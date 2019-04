Von Michael Wilkening

Mannheim. Der SV Waldhof steht gerade vor der lang ersehnten Meisterschaft in der Regionalliga. Die Planungen der Aufstiegsfeierlichkeiten laufen im Hintergrund bereits. Am Dienstag gab es vor dem Amtsgericht in Mannheim aber noch eine Rückschau auf den 27. Mai des vergangenen Jahres, als der SVW zum dritten Mal in den Aufstiegs-Playoffs scheiterte und es danach zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Anhängern der Blau-Schwarzen kam.

In einem besonders schweren Fall von Landfriedensbruch und schwerer Körperverletzung wurde ein Fan aus Ludwigshafen-Maudach am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

"Ich glaube Ihnen, dass es Ihnen aufrichtig leid tut", sagte Richterin Nadine Zieher in Richtung des Angeklagten, nachdem das Urteil ausgesprochen worden war. Eine mildere Strafe gegen den Familienvater war aus Sicht des Gerichtes dennoch nicht vertretbar, weil die Tat schwer war und die Folgen weit dramatischer hätten sein können.

Nach dem verlorenen Aufstiegsspiel gegen den KFC Uerdingen hatte sich der 45-Jährige in der Theodor-Heuss-Anlage beim Soccercenter aufgehalten. Er sei enttäuscht und traurig wegen des verpassten Aufstiegs der Blau-Schwarzen gewesen, erklärte er vor Gericht und habe mit Freunden darauf gewartet, weiter in Richtung des parallel stattfindenden Mannheimer Stadtfestes zu gehen. Über den Tag verteilt hatte er bereits erhebliche Mengen Alkohol konsumiert, ehe die Stimmung vor dem Soccercenter aggressiver wurde und es zu Festnahmen durch die Polizei kam.

Die Beamten wurden von Fußballfans dabei behindert und drängten die Menschenmenge in Richtung des Eingangs des Soccercenters zurück. Auf der Treppe des Eingangs stand der Angeklagte und warf die Platte eines Stehtisches mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern in Richtung der Beamten. Zwei Polizisten wurden am Kopf getroffen, ein weiterer in Höhe der Kniescheibe.

"Das war eine absolute Kurzschlussreaktion", sagte der Angeklagte. Er wirkte glaubhaft reuig und unterstrich das unter anderem damit, dass er sich nach dem Vorfall in psychologische Behandlung begab. Erst viel später am Tattag sei ihm bewusst geworden, dass er einen Tisch in Richtung der Polizei geworfen habe, davor habe er sich "wie in Trance" befunden.

"Sie sollten dankbar sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist", sagte Richterin Zieher. Nur den Helmen der Beamten und der Schutzkleidung sei es zu verdanken gewesen, dass die Verletzungen nicht deutlich schlimmer waren.

Beim Polizeimeister, der die Tischplatte an den Kopf bekam, wurde eine schwere Gehirnerschütterung diagnostiziert. An ihn muss der Angeklagte 3250 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Dieser hatte sich bislang strafrechtlich nichts zuschulden kommen lassen, was beim Strafmaß berücksichtigt wurde.

Nach RNZ-Informationen gilt er in Fan-Kreisen nicht als gewaltbereit und war bis zu dem Vorfall im vergangenen Mai bei Auseinandersetzungen im Umfeld des Fußballs nicht auffällig geworden. Der verheiratete Familienvater, der einen siebenjährigen Sohn hat, kämpfte bei seiner Erklärung zu den Vorkommnissen immer wieder mit den Tränen, auch seine Frau und seine Mutter litten im Gerichtssaal mit.

Die Verhandlung musste wegen des großen Interesses kurzfristig in einen größeren Saal verlegt werden. Neben Vertretern der Polizei waren viele Personen aus dem Umfeld des Angeklagten im Gerichtssaal. Ob der Fußballfan gegen das Urteil Revision einlegt, ließ seine Verteidigerin offen.