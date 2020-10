Von Carsten Blaue

Heidelberg/Mannheim. Die Corona-Krise schlägt auch auf die Finanzen der Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) durch. Aufgrund der Absagen der meisten Feste und Veranstaltungen fehlen den Ehrenamtlichen die Einnahmen aus Sanitätsdiensten, für die die Ausrichter in der Regel bezahlen. Viele örtliche DRK-Vereine leben inzwischen vom Ersparten, also von ihren Rücklagen. Auf nötige Anschaffungen können und wollen die Retter aber nicht verzichten. Außerdem bleiben sie einsatzbereit. Ohne Einschränkungen.

*

Felix Zurbrüggen, Sprecher des DRK-Kreisverbandes Rhein-Neckar/Heidelberg, bestätigt die "Nöte" der Ortsvereine auf Anfrage der RNZ. Wenn die gut ausgebildeten Rotkreuzler bei einer Veranstaltung parat stehen, um im medizinischen Notfall erste Hilfe zu leisten, dann basiert das laut Zurbrüggen auf gesetzlichen Grundlagen.

Die Ausgaben bleiben

Diese ergeben sich aus allgemeinen Bestimmungen für Veranstaltungen, die es den Ortspolizeibehörden ermöglichen, Auflagen zur "Abwehr einer Gefahr" zu erlassen. Diese zu erfüllen, liegt in Baden-Württemberg in der Verantwortung der Veranstalter. Und selbst wenn es keine Auflagen gibt, wird das DRK oft auf Wunsch der Organisatoren tätig.

Dass ihnen der Einsatz in Rechnung gestellt wird, liegt daran, dass auch dem DRK selbst Kosten entstehen: für die Ausbildung ihrer Einsatzkräfte etwa. Oder für die medizinische Ausstattung und deren Wartung, für Fahrzeuge und Schutzkleidung. Die Höhe der Kosten für den Sanitätsdienst hänge in der Regel von der Größe der Veranstaltung ab, so Zurbrüggen. Nun aber nehmen die Ortsvereine, die ihre Finanzen weitgehend selbst regeln, hier nichts mehr ein. Aber die Ausgaben für Mieten, Versicherungen, Fahrzeugunterhaltung oder die Sicherheitsüberprüfungen der medizinischen Geräte müssten weiter bezahlt werden, sagt der Sprecher. Zum Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg gehören zurzeit 43 Ortsvereine mit rund 2000 Ehrenamtlichen. "Manche unserer Ortsvereine", so Zurbrüggen, "leben aktuell selbstverständlich von Rücklagen aus der Vergangenheit." Bleibe die Situation aufgrund der Corona-Lage so kritisch, so könne das dazu führen, dass satzungsgemäße Aufgaben auf örtlicher Ebene eingeschränkt werden müssen. Auch wenn das das Letzte ist, was die DRK’ler wollen. Wichtige Einsatzstrukturen würden natürlich erhalten, sagt der Sprecher. Obwohl es hier keinen Kostenersatz gebe. Vielmehr könne es sein, dass einzelne Ortsvereine ihre Investitionen in neue Ausrüstung verschieben müssten.

Dabei seien die Retter gerade seit Beginn der Corona-Pandemie besonders gefordert. Zurbrüggen nennt Beispiele: "Sie leisten freiwillige Hilfe in Corona-Testzentren, in Fieberambulanzen, organisieren Einkaufshilfen oder besetzen Telefon-Hotlines."

Was Zurbrüggen über die momentane Lage der Ortsvereine seines Kreisverbands sagt, bestätigt auf RNZ-Anfrage auch der Sprecher des Kreisverbands Mannheim, Nico Losse, für dessen 26 Ortsvereine. Einer davon ist das DRK in Hirschberg an der Bergstraße, der allerdings noch ganz gut über die Runden zu kommen scheint. Dessen Vorsitzender, Michael Frank, spricht von Verlusten in noch erträglichem Rahmen. Sein Ortsverein (rund 20 Aktive) sei finanziell solide aufgestellt und könne seine Aufgaben noch erfüllen. Die Hirschberger berechnen Vereinen die Sanitätsdienste außerdem nur, wenn die Veranstaltungen "auf Gewinnerzielung" ausgerichtet seien. Karitative Organisationen oder die politische Gemeinde müssten grundsätzlich nichts bezahlen. So falle finanziell letztlich am stärksten ins Gewicht, dass die vom DRK selbst mit ausgerichteten Veranstaltungen wegen Corona ausfallen – etwa das "Kehrrangfest" mit der Feuerwehr oder der Weihnachtsmarkt. Dennoch: Bei den Anschaffungen muss das DRK Hirschberg dieses Jahr noch keine Abstriche machen. Interne Fortbildungen und die Jugendarbeit, die nach der Sommerpause gerade wieder richtig begonnen hatten, werden aber wegen der verschärften Lage zunächst bis Ende November wieder eingestellt.

Für den Ortsverein Steinachtal, der zum Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg gehört, äußert sich Ortsvereinschef Christoph Oeldorf, der Bürgermeister von Wilhelmsfeld, ganz ähnlich wie Zurbrüggen. Auch wenn es hier noch nicht ans Ersparte zu gehen scheint, warnt Oeldorf: "Sollte die derzeitige Situation noch länger anhalten, so kann auch ein Abschöpfen der Rücklagen nicht ausgeschlossen werden."

Leben von der Substanz

Von seiner Substanz lebt hingegen schon der Ortsverein Walldorf, wie Sprecher Thorsten Antritter in seiner Antwort bestätigt.

Zwar halte man den Betrieb konsequent aufrecht und sei einsatzbereit. Die Pandemie sei finanziell gleichwohl ein harter Einschnitt; man sei ja auf die Sanitätsdienste angewiesen. Aber Spendengelder würden nach wie vor eingehen und helfen, die Not im Rahmen zu halten. Anspruch auf Gelder von Kreis- oder Landesverbänden oder gar Krankenkassen habe man nicht: "Wir sind hundert Prozent Selbstversorger."

Der Ortsverein hat nach Antritters Angaben über 1000 passive Mitglieder, etwa 40 Aktive und rund 30 Jugendliche im Jugendrotkreuz. Spenden- und Unterstützungsaktionen würden zwar "mit Bedacht" weiterlaufen. Aber grundsätzlich wirtschafte der Ortsverein jetzt "sehr konservativ, sodass uns das kleine Guthaben, das wir besitzen, uns so lange wie möglich über Wasser hält". Gott sei Dank habe man einen fähigen Schatzmeister.