Umschlagfläche für Restmüll entstanden, wie Katja Deschner, Vorständin der AVR Kommunal AöR, gegenüber der RNZ bestätigt hatte.

Vorstandsmitglied Klaus Karrer. Foto: zg

Diese Vorfälle werfen natürlich Fragen in puncto Brandschutz und Sicherheit auf. Was wurde seither getan, um solche Szenarien auf den AVR-Anlagen künftig zu verhindern? Die Rhein-Neckar-Zeitung hat nachgefragt.

"Beim Transport und Umschlag, der Behandlung und der Lagerung von Abfällen stehen wir immer vor der Herausforderung, dass die Materialien durch ihre Vermengung und Beschaffenheit gerade im Sommer einer erhöhten Brandgefahr ausgesetzt sind", erläutert Klaus Karrer, Prokurist beim Abfallentsorger, zunächst die Grundproblematik. Dies könne insbesondere durch Grillasche, aber auch durch thermische Reaktionen im Material selbst schnell zu den gefürchteten Schwelbränden führen, die in den Umschlaghallen und Müllboxen auf den Anlagen, aber auch bereits in den Fahrzeugen entstehen können.

"Um diese Gefahr zu minimieren, setzen wir neben der Sensibilisierung der Bürger hinsichtlich der Befüllung der Abfallbehälter vor allem auf Früherkennung und eine entsprechende Infrastruktur, um mit den örtlichen Feuerwehren die Eindämmung möglicher Brände schnellstmöglich zu erreichen", ergänzt Karrer.

Dann nennt das AVR-Vorstandsmitglied konkrete Maßnahmen: Demnach seien die Brandschutzkonzepte an den einzelnen Anlagestandorten in Ketsch, Sinsheim, Hirschberg und Wiesloch gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren nochmals überarbeitet und weitere Verbesserungen vorgenommen worden. "Wir haben in der Abfallumladehalle in Hirschberg die installierte Wärmebildkamera zur Früherkennung von Bränden auf die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar aufgeschaltet, um eine schnellstmögliche Reaktionszeit der Feuerwehren zu gewährleisten", sagt Karrer. Weitere Verbesserungen seien zudem im Bereich Zugangsvoraussetzungen für die Feuerwehr vorgenommen worden – unter anderem die abgestimmte Hinterlegung aller notwendigen Transponder und Schlüssel in Feuerwehrschlüsseldepots für einen schnellen Zugriff.

Hintergrund Öffnungszeiten der AVR-Anlagen > AVR-Anlage Sinsheim: Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. > AVR-Anlage Wiesloch: Montag bis Freitag von 15 bis 19 [+] Lesen Sie mehr Öffnungszeiten der AVR-Anlagen > AVR-Anlage Sinsheim: Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. > AVR-Anlage Wiesloch: Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. > Deponie Wiesloch: Mittwoch von 8 bis 12 sowie von 12.30 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 sowie von 12.30 bis 16 Uhr. > AVR-Anlage Ketsch: Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, 24. Oktober und 28. November von 8 bis 12 Uhr. > AVR-Anlage Hirschberg: Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, 24. Oktober und 28. November von 8 bis 12 Uhr. > Die AVR empfiehlt einen Besuch der Anlagen zwischen 17 und 19 Uhr.

[-] Weniger anzeigen

Die gleichen Maßnahmen seien auch für die Abfallumladehalle in Ketsch in Vorbereitung beziehungsweise bereits abgeschlossen. "An unserem Standort Wiesloch wurde die Sanierung nach dem letzten Brand genutzt, um eine deutliche Verbesserung des Brandschutzes an den Freilagerflächen vorzunehmen", macht Karrer deutlich, dass man aus den Geschehnissen des vergangenen Jahres gelernt hat. Was heißt das konkret?

"Die Lagerboxen wurden deutlich erhöht, um Feuerübergriffe zu reduzieren", sagt Karrer. Zur schnellen Bekämpfung von aufkommenden Bränden sei zudem eine leistungsstarke Tragkraftspritze von der AVR erworben und der Feuerwehr Wiesloch zur Verfügung gestellt worden. Damit nicht genug: Die komplette Brandschutzbeschilderung und Wegweisung wurde mit der Feuerwehr Wiesloch überarbeitet und ergänzt, um zielgenaue Zugriffe auf Löscheinrichtungen und Material zu gewährleisten, erläutert Karrer.

"Unsere Anlage in Sinsheim verfügt darüber hinaus sowohl in den Umschlag- wie Behandlungsanlagen über leistungsstarke Sprinklersysteme, und im Falle der Sortieranlage über eine vollautomatische Einrichtung mit einem riesigen Löschtank", betont der AVR-Vorstand. In Sinsheim und Wiesloch würden zudem nächtliche Brandkontrollgänge durch einen externen Wachdienst durchgeführt, um insbesondere Schwelbrände frühzeitig zu erkennen. Generell sei man bestrebt, die Lagermengen gering zu halten, um einem potenziellen Feuer so wenig Nahrung wie möglich zu bieten.