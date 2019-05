Die Schüler der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule in Reilingen haben allen Grund zur Freude: Sie bekommen bald mehr Platz. Denn in einem neuen Anbau entstehen eine Mensa sowie zwölf Lern- und Unterrichtsräume. Den Startschuss für die Bauarbeiten markierte der symbolische Spatenstich mit Bürgermeister Stefan Weisbrod (l.). Foto: Lenhardt

Von Anna Manceron

Reilingen. Die Schüler der Friedrich-von-Schiller-Schule in Reilingen brauchen derzeit vor allem eins: mehr Platz. Umso mehr freuten sich die Kinder über den symbolischen Spatenstich. Denn dieser markierte den offiziellen Beginn für den Bau eines neuen Schulanbaus. Mit einem eigens für diesen Anlass geschriebenen Lied eröffnete der Schulchor die kleine Feier.

Bürgermeister Stefan Weisbrod dankte dem Gemeinderat für die "mutige Entscheidung" zur Gemeinschaftsschule. "Es ist eine Entscheidung für die Zukunft unserer Gemeinde", betonte der Rathauschef. Denn ob Reilingen eine Gemeinschaftsschule bekommt, war lange Zeit unklar. Ursprünglich war die Schule als gemeinsames Projekt mit Neulußheim geplant, doch die Nachbargemeinde sprang zwei Jahre nach dem Grundsatzbeschluss ab. Nun muss Reilingen die Kosten für den Umbau allein stemmen - mithilfe des Landes Baden-Württemberg. Die Ausgaben für den Neubau belaufen sich auf rund 5,1 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 4,3 Millionen Euro auf den Anbau und 800.000 Euro auf den Umbau des bestehenden Schulgebäudes. Wie hoch die Förderung durch das Land ausfällt, ist derzeit noch unklar.

Mit der Umstellung auf eine Gemeinschaftschule mit Realschulzweig hatte die Kommune auf sinkende Schülerzahlen reagiert. "Wir haben gemerkt, dass die Werkrealschule nicht mehr richtig zieht", berichtet Wolfgang Müller von der Gemeindeverwaltung. Seit der Umstellung im Jahr 2018 gebe es aber wieder mehr Anmeldungen. Das bestätigte auch Schulrektor Falk Freise: "Der Zuspruch vonseiten der auswärtigen Schüler zeigt, dass das neue Modell Erfolg hat", betonte er beim offiziellen Spatenstich. Laut Müller stammen die Schüler von außerhalb überwiegend aus Hockenheim, Altlußheim und Neulußheim.

Beim Spatenstich war natürlich auch der federführende Architekt, Jürgen Roth, dabei. Der von ihm konzipierte Anbau umfasst drei Stockwerke. Im Untergeschoss wird eine Mensa mit rund 150 Sitzplätzen eingerichtet, in der jeden Tag frisch gekocht wird. Denn alle Schiller-Schüler - auch die Klassen 1 bis 4 - besuchen den Ganztagsunterricht. Zudem versorgt die Mensa die Kita "Haus der kleinen Hasen" und den Oberlin-Kindergarten. Im Erd- und Obergeschoss entstehen acht Lernateliers und vier Klassenräume. "An der Ganztagsschule gibt es weniger Frontalunterricht", erklärt Müller. Deshalb bekomme jeder Schüler im Lernatelier seinen eigenen Schreibtisch, an dem er selbstständig arbeiten kann. Die Klassenzimmer - auch "Input-Raum" genannt - werden abwechselnd von zwei Klassen genutzt. Im September 2020 soll der Anbau fertig sein.

Derzeit besuchen 97 Schüler die Reilinger Gemeinschaftsschule. Hinzu kommen rund 255 Grundschüler. Ab der fünften Klasse werden die Kinder gemeinsam unterrichtet - egal wie gut sie sind. Innerhalb einer Klasse gibt es jedoch drei Stufen: grundlegendes, mittleres und erweitertes Niveau. Diese sind jeweils auf den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss und das Abitur ausgerichtet. Wer nach dem Realschulabschluss weitermachen möchte, muss auf ein berufliches Gymnasium wechseln. Derzeit umfasst der Gemeinschaftsschulzweig nur eine fünfte Klasse. Ab September werden es mehr sein: eine fünfte und zwei sechste Klassen.