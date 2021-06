Von Carsten Blaue

Heidelberg/Ludwigshafen. Die Metropolregion Rhein-Neckar gehört seit dem Jahr 2019 zu den deutschen Wasserstoff-Modellregionen in Sachen Mobilität mit "HyPerformer"-Standard. Das ist der höchste. Rund 100 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in H2-Technologien investiert werden. Dabei geht es beispielsweise um den Einsatz von 40 Brennstoffzellenbussen in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Auch bei der Müllabfuhr oder im Straßendienst sollen Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieben fahren. In entsprechende Tankstellen wird ebenfalls investiert. Vieles davon war bislang nur Planung. Jetzt kann die Verwirklichung beginnen. Zumindest einige Teilprojekte des Konsortiums "H2Rivers", für das sich 17 Partner unter Führung der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH zusammengeschlossen haben, können jetzt loslegen. Am Montag bekamen sie die Förderbescheide des Bundesverkehrsministeriums aus den Händen des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger bei einem Termin im Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) in Ludwigshafen-Rheingönheim. Die Förderbescheide haben ein Gesamtvolumen von etwas über 16,5 Millionen Euro.

> Fünf Millionen Euro für Wasserstoff-Abfüllcenter "H2ub". Auf der Friesenheimer Insel in Mannheim entsteht das zentrale Wasserstoff-Abfüllcenter "H2ub" mit einer Kapazität von rund drei Tonnen täglich. Es soll quasi das Herz und Rückgrat aller Mobilitätsanwendungen des "H2Rivers"-Vorhabens werden und Versorgungssicherheit garantieren. Und das unter wirtschaftlichen Bedingungen. Produziert wird der "grüne Wasserstoff" in der Nachbarschaft, in den großtechnischen Erzeugungsanlagen des Chemieunternehmens BASF in Ludwigshafen. Im "H2ub" wird der Wasserstoff für den Einsatz in Brennstoffzellen gereinigt und für die Abfüllung in Tankwagen verdichtet. Für den Transport vom Abfüll- und Verteilcenter auf der Friesenheimer Insel zu den Tankstellen werden zwölf Tanklaster bestellt, die als zusätzliche mobile Vorratsspeicher verwendet werden können.

> 2,1 Millionen Euro für neue Müllfahrzeuge. Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen bekommen jeweils ein Müllfahrzeug mit Brennstoffzellenantrieb – zum Test im Alltag. Man möchte Erfahrungen sammeln. Heidelberg erhält für die Anschaffung rund 757.000 Euro, Mannheim 744.000 Euro und Ludwigshafen rund 605.000 Euro. Die Investitionen sind auch Schritte hin zu einer Umstellung in den kommunalen Fahrzeugflotten bei den schweren Nutzfahrzeugen auf emissionsfreie Antriebsformen.

> 5,1 Millionen Euro für "H2 Mobility"-Wasserstofftankstellen. In Ludwigshafen werden zwei öffentliche Wasserstofftankstellen gebaut, an denen alle Fahrzeuge betankt werden können, die mit der neuen Technologie ausgerüstet sind. So wird es Zapfsäulen mit 350 bar Druck für Busse und Lastwagen geben und mit 700 bar für Autos und leichte Nutzfahrzeuge. Errichtet werden die Tankstellen von "H2 Mobility", einem Joint Venture von Unternehmen unter anderen aus der Mineralöl- und Gasindustrie sowie von Fahrzeugherstellern.

> 3,8 Millionen für Leasingfahrzeuge. Die Kazenmaier Fleetservice GmbH ist eigentlich auf das Leasing von Elektrofahrzeugen spezialisiert, hat sich aber auch für Brennstoffzellen-Fahrzeuge geöffnet. Jetzt bekommt die Firma für den Kauf von 90 H2-Gabelstaplern und den Bau einer Tankstelle die Förderung des Ministeriums. Im "H2Rivers"-Projekt ist Kazenmaier Mobilitätspartner der BASF in Ludwigshafen, stellt die Fahrzeuge aber auch anderen interessierten Unternehmen zur Verfügung.

> Auch die RNV hat noch mehr Lust auf Wasserstoff. Der Geschäftsführer des Nahverkehrsunternehmens, Christian Volz, berichtete, dass die RNV die Beschaffung von acht Wasserstoff-Gelenkbussen beantragt habe. Man müsse kreativ sein, wenn der Nahverkehr weiterhin einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen leisten wolle. Wasserstoff berge da eine technisch stabile Chance, die darüber hinaus auch noch bezahlbar sei.