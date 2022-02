Von Alexander Albrecht

Mannheim/Rhein-Neckar. Soforthilfen, Überbrückungsgelder und ein Mikrokredit: Ein Unternehmer hat sich während der Corona-Krise staatliche Unterstützung erschlichen. Dafür bestrafte ihn jetzt das Mannheimer Landgericht.

Worum ging es in dem Fall? Der gelernte Feinblechner führte nach eigenen Angaben früher einen florierenden Betrieb für Lüftungstechnik mit zweistelligen Millionenumsätzen und bis zu 70 Angestellten. Seine Kunden: fast ausschließlich weltweit agierende Konzerne. Mittlerweile nur noch Einzelunternehmer machte der gebürtige Berliner wahrheitswidrige Angaben. So vermietete der in Wald-Michelbach lebende Mann eine Gewerbeimmobilie in Bensheim an die Firma für Bauteile einer Bekannten und an eine für CAD-Konstruktionsleistungen, die handwerklich von anderen Betrieben übernommen werden. Als Geschäftsführer für das zweite Unternehmen trug er einen Freund ein – der bekam monatlich 500 Euro fürs Nichtstun. Der eigentliche Chef war der Angeklagte.

Seine Hauptfirma operierte angeblich von Weinheim-Lützelsachsen aus. Dort meldete er schon 2010 seinen Wohnsitz und das Gewerbe an – für ein und dieselbe Adresse. Dubios: Das Anwesen war zum geplanten Einzug und in der Folge bewohnt, die Post ließ sich der Unternehmer per Nachsendeauftrag nach Wald-Michelbach schicken – wo er nicht gemeldet war. Vor Gericht gab er zu, nie im Weinheimer Stadtteil gelebt oder gearbeitet zu haben. 2020 stellte er dann die Anträge für Corona-Hilfen in zwei Bundesländern: Baden-Württemberg und Hessen.

Wie ging der Angeklagte vor? Er beantragte eine Corona-Soforthilfe des Bundes in Höhe von 9000 Euro und bekam diese auch. Ebenso erschlich er sich Überbrückungshilfen bei der Landeskreditbank in Stuttgart: in einem Fall rund 5400 Euro, im anderen fast 31.000 Euro. Und dann erhielt der Südhesse noch einen Mikrokredit aus einem Förderprogramm für notleidende Unternehmen: 35.000 Euro. Einen weiteren Antrag auf Überbrückungshilfe über 90.000 Euro zog der 53-Jährige im Juli 2021 zurück – nachdem er am Frankfurter Flughafen festgenommen worden war. Die Ermittler sahen Fluchtgefahr, ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

Wie hat das Gericht entschieden? Die Große Wirtschaftsstrafkammer verurteilte den Mann wegen Subventionsbetrugs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten, außerdem ordnete das Gericht an, rund 80.000 Euro Vermögen bei ihm einzuziehen. Das ist die Summe der erschlichenen Coronahilfen. Der 53-Jährige muss die von Bund und Land überwiesenen Gelder innerhalb von vier Jahren komplett zurückerstatten. Im Gegenzug konnte der während des Prozesses noch im Untersuchungsgefängnis sitzende Angeklagte das Gericht als freier Mann verlassen. Die Richter hoben den Haftbefehl gegen ihn auf.

Was sagten die Beteiligten? Der Angeklagte legte ein umfassendes Geständnis ab – das ersparte ihm eine Haftstrafe und dem Gericht ein längeres und kompliziertes Verfahren. Staatsanwältin Isa Böhmer hätte den Mann hingegen gerne weiter im Gefängnis gesehen und plädierte für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Die Anklägerin goutierte den Fleiß des Unternehmers vor der Pandemie, und er habe auch Steuern gezahlt. Aber es eben mit der Wahrheit nicht so genau genommen, falsche Angaben zu Wohn- und Firmensitzen gemacht und sich auf Visitenkarten mit einem "Doktor-Titel" geschmückt. "Ziemlich dreist" nannte sie die ergaunerten Staatshilfen. Verteidiger Konrad Schmidt verwies auf erhebliche Umsatzverluste seines Mandanten während des Lockdowns. Der Angeklagte habe sich keineswegs bereichern wollen, sondern "aus der Not" heraus gehandelt. Seine Forderung: eine Gesamtstrafe von nicht über einem Jahr.

Wie argumentierten die Richter? Vorsitzender Oliver Ratzel würdigte positiv das Geständnis des Geschäftsmanns und dass er nicht vorbestraft war. Der Richter erkannte auch die stark rückläufigen Einnahmen während der Lockdowns an. Die vorsätzlich falschen Angaben seien aber kein Kavaliersdelikt. Subventionen setzten ein hohes Maß an Vertrauen seitens der Geber voraus – und das sei hier missbraucht worden. Der Angeklagte habe sich durch den Betrug eine "fortlaufende Geldquelle" gesichert. Er sei jahrelang unter dem Radar geflogen und habe darauf gesetzt, dass Unkorrektheiten nie auffielen. Die Kammer sehe aber keine Wiederholungsgefahr, die Strafe könne "bedenkenlos" zur Bewährung ausgesetzt werden. Happig dürfte es jedoch für den Unternehmer werden, das Geld zurückzuzahlen. Seine Einkünfte bewegen sich nach Angaben der Verteidigung derzeit gegen Null.